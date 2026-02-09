English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतातील सर्वात लांब उड्डाणपूल,₹22000000000 खर्च, कोणत्या शहराला होणार फायदा?

भारतातील सर्वात लांब उड्डाणपूल,₹22000000000 खर्च, कोणत्या शहराला होणार फायदा?

Indias longest flyover: भारतातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग 66 चा भाग आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 9, 2026, 09:33 PM IST
भारतातील सर्वात लांब उड्डाणपूल,₹22000000000 खर्च, कोणत्या शहराला होणार फायदा?
सर्वात मोठा पूल

Indias longest flyover: भारतातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल बांधण्याचे काम सुरू आहे. हा अरूर-थुरावूर उन्नत महामार्ग म्हणून ओळखला जातो. याची लांबी 12.75 किलोमीटर इतकी आहे आणि तो सहा लेनचा रुंद आहे. शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी असे पूल बांधले जातात. दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्येही असे पूल आहेत, पण हा पूल देशातील सर्वात लांब असणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे खास? 

भारतातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग 66 चा भाग आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास आरामदायक आणि वेगवान होईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक भागाची चमक वाढून विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.  हा उड्डाणपूल केरळमधील अरूर ते थुरावूर या भागात बांधला जात आहे. तो पूर्णपणे उन्नत असून, जमिनीपासून वर असल्याने खालील वाहतुकीला अडथळा येणार नाही. सहा लेन असल्यामुळे दोन्ही दिशांना वाहने सहज जाऊ शकतील. याची रचना अशी आहे की, तो एका स्तंभावर आधारित आकाशमार्ग आहे, ज्यामुळे तो देशातील सर्वात अनोखा आणि लांब असा पूल ठरेल. या महामार्गामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना जोडण्यात मदत होईल. 

बांधकामाची जबाबदारी कोणाकडे?

या मोठ्या प्रकल्पासाठी सुमारे 2200 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजेच एनएचएआय ही संस्था या पूलाचे बांधकाम करतेय. ही संस्था देशभरातील महामार्गांचे विकास करते. या प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि साहित्य वापरले जात असल्याने तो मजबूत आणि टिकाऊ असेल. खर्च जरी जास्त असला तरी दीर्घकाळात तो फायद्याचा ठरणार आहे. 

बांधकाम कुठपर्यंत? 

आतापर्यंत बांधकामाचे बहुतेक भाग पूर्ण झाले आहेत. 360 आधार स्तंभ आणि 3000 गर्डर तयार झाले आहेत. गर्डर बसवण्याचे काम चालू आहे. तीन निर्गमन रस्ते आणि एक टोल केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात 2500 कामगार आणि 350 मशीन्स दिवसरात्र काम करत आहेत. मे 2026 पर्यंत हा पूल पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हे काम वेगाने पुढे सरकत असल्याची माहिती देण्यात आली. 

काय आहे वैशिष्ट्य? 

हा पूल एकल स्तंभावर आधारित असल्याने तो अनोखा आहे. 6 लेन असल्यामुळे वाहतुकीची क्षमता जास्त आहे. प्रवाशांना या उन्नत मार्गावरून जाण्यासाठी टोल भरावा लागेल, ज्यामुळे देखभालीसाठी निधी मिळेल. या पूलाची रचना पर्यावरणस्नेही आणि सुरक्षित आहे. यामुळे दुर्घटना कमी होतील आणि प्रवास आरामदायक होणार आहे. 

फायदे काय? 

या पुलामुळे तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांमधील जोडणी जलद आणि सोपी होईल. वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, वेळ वाचेल आणि प्रवाशांची सोय होईल. केरळच्या रस्ते पायाभूत सुविधेत मोठी सुधारणा होईल. हा पूल लांबीच्या बाबतीत राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित करेल. एकूणच, या प्रकल्पामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Longest flyover IndiaAroor-Thuravoor Elevated HighwayKerala infrastructureNH 66 projectIndia road development

इतर बातम्या

झेडपीत कुणाचा गुलाल, कुणाला धक्का? दिग्गज नेत्यांच्या नातेव...

महाराष्ट्र बातम्या