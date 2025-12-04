English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सर्वात मोठ नाव असलेले भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन; नाव वाचता वाचता ट्रेन निघून जाईल

भारतात एक असे स्टेशन आहे. जे त्याच्या नावामुळे ओळखले जातेय. हे स्टेशन सर्वात मोठ नाव असलेले स्टेशन आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 4, 2025, 09:55 PM IST
india's longest name railway station : भारतात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण रेल्वे स्थानके आहेत. भव्यात, गर्दी, लांबी, रुंदी तसेच विविध कारणांमुळे ही रेल्वे स्थानके प्रसिद्ध झाली आहेत. तर,  काही रेल्वे स्थानके त्यांच्या इतिहासासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. भारतातील असच एक रेल्वे स्थानक आहे जे त्याच्या नावामुळे प्रसिद्ध आहे.  सर्वात मोठ नाव असलेले भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन आहे. या स्टेशनचे नाव वाचता वाचता ट्रेन निघून जाईल

भारतीय रेल्वे दररोज अंदाजे लाखो प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचवते. भारतीय रेल्वे  हे जगातील चौथ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे.  भारतातील जुन्या रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रतीक्षा कक्षांचा विस्तार केला जात आहे आणि नवीन स्थानके बांधली जात आहेत. हा विस्तार केवळ जुन्या रेल्वे स्थानकांमध्येच नाही तर त्यांच्या नावांमध्येही दिसून येतो. खरं तर, आपण भारतातील एका रेल्वे स्थानकाबद्दल बोलणार आहोत ज्याच्या नावात एकूण 27 इंग्रजी शब्द आहेत. तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्या रेल्वे स्थानकाचे असे अद्वितीय नाव आहे आणि ते कुठे आहे?

या स्टेशनच्या नावात एक किंवा दोन नाही तर 28 अक्षरे आहेत. काही स्थानकांना प्राण्यांची नावे दिली जातात, तर काहींची नावे व्यक्तींची नावे आहेत. भारतात अशा प्रकारच्या अद्वितीय नावांची रेल्वे स्थानके भरपूर आहेत. या स्टेशनचे नाव वेंकटनरसिंहराजुवरीपेटा आहे. तामिळनाडूच्या सीमेवर असलेल्या या स्टेशनला VKZ कोड आहे. हे रेल्वे स्टेशन दक्षिण रेल्वेच्या अरक्कोनम शाखा मार्गावर आहे. 

57 अक्षरांचे नाव असलेले स्टेशन 

जगात एक रेल्वे स्टेशन आहे ज्याच्या नावात 57 अक्षरे आहेत. त्या स्टेशनला 'Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch' असे म्हणतात. हिंदीमध्ये त्याचा उच्चार 'Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch' असा होतो. हे एक लहान, शांत गाव आहे जे यूकेमधील नॉर्थ वेल्समधील अँगलसी बेटावर आहे. या स्टेशनला सामान्यतः Llanfairpwll असेही म्हणतात.

