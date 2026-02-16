भारतातील सर्वात वादग्रस्त IAS ऑफिसरने केले तिसरे लग्न; पहिल्या 2 पत्नी आहेत कलेक्टर, तिसऱ्या पत्नीचे प्रोफाईल जाणून शॉक व्हाल

IAS Officer Avi Prasad : भारतातील अनेक IAS अधिकारी त्यांच्या कामामुंळे किवा धडाकेबाज निर्णयांमुळे चर्चेत असतात. मात्र, मध्य प्रदेशातील एक IAS अधिकारी 3 लग्न केल्यामुळे चर्चेत आला आहे. या IAS अधिकाऱ्याच्या पहिल्या दोन पत्नी कलेक्टर आहेत. तर, तिसऱ्या पत्नीचे प्रोफाईल पाहून तुम्ही चाट पडला.
अवि प्रसाद असे 3 लग्न करणाऱ्या IAS अधिकाऱ्याचे नाव आहे. अवि प्रसाद हे मध्य प्रदेशच्या प्रशासकीय वर्तुळातपुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. यावेळी, कारण बदली, कडक कारवाई किंवा विकास मॉडेल नाही तर त्यांचे वैयक्तिक जीवन आहे. अवि प्रसाद यांनी तिसरे लग्न केले आहे, जरी त्यांचा दोन्ही पत्नींपासून घटस्फोट झाला आहे. विशेष म्हणजे. त्यांची तिसरी पत्नी देखील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहे.
अवी प्रसाद यांची प्रशासकीय कारकीर्द सुरुवातीपासूनच उल्लेखनीय आहे. 2013 मध्ये त्यांची भारतीय पोलिस सेवेसाठी (आयपीएस) निवड झाली. परंतु त्यांनी पुन्हा प्रयत्न केला आणि 2014 च्या यूपीएससी परीक्षेत 13 वा क्रमांक मिळवला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) स्थान मिळवले. या कामगिरीमुळे त्यांना त्यांच्या बॅचमधील सर्वात हुशार अधिकाऱ्यांमध्ये स्थान मिळाले. ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांना लहानपणापासूनच राजकारण आणि सार्वजनिक जीवनाची ओळख होती. त्यांचे आजोबा, तांबेश्वर प्रसाद, ज्यांना बच्चा बाबू म्हणूनही ओळखले जाते, ते चौधरी चरण सिंह यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यामुळे, त्यांना प्रशासन आणि प्रशासनाची समज वारशाने मिळाली, असे त्यांच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे आहे.
दिल्लीमध्ये नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करत असताना, त्यांची भेट रिजू बाफनाशी झाली. त्यांच्यात जवळीक वाढली आणि नंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. रिजू बाफना सध्या मध्य प्रदेशातील शाजापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत आणि राज्यात एक सक्षम आणि कडक प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. तथापि, हे नाते फार काळ टिकले नाही. काही वर्षांनी त्यांनी परस्पर सहमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर काही दिवसांतच त्यांचा घटस्फोट झाला.
पहिला घटस्फोट झाल्यानंतर अवी प्रसाद यांनी आंध्र प्रदेशातील 2016 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी मीशा सिंगशी लग्न केले. लग्नानंतर, मीशा सिंग मध्य प्रदेश कॅडरमध्ये रुजू झाल्या. त्या सध्या रतलामच्या जिल्हाधिकारी आहेत. 2025 मध्ये त्यांनी जिल्ह्याचा पदभार स्वीकारला. रतलाममधील त्यांचा कार्यकाळ त्यांच्या सक्रिय प्रशासकीय शैलीसाठी ओळखला जातो. विकास प्रकल्पांच्या अचानक पाहणी आणि योजनांच्या पुनरावलोकनासाठी त्या अनेकदा चर्चेत असतात. तथापि, अवी प्रसाद आणि मीशा सिंग यांच्यातील हे नातेही फार काळ टिकले नाही. चार वर्षांत दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.
अवि प्रसाद यांनी आता तिसरे लग्न केले आहे. 2017 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी अंकिता धाकरे त्यांच्या तिसऱ्या पत्नी आहेत. त्या सध्या राज्य मंत्रालयात उपसचिव म्हणून काम कार्यरत आहेत. 11 फेब्रुवारी रोजी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात एका साध्या समारंभात दोघांनी लग्न केले. वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रयत्नांमुळे अलिकडच्या काळात राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेतलेल्या कुनोने या खाजगी कार्यक्रमाचे साक्षीदार म्हणून काम पाहिले. लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर, सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. काहींनी याला वैयक्तिक निर्णय म्हटले आणि आदर व्यक्त केला, तर काहींनी वारंवार होणाऱ्या वैवाहिक बदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.