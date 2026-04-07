भारतातील सर्वात महागडी कार, इतक्या किंमतीत येतील 63 टोयोटा फॉर्चूनर; फिचर्स कधीच ऐकले नसतील!

Indias Most Expensive Car: भारत हे जगातील तिसरे सर्वात मोठे कार मार्केट आहे. पण येथे बहुतेक लोक बजेट कारच घेतात. मात्र, काही श्रीमंत लोकांसाठी खास लग्झरी कार उपलब्ध आहेत. यातली सर्वात महागडी कार म्हणजे रोल्स-रॉयस फॅन्टम VIII EWB. ही कार पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योगपती योहान पूनावाला यांच्या मालकीची आहे. ही नवीन कार भारतातल्या सर्वात महागड्या गाड्यांपैकी एक आहे.
ही कार इतकी महागडी आहे की, तिच्या एका किंमतीत जवळपास 63 टोयोटा फॉर्च्युनर गाड्या विकत घेता येतील. फॉर्च्युनर ही स्वतः महागडी SUV मानली जाते, तरीही 63 गाड्यांची किंमत या एका रोल्स-रॉयस कारच्या बरोबरीने येते. या तुलनेतून लक्षात येते की, ही गाडी किती खास आणि श्रीमंती वर्गासाठी बनवली गेली आहे. सामान्य कारपेक्षा तिची किंमत इतकी जास्त का आहे, याचे उत्तर तिच्या लग्झरी फीचर्समध्ये दडलेले आहे.
या कारचा रंग बोहेमियन रेड आहे. हा रंग अगदी वेगळा आणि प्रीमियम दिसतो. रस्त्यावरून जाताना ही गाडी इतर सर्व गाड्यांपासून सहज ओळखता येते. लाल रंगामुळे ती खूप आकर्षक आणि शानदार वाटते. सामान्य कार्समध्ये असा खास रंग दिसत नाही. हा रंग निवडून मालकाने कारला आणखी वैयक्तिक आणि राजेशाही स्वरूप दिले आहे. दिवसभरात किंवा रात्रीही हा रंग चमकतो आणि लोकांचे लक्ष वेधून घेतो.
कारच्या समोर 'स्पिरिट ऑफ इक्स्टसी' नावाचा लोगो आहे. तो पूर्णपणे सॉलिड गोल्ड म्हणजे शुद्ध सोन्याचा बनवला गेला आहे. हा छोटासा लोगो कारची लग्झरी पातळी आणखी वाढवतो. सोने वापरल्याने कारला एक राजघराण्यातील वस्तू सारखे स्वरूप मिळते. ही डिटेल फक्त श्रीमंत मालकांसाठीच शक्य असते. लोगो पाहिल्यावर लगेच लक्षात येते की, ही गाडी सामान्य नाही, तर जगातील टॉप लग्झरी ब्रँडची आहे.
इल्यूमिनेटेड ग्रिल रोल्स-रॉयस फॅन्टममध्ये एक खास फीचर आहे. ही ग्रिल रात्री चमकते आणि खूप रॉयल लुक देते. दिवसात तर ती सुंदर दिसते, पण रात्री तिची चमक पाहून प्रत्येकाचे डोळे थांबतात. ही ग्रिल कारला राजेशाही स्वरूप देते. रस्त्यावरून जाताना ती इतर गाड्यांपेक्षा वेगळी आणि आकर्षक वाटते. ही डिटेल रोल्स-रॉयस कंपनीची खास ओळख आहे आणि ती कारच्या एकूण डिझाइनला पूर्ण करते.
ही कार सामान्य नसून मालक योहान पूनावाला यांच्या आवडीप्रमाणे कस्टमायझ केली गेली आहे. कारमध्ये खास 'कोच लाइन' बनवली आहे आणि मागच्या बाजूला मोठा 'P' अक्षर कोरले आहे. हे 'P' पूनावाला नावाचे प्रतीक आहे. असे वैयक्तिक स्पर्श फक्त या कंपनीकडून मिळतात. यामुळे कार मालकाची ओळख बनते आणि ती एका प्रकारे 'एकच अशी' गाडी होते. सामान्य कार्समध्ये असे बदल करता येत नाहीत.
कारमध्ये 22 इंची ब्रश्ड सिल्वर अलॉय व्हील्स बसवले आहेत. ही चाके खूप मोठी आणि स्टाइलिश आहेत. ती केवळ सुंदर दिसत नाहीत, तर कारचा रस्त्यावरील दबदबा वाढवतात. जेव्हा ही गाडी रस्त्यावर येते तेव्हा तिचे आकारमान आणि चाके पाहून लोक थांबतात. ही चाके कारला मजबूत आणि लग्झरी लुक देतात. एकूणच, ही सर्व वैशिष्ट्ये मिळून रोल्स-रॉयस फॅन्टम VIII EWB ला भारतातील सर्वात महागडी आणि सर्वात खास कार बनवतात. ही गाडी फक्त श्रीमंती दाखवत नाही, तर इंजिनिअरिंग आणि लग्झरीचा उत्तम नमुना आहे. तिची किंमत सुमारे 22 कोटी रुपये आहे. एवढी प्रचंड किंमत असल्याने ही कार सामान्य माणसाच्या आवाक्यात नाही, पण लग्झरी जगात ती खूप प्रसिद्ध आहे.