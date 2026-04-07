English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
भारतातील सर्वात महागडी कार, इतक्या किंमतीत येतील 63 टोयोटा फॉर्चूनर; फिचर्स कधीच ऐकले नसतील!

Indias Most Expensive Car: ही कार इतकी महागडी आहे की, तिच्या एका किंमतीत जवळपास 63 टोयोटा फॉर्च्युनर गाड्या विकत घेता येतील.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 7, 2026, 08:34 PM IST
महागडी कार

Indias Most Expensive Car: भारत हे जगातील तिसरे सर्वात मोठे कार मार्केट आहे. पण येथे बहुतेक लोक बजेट कारच घेतात. मात्र, काही श्रीमंत लोकांसाठी खास लग्झरी कार उपलब्ध आहेत. यातली सर्वात महागडी कार म्हणजे रोल्स-रॉयस फॅन्टम VIII EWB. ही कार पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योगपती योहान पूनावाला यांच्या मालकीची आहे. ही नवीन कार भारतातल्या सर्वात महागड्या गाड्यांपैकी एक आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

येतील 63 टोयोटा फॉर्च्युनर!

ही कार इतकी महागडी आहे की, तिच्या एका किंमतीत जवळपास 63 टोयोटा फॉर्च्युनर गाड्या विकत घेता येतील. फॉर्च्युनर ही स्वतः महागडी SUV मानली जाते, तरीही 63 गाड्यांची किंमत या एका रोल्स-रॉयस कारच्या बरोबरीने येते. या तुलनेतून लक्षात येते की, ही गाडी किती खास आणि श्रीमंती वर्गासाठी बनवली गेली आहे. सामान्य कारपेक्षा तिची किंमत इतकी जास्त का आहे, याचे उत्तर तिच्या लग्झरी फीचर्समध्ये दडलेले आहे.

कारचा आकर्षक आणि वेगळा रंग

या कारचा रंग बोहेमियन रेड आहे. हा रंग अगदी वेगळा आणि प्रीमियम दिसतो. रस्त्यावरून जाताना ही गाडी इतर सर्व गाड्यांपासून सहज ओळखता येते. लाल रंगामुळे ती खूप आकर्षक आणि शानदार वाटते. सामान्य कार्समध्ये असा खास रंग दिसत नाही. हा रंग निवडून मालकाने कारला आणखी वैयक्तिक आणि राजेशाही स्वरूप दिले आहे. दिवसभरात किंवा रात्रीही हा रंग चमकतो आणि लोकांचे लक्ष वेधून घेतो.

Salary Cut: मार्चपेक्षा कमी येणार एप्रिलमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार, यापुढे इन हॅण्ड सॅलरी का होणार कमी? 

सोन्याचा चमकदार लोगो

कारच्या समोर 'स्पिरिट ऑफ इक्स्टसी' नावाचा लोगो आहे. तो पूर्णपणे सॉलिड गोल्ड म्हणजे शुद्ध सोन्याचा बनवला गेला आहे. हा छोटासा लोगो कारची लग्झरी पातळी आणखी वाढवतो. सोने वापरल्याने कारला एक राजघराण्यातील वस्तू सारखे स्वरूप मिळते. ही डिटेल फक्त श्रीमंत मालकांसाठीच शक्य असते. लोगो पाहिल्यावर लगेच लक्षात येते की, ही गाडी सामान्य नाही, तर जगातील टॉप लग्झरी ब्रँडची आहे. 

रात्री चमकणारी इल्यूमिनेटेड ग्रिल

इल्यूमिनेटेड ग्रिल रोल्स-रॉयस फॅन्टममध्ये एक खास फीचर आहे. ही ग्रिल रात्री चमकते आणि खूप रॉयल लुक देते. दिवसात तर ती सुंदर दिसते, पण रात्री तिची चमक पाहून प्रत्येकाचे डोळे थांबतात. ही ग्रिल कारला राजेशाही स्वरूप देते. रस्त्यावरून जाताना ती इतर गाड्यांपेक्षा वेगळी आणि आकर्षक वाटते. ही डिटेल रोल्स-रॉयस कंपनीची खास ओळख आहे आणि ती कारच्या एकूण डिझाइनला पूर्ण करते.

Mobile Expiry: तुमचा मोबाईल फेकून देण्याची योग्य वेळ कोणती? भारतातील कोट्यवधी यूजर्ससाठी मोठी अपडेट!

मालकासाठी खास कस्टम डिझाइन

ही कार सामान्य नसून मालक योहान पूनावाला यांच्या आवडीप्रमाणे कस्टमायझ केली गेली आहे. कारमध्ये खास 'कोच लाइन' बनवली आहे आणि मागच्या बाजूला मोठा 'P' अक्षर कोरले आहे. हे 'P' पूनावाला नावाचे प्रतीक आहे. असे वैयक्तिक स्पर्श फक्त या कंपनीकडून मिळतात. यामुळे कार मालकाची ओळख बनते आणि ती एका प्रकारे 'एकच अशी' गाडी होते. सामान्य कार्समध्ये असे बदल करता येत नाहीत.

22 इंची मोठी चाके 

कारमध्ये 22 इंची ब्रश्ड सिल्वर अलॉय व्हील्स बसवले आहेत. ही चाके खूप मोठी आणि स्टाइलिश आहेत. ती केवळ सुंदर दिसत नाहीत, तर कारचा रस्त्यावरील दबदबा वाढवतात. जेव्हा ही गाडी रस्त्यावर येते तेव्हा तिचे आकारमान आणि चाके पाहून लोक थांबतात. ही चाके कारला मजबूत आणि लग्झरी लुक देतात. एकूणच, ही सर्व वैशिष्ट्ये मिळून रोल्स-रॉयस फॅन्टम VIII EWB ला भारतातील सर्वात महागडी आणि सर्वात खास कार बनवतात. ही गाडी फक्त श्रीमंती दाखवत नाही, तर इंजिनिअरिंग आणि लग्झरीचा उत्तम नमुना आहे. तिची किंमत सुमारे 22 कोटी रुपये आहे. एवढी प्रचंड किंमत असल्याने ही कार सामान्य माणसाच्या आवाक्यात नाही, पण लग्झरी जगात ती खूप प्रसिद्ध आहे.

Explained: मुंबई मोठ्या प्रमाणात का सोडतायत लोकं? भविष्यात काय धोका? कारण धडकी भरायला लावणारं!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Indias most expensive car price so much that you will buy 63 Toyota Fortuner Tech News

इतर बातम्या

नागराज मंजुळेच्या 'मटका किंग'मध्ये मराठी 'रत...

मनोरंजन