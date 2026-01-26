भारतातील सर्वात प्रसिद्ध IAS अधिकारी टीना डाबी यांच्या हातून झाली मोठी चूक; ध्वजवंदन करताना असं काही घडल की...

IAS Tina Dabi Makes Mistake After Hoisting The Flag : राजस्थानमधील बारमेरच्या जिल्हा दंडाधिकारी टीना डाबी या अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतात. टीना डाबी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ध्वजवंदन करताना असं काही घडल की ज्यामुळे त्या ट्रोल होत आहेत. टीना डाबी यांच्या हातून झाली मोठी चूक झाल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.
टीना डाबी यांच्या उपस्थितीत ध्वजवंदानाचा कार्यक्रमक पार पडला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या ध्वजारोहण समारंभात पोलिस अधिकारी, शालेय मुले आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते. राष्ट्रगीत वाजत होते आणि सर्वांनी शिस्तबद्ध राहून स्थापित शिष्टाचाराचे पालन केले. टीना डाबी यांनी ध्वजारोहण केले आणि सलामी देण्यासाठी बाजूला उभ्या राहिल्या. प्रजासत्ताक दिनी ध्वजारोहण केल्यानंतर त्या सलामी देत असताना गोंधळलेल्या दिसत आहेत. कोणत्या दिशेला सलामी द्यायची याबद्दल गोंधळलेल्या दिसत होत्या. कोणत्या दिशेला सलाम करायचा हे त्यांना समजतच नव्हते. त्यांनी थोडा वेळ मागे वळूनही पाहिले. यादरम्यान, त्यांच्या मागे असलेल्या सुरक्षा रक्षकाने त्यांना इशारा करत योग्य दिशा दाखवली. याचा पूर्ण व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
व्हिडिओवरून असे दिसून येते की त्यांना ध्वजारोहण केल्यानंतर काय करावे हे माहित नव्हते. ध्वजवंदन समारंभातील हा क्षण सोशल मीडिया चर्चेचा विषय बनला आहे. हा व्हिडिओ इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर झपाट्याने व्हायरल झाला. सोशल मीडिया त्यांच्या या व्हिडिओवर अनेक चित्र विचित्र कमेंट येत आहेत.
दरम्यान, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर टीना डाबी यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. कार्यक्रमस्थळाच्या दोन्ही बाजूला कर्मचारी उभे होते, म्हणून स्वाभाविकपणे त्यांच्याकडे पाहत उभी राहिली. दोन्ही बाजूला कर्मचारी असल्याने मी एका बाजूला वळली. मी कोणाचाही अनादर केला नाही असं टीना डाबी यांचे म्हणणे आहे. टीना डाबी यूपीएससी टॉपर आहेत. 2015 च्या UPSC नागरी सेवा परीक्षेत अवघ्या 22 व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात 'ऑल इंडिया रँक 1' मिळवून इतिहास रचला होता.