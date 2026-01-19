नाव ऐकून दहशतवाद्यांना भरते धडकी, भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा पगार किती?

Ajit Doval Salary: भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे 2014 पासून हे पद सांभाळत आहेत. या पदावर नियुक्त होणारे ते तिसरे व्यक्ती आहेत. हे पद पंतप्रधानांना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर सल्ला देण्याचे असते. ते विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करतात. त्यांची निवड त्यांच्या अनुभवामुळे झाली असून ते मोदी सरकारमध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात. 80 वर्षीय अजित डोवाल यांचे करियर आणि पगाराविषयी जाणून घेऊया.
गुप्तचर आणि सुरक्षा क्षेत्रात अजित डोवाल हे नाव सर्वोच्च स्थानी आहे. ते भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील महत्वाच्या पदावर असून त्यांनी गुप्तचर विभागाचे संचालक म्हणून काम केले आहे. ते दहशतवादविरोधी आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या मोहिमांमध्ये तज्ज्ञ आहेत. त्यांचा धाडसी आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन देशभरात प्रसिद्ध आहे. उच्चपदावर येण्यापूर्वी त्यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मोहिमांमध्ये भाग घेतला.
डोवाल यांनी दहशतवादविरोधी मोहिमांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ते भारताच्या स्थिरतेसाठी प्रयत्न करतात. राजनैतिक आणि धोरणात्मक चर्चांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. याच अनुभवामुळे 2014 मध्ये त्यांची निवड झाली. ज्याने भारताच्या सुरक्षेची मजबुती वाढली. ते विविध घटनांमध्ये सहभागी होऊन देशाच्या धोरणांना दिशा देतात, ज्यात संरक्षण आणि राष्ट्रीय हितांचा समावेश असतो.
डोवाल हे मोदी सरकारमध्ये मुख्य सल्लागार आहेत, जे सर्वांगीण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनावर भर देतात. त्यांचे काम कमी प्रचारित पण प्रभावी आहे. वैयक्तिक जीवन किंवा वादांबाबत माहिती नाही.
अजित डोवाल यांच्या वेतनाची नेमकी रक्कम जाहीर करण्यात आली नाही. पण हे पद उच्च दर्जाचे असल्याने त्यांना सरकारी वेतनमानानुसार पगार मिळतो. यात विविध भत्ते आणि सुविधांचा समावेश असतो. सामान्यत: अशा पदांसाठी वेतन रचना विशिष्ट असते. ज्यात मूलभूत वेतनाबरोबरच इतर लाभ असतात. समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्टनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) या पदासाठी केंद्र सरकारचा मूळ पगार दरमहा 1 लाख 37 हजार 500 रुपये इतका आहे. या मूळ पगाराव्यतिरिक्त त्यांना विविध भत्ते आणि भत्ते देखील दिले जातात. ज्यामुळे त्यांचा एकूण पगार दरमहा अंदाजे ₹2 लाख होतो. या पगारातून त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा तर दिसतेच. पण यासोबत आयोग त्यांचा कार्यकाळ, अनुभव आणि त्यांच्यावर सोपवलेल्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देखील विचारात घेतो.