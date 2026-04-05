भारतीयांसाठी गुड न्यूज! तेलाचं टेन्शन कायमचं मिटणार; होर्मुज नव्हे, 'या' पर्यायी मार्गे जहाज भरुन येणार इंधन!

Hormuz Strait: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जगभरातील तेल आणि गॅस वाहतुकीला मोठा धक्का बसलाय. हार्मुझ सामुद्रधुनी या मुख्य मार्गावरुन भारताला बहुतेक तेल आणि LPG येते. हा मार्ग बंद झाला तर देशात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाक गॅसच्या किंमती वाढतील आणि पुरवठा खंडित होईल, अशी भीती निर्माण झालीय. सध्या जगभरातील बाजारात अनिश्चितता पसरली असून, भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर नवीन पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झालीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
इराणने आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या तेल आणि गॅस जहाजांना हार्मुझमधून जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र पूर्वीप्रमाणे सर्व गोष्टी सहज होत नाहीत. युद्धाच्या भीतीमुळे जहाजे कमी वेगाने येत आहेत आणि काही कंपन्या मार्ग बदलण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे भारताला लागणारा तेल पुरवठा अजूनही अस्थिर आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्यासाठी आता अमेरिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारताला दिलासा मिळू शकतो.
अमेरिकेने मेक्सिको उपसागराला मध्यपूर्वेप्रमाणे दुसऱ्या मोठ्या तेल केंद्रात बदलण्याची तयारी सुरू केली आहे. युद्धप्रभावित भागांऐवजी या सुरक्षित भागातून जगभरात तेल आणि LPG पाठवण्याचा मोठा विचार आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोल समुद्रातील तेल काढण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. हा प्लॅन यशस्वी झाल्यास हार्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून राहण्याची गरज संपेल आणि भारतासह जगातील अनेक देशांना स्थिर पुरवठा मिळेल.
टोटल एनर्जीज, शेल, बीपी आणि रेप्सोल सारख्या जगातील दिग्गज कंपन्या मेक्सिको उपसागरातील शेनान्दोआ तेल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. येथील 51 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी आहे. हे क्षेत्र समुद्रात सुमारे 30 हजार फूट खोल आहे. प्रचंड दबाव असूनही आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रोज 1 लाख बैरल तेल काढले जात आहे. युद्धक्षेत्रापासून दूर असल्याने जहाजांना सुरक्षित आणि वेगवान मार्ग मिळेल. या गुंतवणुकीमुळे तेल उत्पादन आणखी वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या नव्या योजनेचा भारताला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. मेक्सिको उपसागरातून येणारे तेल स्वस्त, सुरक्षित आणि सातत्यपूर्ण असल्याने देशातील LPG आणि पेट्रोलच्या किंमती स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे. आयात खर्च कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे. हार्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबित्व संपल्याने युद्ध किंवा राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम भारतावर पडणार नाही. सरकार आणि कंपन्या या नव्या मार्गावर लक्ष ठेवून आहेत. हा विकास भारतासाठी मोठी दिलासादायक ठरलाय.