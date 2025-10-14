भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीला मिळाले 140000000000 रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट; सॅलरी मॅनेज करणारी सिस्टम बनवणार

Infosys New contract: भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठी IT कंपनी असलेल्या इन्फोसिस या कंपनीला 140000000000 रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले आहे. एनएचएस बिझनेस सर्व्हिसेस अथॉरिटी (एनएचएसबीएसए) सोबत अंदाजे 14,137 कोटींचा करार केला आहे. नवीन वर्कफोर्स मॅनेजमेंट सिस्टम विकसित करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे.
इन्फोसिसने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की या 15 वर्षांच्या भागीदारीअंतर्गत, इन्फोसिस "फ्यूचर एनएचएस वर्कफोर्स सोल्यूशन" नावाचा डेटा-आधारित वर्कफोर्स मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म विकसित करेल. हे विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ रेकॉर्ड (ईएसआर) सिस्टमची जागा घेईल.
ही नवीन प्रणाली इंग्लंड आणि वेल्समधील 1.9 दशलक्ष NHS कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे व्यवस्थापन करत राहील. ही प्रणाली दरवर्षी 55 अब्ज पौंडांपेक्षा जास्त पगाराची देयके समाविष्ट करते. NHSBSA ही यूके-आधारित राष्ट्रीय आरोग्य सेवेचा एक भाग आहे. NHS संस्था, NHS कंत्राटदार, रुग्ण आणि जनतेला विविध प्रकारच्या महत्त्वाच्या सेवा प्रदान करते. नवीन NHS वर्कस्पेस सोल्यूशन NHS च्या १० वर्षांच्या आरोग्य योजनेवर आणि भविष्यासाठी तयार कार्यबल तयार करण्याच्या ध्येयावर कार्य करेल.
या मोठ्या ऑर्डर मिळाल्यानंतर, कंपनीचे शेअर्स एनएसई शेअर बाजारात 0.22 टक्के घसरून 1,489.90 वर बंद झाले. बेंचमार्क निफ्टी 50 मध्ये 32 टक्के वाढ झाली आणि दिवसभरात, शेअर 1.42 टक्के वाढून 1,514 वर पोहोचला. गेल्या 12महिन्यांत इन्फोसिसचे शेअर्स 23.94 टक्के आणि वर्षाच्या सुरुवातीपासून 20.75 टक्के वाढले आहे.
NHSBSA चे सीईओ मायकल ब्रॉडी म्हणाले की, नवीन व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी करणे हे 10 वर्षांच्या आरोग्य योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे उपाय केवळ विद्यमान ESR प्रणालीची जागा घेणार नाही तर भविष्यासाठी तयार असलेले कार्यबल विकसित करण्यात धोरणात्मक भूमिका देखील बजावेल.
