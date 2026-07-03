/मुंबईतून सुटणार आणखी एक वंदे भारत, कुठून कुठपर्यंत धावणार? अशी असतील स्थानके!

Bengaluru-Mumbai Vande Bharat: मुंबईतून आणखी एक वंदे भारत ट्रेन धावणार आहे. लवकरच रेल्वे प्रवाशांना हाय टेक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची भेट मिळणार आहे. भारतीय रेल्वे दुसरी स्लीपर वंदे भारत सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या ही रेल्वे अंतिम चाचपणीसाठी बेंगळुरू रेल्वे स्थानकात दाखल झाली आहे. ही प्रिमियम ट्रेन देशातील दोन सर्वात मोठ्या आर्थिक केद्र असलेल्या शहरांना जोडणार आहे.
भारतातील दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ही केएसआर बेंगळुरु ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या मार्गावर धावणार आहे. सर्व चाचपणी आणि रेल्वेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही ट्रेन सुरू होणार आहे, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या आधीच या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती.
सीएसएमटी ते बेंगळुरु या दरम्यान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हुबळी, धारवाड, बेळगाव, पुणे या महत्त्वाच्या स्थानकांत थांबणार आहे. तसंच, या प्रिमीयम ट्रेनमुळं नागरिकांचा प्रवास अधिक आरामदाय आणि वेगवान होणार आहे. भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड आणि चेन्नईच्या इंटिग्रल कोच फॅक्ट्रीत ही ट्रेन तयार झाली आहे. केशरी आणि करडा अशा दोन रंगात ही ट्रेन आहे. सध्या सर एम. विश्वश्वेरैया टर्मिनस बेंगळुर येथे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची तांत्रिक व सुरक्षेच्या दृष्टीने चाचपणी होत आहे.
दक्षिण पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मंजूनाथ कमानाडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेनमध्ये BEML कडेच असून अंतिम चाचणीसाठी बेंगळुरमध्ये पाठवण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेकडे अद्याप ही ट्रेन सोपवण्यात आली नाहीये. सर्व चाचण्या आणि मंजुरीनंतर ही ट्रेन रुळांवर कधी धावणार याची तारीख निश्चित करण्यात येणार आहे. देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जानेवारी 2026 मध्ये हावडा-कामाख्या रेल्वे मार्गावर सुरू झाली होती. ज्यामुळं दोन्ही शहरातील अंतर 6 तासांनी कमी झाले होते.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये 16 कोच असून 11 एसी थ्री टायर, 4 एसी टू टायर, 1 फर्स्ट एसी कोच असणार आहेत. तसंच, प्रवाशांची क्षमता 823 इतकी आहे. त्याचबरोबर ही ट्रेन 180 किमी प्रति तास या क्षमतेने धावणार आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमुळं मुंबई-बेंळगुरू अंतर किती तरी तासांनी कमी होणार आहे.