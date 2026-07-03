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मुंबईतून सुटणार आणखी एक वंदे भारत, कुठून कुठपर्यंत धावणार? अशी असतील स्थानके!

भारतातील दुसरी वंदे भारत ट्रेन लवकरच धावण्यासाठी सज्ज आहे. बेंगळुरू येथील स्थानकात ही ट्रेन दाखल झाली असून कुठून कुठपर्यंत धावणार याची सविस्तर माहिती जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:02 AM IST
मुंबईतून सुटणार आणखी एक वंदे भारत, कुठून कुठपर्यंत धावणार? अशी असतील स्थानके!
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईतून सुटणार आणखी एक वंदे भारत, कुठून कुठपर्यंत धावणार? अशी असतील स्थानके!
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