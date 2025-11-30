भारतातील सर्वात उंच 16 मजली रेल्वे स्टेशन लंडन, पॅरिसला टक्कर देणार; बस, ट्रेन, मेट्रो सर्व एकाच ठिकाणाहून पकडता येणार

India Tallest Railway Station: भारतीय रेल्वे नेटवर्क जगातील चौथ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. भारतातील रेल्वे स्थानके देखील अद्यायवत होत आहेत. भारतातील बहुतेक रेल्वे स्टेशन एक किंवा दोन मजली आहेत, परंतु भारतात एक असे रेल्वे स्टेशन बनत आहे जे फक्त एक किंवा दोन मजली उंच नाही तर 16 मजली उंच असेल. भारतातील या रेल्वे स्टेशनमध्ये 16 मजली प्लॅटफॉर्म आहेत. हे 16 मजली रेल्वे स्टेशन 2027 पर्यंत पूर्ण होईल. देशातील सर्वात उंच रेल्वे स्टेशन कुठे बांधले जात आहे जाणून घेऊया?
भारतातील सर्वात उंच 16 मजली रेल्वे स्टेशन अहमदाबाद, गुजरात येथे बांधले जाणार आहे. देशातील सर्वात उंच आणि आधुनिक 16 मजली बहु-मॉडेल वाहतूक केंद्र म्हणून, हे रेल्वे स्टेशन जुलै 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची उंची, डिझाइन आणि सुविधांमुळे या रेल्वे स्टेशनची चांगलीच चर्चा आहे. या 16 मजली हबमध्ये विस्तृत पार्किंग जागा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक क्षेत्रे आणि प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश असेल.
नवीन स्टेशनची उंची, डिझाइन आणि सुविधांसह हे पूर्णपणे वेगळे आणि आधुनिक स्वरूपाचे असेल. हे केवळ एक रेल्वे स्टेशनच नाही तर प्रवासी, पर्यटक आणि शहरातील रहिवाशांसाठी एक बहुउद्देशीय सुविधा असेल. रेल्वे, मेट्रो, बस सेवा आणि बुलेट ट्रेन सेवा एकाच प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करण्यासाठी हे स्टेशन डिझाइन केले जात आहे. प्रवाशांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व कनेक्टिव्हिटीचा आनंद घेता येईल, ज्यामुळे प्रवास अत्यंत सोयीस्कर होईल.
या स्थानकाच्या डिझाइनमध्ये शहराच्या प्राचीन वारशाचा टच देण्यात आला आहे. बाह्य आणि अंतर्गत वास्तुकला वारशाचे सुंदर मिश्रण येथे पहायाला मिळेल. अहमदाबादची ऐतिहासिक ओळख जपेल आणि आधुनिकतेचे मिश्रण करेल. येत्या काळात वाढत्या प्रवाशांच्या वाहतुकीला आरामात हाताळण्यासाठी हे स्थानक डिझाइन केले जात आहे. शहराच्या विविध वाहतूक नेटवर्कशी थेट आणि अखंड कनेक्टिव्हिटी हे या प्रकल्पाचे प्रमुख आकर्षण आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की स्टेशनच्या आजूबाजूचा परिसर देखील विकसित केला जाईल. सुधारित रस्ते, बस कनेक्शन, मेट्रो लिंक आणि भविष्यातील बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरमुळे, संपूर्ण परिसर अहमदाबादचे नवीन वाहतूक केंद्र म्हणून उदयास येईल. या प्रकल्पामुळे शहराचा आर्थिक विकास, व्यापार आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल.