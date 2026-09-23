/भारताच्या पर्यटन क्षेत्रात मोठा बदल! स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी; WIONच्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितला नवा ट्रेंड

WIONच्या आयकॉनिक टुरिझम समिट एण्ड एवॉर्ड 2026 मध्ये केंद्रीय पर्यटन व संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी पर्यटन क्षेत्रातील बदलत्या प्रवाहावर भाष्य केले. त्यांच्या मते, भविष्यात पर्यटक केवळ प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांना भेट देण्यापेक्षा स्थानिक संस्कृती, परंपरा, खाद्यपदार्थ, निसर्ग आणि स्थानिक जीवनशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याला अधिक महत्त्व देत आहेत. भारतातही पर्यटनाला अधिक अनुभवाधारित आणि स्थानिक समुदायांशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
पर्यटनाचा अर्थ केवळ एखादे ठिकाण पाहणे इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही. एक्स्पिरेंशल ट्रॅव्हल, म्हणजे प्रवासादरम्यान त्या ठिकाणची संस्कृती, खाद्यपदार्थ, कला, परंपरा आणि स्थानिक जीवनाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे, हा महत्त्वाचा ट्रेंड बनत आहे. पर्यटकांना फोटो काढून परतण्याऐवजी त्या ठिकाणाशी भावनिक आणि सांस्कृतिक संबंध निर्माण करणारे अनुभव हवे आहेत. शेखावत यांनी पर्यटन क्षेत्रातील या बदलत्या मागणीवर भर दिला.
पर्यटनाचा फायदा केवळ हॉटेल आणि ट्रॅव्हल कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून स्थानिक समुदायांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर आहे. पर्यटनामुळे हॉटेल व्यावसायिक, होमस्टे चालक, टॅक्सी चालक, स्थानिक गाईड, कारागीर, विणकर, शेतकरी आणि छोट्या उद्योजकांना रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी मिळू शकतात. केंद्र सरकारनेही पर्यटनाला स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यावर भर दिला आहे.
भारताची विविधता पर्यटनासाठी मोठी ताकद मानली जाते. ऐतिहासिक वास्तू, धार्मिक स्थळे, लोककला, हस्तकला आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृती यांचा अनुभव पर्यटकांना देता यावा, यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 15 पुरातत्त्वीय स्थळांना एक्स्पिरेंशल हेरीटेज डेस्टिनेशन म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. यात संवर्धनासोबत पर्यटकांचा अनुभव सुधारण्यावर भर आहे.
भारतामध्ये पर्यटनाचे स्वरूप अधिक वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी पर्वतीय, पर्यावरणपूरक, पक्षीनिरीक्षण, कासव संवर्धन आणि इतर थीमवर आधारित पर्यटन मार्ग विकसित करण्याची योजना आहे. याशिवाय ईको-टुरिझम, ग्रामीण पर्यटन, आदिवासी पर्यटन, वेलनेस, मेडिकल, अॅडव्हेंचर आणि आध्यात्मिक पर्यटनालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.
पर्यटन क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचाही मोठा वापर होत आहे. केंद्र सरकारने इन्क्रिडेबल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिक व्यापक स्वरूपात विकसित केले आहे. या प्लॅटफॉर्मवर पर्यटनस्थळांची माहिती, प्रवासाशी संबंधित सेवा आणि विविध अनुभव उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. AI आधारित सुविधांमुळे पर्यटकांना त्यांच्या आवडीनुसार पर्यटनाचा अनुभव मिळवून देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात पर्यटन हे केवळ ‘ठिकाण पाहण्याचे’ माध्यम न राहता अधिक वैयक्तिक आणि अनुभवाधारित होण्याची शक्यता आहे.