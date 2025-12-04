English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

14000 उड्डाणे रद्द! मुंबई, दिल्लीसह बंगळुरूहून 8 डिसेंबरपर्यंत आणखी फ्लाइट रद्द होणार, तर 10 फेब्रुवारीपर्यंत उड्डाणे...

Indigo Airline : मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरूसह देशभरातील विमानतळावर प्रवाशांचे नाहक हाल होत आहे. ज्या प्रवाशांनी इंडिगोचे फ्लाइट बूक केलं आहे, त्यांचे अचानक उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे एकच गोंधळ सुरु आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Dec 4, 2025, 10:25 PM IST
14000 उड्डाणे रद्द! मुंबई, दिल्लीसह बंगळुरूहून 8 डिसेंबरपर्यंत आणखी फ्लाइट रद्द होणार, तर 10 फेब्रुवारीपर्यंत उड्डाणे...

Indigo Airline : देशातील सर्वात मोठी आणि नावाजलेली इंडिगो एअरलाइन मोठ्या संकटात सापडली आहे. गेल्या 30 दिवसांमध्ये 14000 उड्डाणे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादसारख्या मोठ्या विमानतळांवर फ्लाइट्सचे शेड्युल बिघडल्यामुळे प्रवाशांचे नाहक होत आहेत. सलग तिसऱ्या दिवशी वैमानिकांसाठी नवीन फ्लाइट-ड्युटी आणि विश्रांती-कालावधीच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत विमान कंपनी इंडिगोने गुरुवारी तीन प्रमुख विमानतळांवरून 300 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंडिगोने गुरुवारी विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएला कळवलं की, ते 8 डिसेंबरपर्यंत आणखीन उड्डाणे कमी करणार आहे. तसंच इंडिगोचे 10 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सेवा पूर्ववत होईल असं सांगण्यात आलंय. गेल्या काही दिवसांत इंडिगोच्या विमान वाहतुकीत झालेल्या मोठ्या प्रमाणात व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) एअरलाइन अधिकाऱ्यांसोबत एक सविस्तर आढावा बैठक घेतली.

विविध विमानतळांवर 500 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याचे आज डीजीसीएने जारी केलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहेत. चुकीच्या निर्णयामुळे, फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीतील नियोजनातील त्रुटींमुळे उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आल्याचे बोलं जात आहे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी दिल्ली, मुंबईसह 10 हून अधिक विमानतळांवर इंडिगोची 300 हून अधिक विमाने रद्द झाली आहेत. 

याचा सर्वाधिक फटका दिल्लीतील प्रवाशांना बसला आहे. दिल्ली विमानतळावरून 95 फ्लाइट्स तर मुंबईहून 86, बंगळुरूमधून 73, हैदराबादमधून 64, जयपूरमधून 4 आणि इंदूरमधून 3 फ्लाइट्स रद्द झाली आहेत. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IndiGoAirplaneairportbusinessइंडिगो

इतर बातम्या

148 वर्षात पहिल्यांदाच.... मिचेल स्टार्कने बनवला मोठा विक्र...

स्पोर्ट्स