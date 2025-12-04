14000 उड्डाणे रद्द! मुंबई, दिल्लीसह बंगळुरूहून 8 डिसेंबरपर्यंत आणखी फ्लाइट रद्द होणार, तर 10 फेब्रुवारीपर्यंत उड्डाणे...

Indigo Airline : देशातील सर्वात मोठी आणि नावाजलेली इंडिगो एअरलाइन मोठ्या संकटात सापडली आहे. गेल्या 30 दिवसांमध्ये 14000 उड्डाणे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबादसारख्या मोठ्या विमानतळांवर फ्लाइट्सचे शेड्युल बिघडल्यामुळे प्रवाशांचे नाहक होत आहेत. सलग तिसऱ्या दिवशी वैमानिकांसाठी नवीन फ्लाइट-ड्युटी आणि विश्रांती-कालावधीच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत विमान कंपनी इंडिगोने गुरुवारी तीन प्रमुख विमानतळांवरून 300 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत.
इंडिगोने गुरुवारी विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएला कळवलं की, ते 8 डिसेंबरपर्यंत आणखीन उड्डाणे कमी करणार आहे. तसंच इंडिगोचे 10 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सेवा पूर्ववत होईल असं सांगण्यात आलंय. गेल्या काही दिवसांत इंडिगोच्या विमान वाहतुकीत झालेल्या मोठ्या प्रमाणात व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) एअरलाइन अधिकाऱ्यांसोबत एक सविस्तर आढावा बैठक घेतली.
DGCA reviews IndiGo disruptions as airline experiences higher than normal flight cancellations; operations to normalise by Feb 2026
Read @ANI Story | https://t.co/qHYjFj73Aq#Indigo #DGCA #MOCA #AAI pic.twitter.com/nCwVA5RWhv
— ANI Digital (@ani_digital) December 4, 2025
विविध विमानतळांवर 500 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याचे आज डीजीसीएने जारी केलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहेत. चुकीच्या निर्णयामुळे, फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीतील नियोजनातील त्रुटींमुळे उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आल्याचे बोलं जात आहे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी दिल्ली, मुंबईसह 10 हून अधिक विमानतळांवर इंडिगोची 300 हून अधिक विमाने रद्द झाली आहेत.
Do not fly IndiGo. Passengers are being left stranded for hours — even overnight — with zero information or support. The airline’s disregard for people is unacceptable, and it’s shameful that they face no accountability. @MoCA_GoI @DGCAIndia @IndiGo6E #indigo #mumbai #airport pic.twitter.com/SLjIMp6Yb6
— mmk666 (@mmk6664) December 4, 2025
याचा सर्वाधिक फटका दिल्लीतील प्रवाशांना बसला आहे. दिल्ली विमानतळावरून 95 फ्लाइट्स तर मुंबईहून 86, बंगळुरूमधून 73, हैदराबादमधून 64, जयपूरमधून 4 आणि इंदूरमधून 3 फ्लाइट्स रद्द झाली आहेत.