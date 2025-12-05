English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Indigo Crisis Latest Update : विमान प्रवास करण्याच्या बेतात असाल तर सावध व्हा; येते काही महिने शोधा पर्यायी वाटा... असं नेमकं का? पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Dec 5, 2025, 01:10 PM IST
ख्रिसमस, न्यू इयरच्या सुट्ट्या बोंबलल्या; Indigo चं संकट आणखी किती काळ टीकणार? तारीख पाहून डोकं धराल
Indigo Crisis Latest Update : वर्षातील अखेरचा महिना सुरु असतानाच अनेकांचे सुट्टयांचे बेत होतात. वर्षाच्या शेवटी मिळणाऱ्या सुट्ट्या आणि एकंदर सुट्टीचाच माहोल सगळीकडे असल्यानं या दिवसांमध्ये भटकंतीसाठी परराज्यात जाणाऱ्यांचा किंवा पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्यांचा आकडा मोठा असतो. त्यातही रेल्वे प्रवासात दवडला जाणारा वेळ भटकंतीत खर्ची घालवण्यासाठी म्हणून अनेकजण काहीसं महाग असलं तरीही विमानाचं तिकीट काढण्याला परवानगी देतात. यंदाच्या वर्षीसुद्धा नाताळ (christmas) पासून ते अगदी वर्षअखेरीपर्यंत आणि (Year End , New Year) नव्या वर्षापर्यंतच्या सुट्ट्यांचे बेत आखत अनेक मंडळींनी विमान प्रवासाचे बेत आखले, तिकीटंही काढली. पण, या मंडळींच्या अडचणी येत्या काळात वाढू शकतात बरं. 

इंडिगोचं तिकीट काढलंय? 

देशातील मोठ्या आणि महत्त्वाच्या विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक असणारी इंडिगो (Indigo) ही कंपनी सध्या मोठ्या संकटात असून, प्रवाशांना यामुळं मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे. देशातील या एअरलाईन्सनं दिलेल्या माहितीनुसार हे संपूर्ण संकट शमण्यासाठी साधारण अडीच महिना म्हणजेच 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंतचा कालावधी जाऊ शकतो. ज्यामुळं ख्रिसमस आणि नव्या वर्षांच्या सुट्ट्यांचे अनेकांचेच बेत फसू शकतात. दरम्यानच्या काळात काही उड्डाणं रद्द होऊ शकतात, तर काही 12 ते 14 मिनिटं उशिरानं निघू शकतात. ज्यामुळं सर्वाधिक मनस्ताप प्रवाशांनाच सोसावा लागणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : गुगलवर 2025 मध्ये भारतीयांनी रेसिपीच्या नादात वारंवार शोधली 'पॉर्नस्टार...' काय हा प्रकार?

 

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद विमानतळांवर फसले हजारो प्रवासी 

दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई विमानतळ, हैदराबाद विमानतळ, बंगळुरू, गोवा, चेन्नई अशा ठिकाणीसुद्धा हजारो प्रवासी फसले आहेत. डीसीजीएनं प्रवाशांना सावध करत येत्या काळात रद्द होणाऱ्या उड्डाणांचा आकडा वाढून दर दिवशी तो 170 ते 200 पर्यंत पोहोचू शकतो. देशातील महत्त्वाच्या विमानतळांवरील 'फ्लाईट ड्यूटी टायमिंग' आता थेट 20 टक्के खाली आहे. 

प्रवाशांचा संताप अनावर 

विमानानं प्रवास करु पाहणाऱ्या प्रवाशांकडून आपल्याला कंपनीनं या परिस्थितीबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना न दिल्याचं म्हणत संतापाचा सूर आळवला आहे. विमानतळावर प्रतीक्षा करणाऱ्यांमध्ये लहान मुलांपासून वयोवृद्ध आणि दिव्यांग प्रवाशांचाही समावेश आहे.  त्यातच इंडिगोची तिकीटंही प्रचंड महाग होत असताना दुसरीकडे ऐनवेळी उड्डाणं रद्द होत असल्या कारणानं आता प्रवाशांपुढं फार कमी पर्याय उरले आहेत. 

सध्या या विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला वैमानिक आणि इतर क्रू मेंबरच्या घटत्या संख्येमुळं कैक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. फ्लाईट ड्यूटीची सीमा निर्धारित करणाऱ्या एफटीडीएलचे नियम लागू झाल्यानंतर एअरलाईन्सपुढे ही संकटं उभी राहिली असून, नव्या नियमांनुसार वैमानिकांना विश्रांतीसाठी अधिक वेळ देत रात्रीच्या वेळी लँड होणाऱ्या उड्डाणांची संख्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कमी करण्यात आली आहे. ज्यामुळं आता एकंदरच सुट्टीचे दिवस एकतर मनस्तापात, अधिक खर्चात किंवा घरातल्या घरात जाणार याच चिंतेत अनेक मंडळी दिसत आहेत. 

