English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सलग दोन दिवस उड्डाणं रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप अन् गोंधळ; अखेर Indigo ची पहिली प्रतिक्रिया... नेमकं काय झालं? सगळंच सांगितलं...

Indigo Disruption Flights Cancelled : देशातील काही महत्त्वाच्या विमानसेवा कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या इंडिगो एअरलाईन्सचं नाव सध्या एका भलत्याच कारणानं चर्चेत आलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 5, 2025, 08:05 AM IST
सलग दोन दिवस उड्डाणं रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप अन् गोंधळ; अखेर Indigo ची पहिली प्रतिक्रिया... नेमकं काय झालं? सगळंच सांगितलं...
Indigo airlines Disruption Flights Cancelled Airline Apologises what exactly went wrong

Indigo Disruption Flights Cancelled : सामान्यांपासून ते अगदी आलिशान प्रवासाला प्राधान्य देणाऱ्यांना विमान प्रवासाची अविरत सेवा देणाऱ्या आणि अनेकांची पसंती मिळवणाऱ्या इंडिगो (Indigo) एअरलाईन्सला सध्या मात्र अनेक दुषणांचा सामना करावा लागत आहे. मागील दोन दिवसांपासून या कंपनीकडून सातत्यानं शेकडो उड्डाणं रद्द करण्यात आली आणि गुरुवारी उड्डाणं रद्द करण्याचा नकोसा विक्रम कंपनीनं रचला. कारण, 4 डिसेंबर 2025 रोजी कंपनीची तब्बल 550 उड्डाणं रद्द करण्यात आली. ज्यामध्ये 191 दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आणि हैदराबाद मार्गांवरील उड्डाणं होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनीनं अखेर दिली प्रतिक्रिया... 

सलग दोन दिवस सुरू असणाऱ्या या अभूतपूर्व गोंधळामुळं प्रवाशांना होणारा मनस्ताप आणि कंपनीप्रती येणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया पाहता अखेर Indigo कडून या परिस्थितीवर भाष्य करत पहिली प्रतिक्रिया जारी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये नेमकं काय आणि कुठं बिनसलं याची माहिती देत संपनीनं बरीच माहिती स्पष्टपणे दिली आहे. 

कंपनीच्या माहितीनुसार गेल्या दोन दिवसांत इंडिगोच्या नेटवर्क आणि ऑपरेशन्समध्ये अनेक अडचणी आल्या असून यासाठी ग्राहक आणि इंडस्ट्री स्टेकहोल्डरप्रती दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली. इंडिगोची विविधं पथकं MOCA, DGCA, BCAS, AAI आणि एअरपोर्ट ऑपरेटर्सच्या मदतीनं ही स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी पूर्ण कसोशीनं प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून विमानप्रवासामध्य़े होणारी दिरंगाई आणि वेळेचा फरक कमी करता येईल. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : धुक्यात हरवली वाट...आठवड्याचा शेवट थंडीनंच! कुठे वाहणार शीतलहरी? किमान तापमानाचा आकडा किती? 

कंपनीकडून विमान प्रवाशांना महत्त्वाचं आवाहन... 

इंडिगोनं सोशल मीडिया पोस्ट करत दिलेल्या माहितीमध्ये विमान प्रवाशांना आणि इंडिगोची सेवा घेणाऱ्यांसाठी आपण वेळोवेळी निर्धारित वेळेतील फ्लाईट आणि त्यात कोणताही बदल होत असल्याच त्याची रितसर माहिती देत असल्याचं स्पष्ट करत विमानतळावर पोहोचण्याआधी विमानासंदर्भातील ताज्या घाडमोडींची माहिती मिळवावी असं आवाहन केलं आहे. प्रवाशांना होणाऱ्या त्रास आणि अडचणींची आपल्याला पूर्ण कल्पना असून, लवकरात लवकर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी इंडिगो प्रयत्न करत असल्याची हमीसुद्धा इथं देण्यात आली. 

उड्डाणं रद्द होण्याची कारणं द्या.... DGCA नं मागितलं स्पष्टीकरण 

भारतातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या इंडिगो एअरलाईन्सला मागील काही दिवसांपासून बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागत असून, नोव्हेंबर महिन्यातही 1232 उड्डाणं रद्द झाली, तर कैक उड्डाणांना उशीर झाला. सातत्यानं कार्यवाहीमध्ये येणारा उतरता क्रम नेमका का सुरू आहे, याची विचारणा आता डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) नं केली असून, त्यासंदर्भात तपासणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तेव्हा आता या संकटातून इंडिगो एअरलाईन्स कशी तरणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
IndiGoIndiGo newswhat happen with indigo flightindigo updatesइंडिगो

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील 80 हजार शाळा आज बंद, लाखो विद्यार्थी घरी बसण...

महाराष्ट्र बातम्या