Marathi News
IndiGo चा सेल सुरु, 1299 मध्ये बुक करा फ्लाइट तिकीट, जाणून घ्या कसं कराल बुकिंग?

कंपनीचा हा सेल 15 ते 21 सप्टेंबरपर्यंत चालेल जेणेकरून ग्राहकांना 2026 च्या सुरुवातीला त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करता येईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 08:34 PM IST
जर तुम्ही सुट्टी किंवा व्यवसायिक प्रवासाचे नियोजन करत असाल तर तुम्ही या संधीचा फायदा घेऊ शकता. भारतातील आघाडीची विमान कंपनी इंडिगोने सोमवारी आठवडाभर चालणाऱ्या 'ग्रँड रनअवे फेस्ट' सेलची घोषणा केली. 2026 च्या सुरुवातीला ग्राहकांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्यास मदत करण्यासाठी कंपनीचा हा सेल 15 ते 21 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. या ऑफर अंतर्गत बुक केलेली तिकिटे 7 जानेवारी ते 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या प्रवासासाठी वैध असतील.

1299 तिकिटाची किंमत 

'ग्रँड रनअवे फेस्ट' अंतर्गत, ग्राहकांना फक्त १,२९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या एकतर्फी देशांतर्गत भाड्याचा आणि ४,५९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भाड्याचा आनंद घेता येईल. ही ऑफर फक्त इंडिगोच्या एकतर्फी बुकिंगवर वैध आहे आणि राउंड-ट्रिप बुकिंगवर लागू होणार नाही. यासोबतच, ही ऑफर फक्त इंडिगोद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या नॉन-स्टॉप फ्लाइटसाठी वैध आहे. निवडक देशांतर्गत क्षेत्रांमध्ये स्ट्रेच/बिझनेस क्लाससाठी सर्वसमावेशक (एकतर्फी) भाडे ९,९९९ पासून सुरू होईल.

ब्लूचिप सदस्यांसाठी ऑफर

इंडिगो प्लॅटफॉर्मद्वारे बुकिंग करणाऱ्यांना अतिरिक्त फायदे मिळतात, ज्यामध्ये ब्लूचिप सदस्यांसाठी १०% पर्यंत अतिरिक्त सूट आणि सामान, जेवण आणि सीट निवडीसारख्या अॅड-ऑनवर आकर्षक ऑफर समाविष्ट आहेत.

बुकिंग कसे केले जाईल?

इंडिगो वेबसाइट (www.goindigo.in), मोबाईल अॅप, एआय-पॉवर्ड असिस्टंट 6Eskai किंवा इंडिगो व्हाट्सअॅप +91 70651 45858 द्वारे बुकिंग सहजपणे करता येते.

