/IndiGo फ्लाइटमध्ये अचानक दिसू लागला धूर; प्रवाशांना काही कळायच्या आतच....

IndiGo Bengaluru Chennai flight : विमान प्रवासादरम्यान उदभवणाऱ्या अडचणी आणि मागील काही दिवसांपासून सुरू असणारं अपघातांचं सत्र पाहता प्रवाशांच्या मनात एक विचित्र प्रकारची चिंता घर केल्याचं दिसून येते.
IndiGo Bengaluru Chennai flight : विमान प्रवासादरम्यान सर्वच कंपन्यांकडून कायमच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य दिलं जातं. क्रू मेंबर आणि विमानातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवत, हा प्रवास पूर्ण केला जातो. मात्र अनेकदा असे काही प्रसंग येचाच जेव्हा हाच विमानप्रवास काळजाचा ठोका चुकवून जातो. अशीच एक घटना नुकतीच भारतात घडली, जिथं विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काही कळायच्या आतच प्रचंड भीती आणि गोंधळाचं वातावरण पाहायला मिळालं.
IndiGo च्या बंगळुरूहून चेन्नईला जाणाऱ्या 6E 6017 या फ्लाईटमध्ये मंगळवार 26 मे 2026 रोजी उड्डाणाआधीच धूर दिसण्यास सुरुवात झाली. ज्यामुळं प्रवासी काहीचे घाबरले. तातडीनं सुरक्षिततेसंदर्भातील महत्त्वाची पावलं उचलत विमानत Board केलेल्या प्रवाशांना उतरवण्यात आलं. चेन्नईच्या दिशेनं जाणाऱ्या या विमानामध्ये टेक ऑफच्या अगदी काही वेळ आधीच धूर दिसला. विमान धावपट्टीच्या दिशेनं जात असतानाच धूर दिसला आणि एका क्रू मेंबरनं परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेत समयसूचकता राखत तातडीनं सुरक्षिततेच्या सूचना दिल्या. ज्यानंतर विमानतळ प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना याबाबतची माहिती देण्यात आली.
सदर सूचनांनंतर प्रवाशांना विमानातून सुरक्षितरित्या बाहेर काढत त्यांना पुन्हा विमानतळावरील टर्मिनलमध्ये पाठवण्यात आलं. दरम्यान विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार प्रवाशांची आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षितता हे आमच्या प्राधान्यस्थानी कायम असेल असं स्पष्ट करण्यात आलं. ज्यानंतर प्रवाशांच्या प्रवासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी पर्यायी विमानसेवेची सोय करून देण्यात आली. या प्रतीक्षा काळात प्रवाशांना खाण्यापिण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली. एकिकडे प्रवाशांना पर्यायी सुविधा देत असतानाच नेमका विमानात धूर आला कुठून याचाच तपास करण्यासाठी यंत्रणा पुढे सरसावल्या.
या घटनेमुळं साधारण 30 ते 40 मिनिटांनी काही विमानसेवा प्रभावित झाल्या. 6 उड्डाणांच्या वेळा मागेपुढे झाल्या मात्र, त्यानंतर हे संपूर्ण संचलन सुरळीत झालं. इंडिगोचं विमान हे टॅक्सी वे वर उभं असल्यानं इतर विमानं निर्धारित वेळेत उड्डाण भरू शकली नाहीत. शिवाय हवामानातील बदालंमुळंसुद्धा इंडिगोची विमानसेवा प्रभावित झाली.
काही काळानंतर यंत्रणांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शिकस्त केली आणि अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यानच्या काळात विमानात दिसलेल्या धुरामुळं प्रवाशांमध्ये मात्र काहीसं भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं.