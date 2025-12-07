विमान कंपन्यांना सरकारचा दणका! तिकीट दरांवर मर्यादा लागू; 'या' किंमतीलाच विकायची तिकीटं

IndiGo Crisis Cap On Domestic Fares: 'इंडिगो'ची शेकडो विमानं रोज रद्द होत असल्याने भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणीबाणीसारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. मात्र या गोंधळाचा गैरफायदा काही विमान कंपन्या घेत असून तिकीटांचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढवले आहेत. म्हणजेच पुण्यावरुन मुंबईत येण्यासाठी तब्बल 61 हजारांचं तिकीटही विकलं जात आहे. याच गोष्टीची दखल घेत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने विमान प्रवासी भाड्यावर कमाल मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील माहिती राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली असून नव्या नियमांनुसार नेमके दर कसे निश्चित करावेत याचा तक्तात या पत्रात सरकारकडून देण्यात आला आहे.
सरकारने नवीन धोरणानुसार 500 किलोमीरपेक्षा कमी अंतरापासून ते 1500 किलोमीटरपेक्षा अधिक प्रवासाचे एकूण चार टप्प्यांमध्ये विभागणी केली आहे. "अलिकडच्या काळात झालेल्या विमानसेवेतील खोळंब्यामुळे अवास्तव दरवाढीला प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सार्वजनिक हितासाठी भाडे मर्यादा जारी केल्या आहेत. प्रवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि स्थिर, परवडणारा हवाई प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत," असं मोहळ यांनी म्हटलं आहे.
500 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरापासून ते 1500 किमी तसेच त्यापुढील अंतरांसाठी नवे दर निश्चित केले आहेत. यापैकी पहिल्या स्लॅबमध्ये 500 किलोमीटरपर्यंच्या प्रवासासाठी जास्तीत जास्त 7500 रुपये तिकीट ठेवणं कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याचप्रमाणे 500 ते एक हजार किलोमीटरच्या अंतरासाठी जास्तीत जास्त 12 हजारांचं तिकीट आकारता येणार आहे. तिसरा टप्पा 1 हजार ते 1500 किलोमीटरचा असून यासाठी जास्तीत जास्त 15 हजार तिकीट आकारता येणार आहे. अंतीम टप्प हा 1500 आणि त्याहून अधिक किलोमीटरचा असून त्यासाठी 18 हजारांच्या सर्वोच्च दराची अट घालण्यात आली आहे.
सणासुदीच्या काळात व सुट्टीत भाड्यांतील मनमानी वाढ आणि ऐनवेळी फ्लाइट रद्द होण्यामुळे त्रस्त झालेल्या प्रवाशांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत भाडेमर्यादा लागू राहतील. सर्व विमान कंपन्यांनी निर्धारित केलेल्या भाडे मर्यादांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहनही केले.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (डीजीसीए) शनिवारी 'इंडिगो' कंपनीला तिकिटाचा परतावा तातडीने करण्याबरोबरच प्रवाशांचे सामान दोन दिवसांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही विलंबाविना ही प्रक्रिया पार पाडावी अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्रालयाने दिला.'इंडिगो' विमान कंपनीच्या सुरू असलेल्या गोंधळानंतर इतर कंपन्यांनी तिकिटांच्या दरात प्रचंड वाढ केली. याची दखल घेत शनिवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने विमान भाडे मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला.