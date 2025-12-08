तीन दिवसांपासून सामान विमानतळावर; IndiGo च्या प्रवाशांचा त्रास कधी संपणार? अखेर मिळालं या प्रश्नाचं उत्तर

IndiGo Crisis: भारतातील विमानसेवांना हादरा देत इंडिगो या विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीनं गेल्या काही दिवसांमध्ये असंख्य संकटांचा सामना केला. मध्यमवर्गीयांसाठीसुद्धा विमान प्रवास सुकर करणाऱ्या या कंपनीची सेवा पूर्णत: कोलमडली आणि थेट या कंपनीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्ता आलं. मात्र झाल्या त्रासाबद्दल कंपनीनं प्रवाशांप्रती दिलगिरी व्यर्क करत सेवा पूर्ववत करण्याचे पूर्ण प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगितलं.
इंडिगोकडून सध्या विमानसेवा टप्प्याटप्प्यानं सुरळीत करण्याच्या दिशेने सुरू असतानाही रविवारी देशभरात 650 उड्डाणं रद्द करण्यात आली. ज्यामध्ये मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील 121 उड्डाणांचा समावेश होता. रद्द होणाऱ्या विमानांची संख्या कमी असली तरीही प्रवाशांना होणारा त्रास कमी झालेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे तीन दिवसांपूर्वी 'चेक-इन' केलेल्या प्रवाशांचं सामान अद्याप विमानतळावर असल्यानं आता ते परत करण्याचं आव्हान कंपनीपुढे आहे.
जे प्रवासी बॅगा परत घेण्यासाठी विमानतळावर येत आहेत, त्यांना मोकळ्या हातांनीच परतावं लागत आहे, कारण या प्रक्रियेसाठीसुद्धा इंडिगोला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. बॅगांची संख्या पाहता ही कालमर्यादा पाळणं आव्हानाची बाब असेल हेच स्पष्ट होत आहे. प्राथमिक स्वरुपात तीन हजार बॅगा प्रवाशांना परत केल्या असल्याची माहिती नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयानं दिली आहे. इंडिगोकडून या परिस्थितीमध्ये स्पेशल सपोर्ट सेल सक्रिय करण्यात आली असून, ही गोंधळाची स्थिती नेमकी कधी पूर्ववत होणार असा प्रश्न पडणाऱ्यांनासुद्धा त्याचं उत्तर मिळालं आहे.
दरम्यान, सहा दिवसांहून अधिक काळ लोटला असतानाही इंडिगोची सेवा पूर्ववत झाली नसल्यानं आता भविष्यात प्रवासाचे बेत आखलेल्यांपुढं नवं संकट उभं राहताना दिसत आहे. अशा स्थितीत कंपनीनं दावा करत दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 75 टक्के उड्डाणं पूर्ववत होत असून, कंपनीचा ऑन टाईम परफॉर्मन्स 75 टक्के असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 10 डिसेंबरपर्यंत कंपनीची बहुतांश उड्डाणं निर्धारित वेळेतच झेपावणार असून, वेळापत्रकात काही दिवसांत सकारात्मक बदल अपेक्षित असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
अतिशय गंभीर वळणावर पोहोचलेल्या या परिस्थितीला पाहता केंद्र सरकारनं कंपनीला कारणे दाखवा नोटिस बजावली असून, कंपनीकडून त्यासाठी वाढीव कालावधी मागण्यात आला होता. त्यामुळं केंद्रानंच या प्रकरणात लक्ष घातल्यानं प्रवाशांच्या अडचणी आता संपणार असून, विमानप्रवास क्षेत्रातील या संकटाला लवकरच पूर्णविराम मिळणार यासाठी पूरक परिस्थिती दिसत आहे.