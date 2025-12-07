'18 हजारात 3 जणांचं कामं अन्...'; 'त्या' पत्रातून IndiGo मॅनेजरवर गंभीर आरोप, कर्मचाऱ्याकडून इंडिगोची पोलखोल

भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या चर्चेत आहे. गेल्या 6 दिवसांपासून देशभरातील विमानतळावरील इंडिगोचे हजारो उड्डाणे रद्द झाली आहे. त्यामुळे विमानतळांवर प्रवाशांचा संताप पाहिला मिळतोय. प्रवाशांना मानसिक त्रासासह आर्थिक फटका बसलायचा पाहिला मिळला आहे. इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांना प्रवाशांचा राग निघतोय. इंडिगोच्या या गोंधळमागे हवाई मंत्रालयाने लावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या वेळपत्रकामुळे झाला असं सांगण्यात येतं. पण दुसरीकडे सोशल मीडियावर एक ओपन पत्र व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये पालयट, केबिन क्रू आणि ग्राउंड स्टाफनी आपली व्यथा मांडली आहे. त्यांनी या पत्रातून मॅनेजरवर गैरवर्तन, जास्त कामाचा ताण आणि नियोजनाचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. एवढंच नाही तर या पत्रात परदेशी अधिकाऱ्यांची नावेही आहेत.
या व्हायरल पत्रात, एका कथित कर्मचाऱ्याने आरोप केला आहे की, ग्राउंड स्टाफ, पायलट आणि केबिन क्रू यांच्यावर प्रचंड कामाचा ताण पडतोय. त्याने लिहिलंय की, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अनेकदा असते, ज्यामुळे लांब शिफ्ट आणि थकवा येतो. काही धोरणे कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणी निर्माण करत आहेत, पण मॅनेजर त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. परदेशातील काही वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी वाईट वागणूक देतात आणि त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात असा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे.
धक्कादायक म्हणजे यात असं लिहिण्यात आलं की, ग्राउंड स्टाफ प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. महिन्याला 16 ते 18 हजार पगारात तीन जणांचं कामं त्यांच्याकडून करुन घेतलं जातंय. इंडिगोचे कर्मचारी हे भावनिक आणि शारीरिकरित्या थकले आहेत. एकीकडे केबिन क्रू चेहऱ्यावर हसू ठेवून स्वागत करतात आणि नंतर विमानातील आतल्या बाजूला जाऊन रडतात.
हे ओपन लेटर ज्याने लिहिलंय त्याने केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करून विमान वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू करा अशी आवाहन केलंय.
@Indigo deliberately created huge over capacity in routes of Jet and Akasha to destroy them. @CCI_India has been sleeping on this anti competition behaviour @DGCAIndia too Need radical overhaul @PMOIndia @narendramodi @RamMNK https://t.co/W4v0QyutuW
— Mohandas Pai (@TVMohandasPai) December 7, 2025
ग्राउंड स्टाफसाठी किमान वेतन निश्चित करा.
प्रत्येक विमानात पुरेसा कर्मचारी तैनात असावा.
थकव्याशी संबंधित नियमांचा आढावा घेतला पाहिजे.
कामकाजातील अनियमितता आणि निष्काळजीपणाविरुद्ध कठोर कारवाई केली जावी.
पत्र लिहिणाऱ्यांनी म्हटलंय की इंडिगो योग्य वेतन देणे थांबवणार नाही, पण जर कर्मचाऱ्यांना आदर आणि विश्रांती दिली गेली नाही तर एअरलाइनची प्रतिमा आणि कामकाज दोन्ही धोक्यात येऊ शकतं.
हे पत्र, चर्चेत आलं कारण यात अनेक उच्च अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. शिवाय मॅनेजर भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप आहे. अनेक निर्णय बेफिकीरपणे घेतले जातात, ज्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते आणि कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण येतो.