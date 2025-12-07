English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'18 हजारात 3 जणांचं कामं अन्...'; 'त्या' पत्रातून IndiGo मॅनेजरवर गंभीर आरोप, कर्मचाऱ्याकडून इंडिगोची पोलखोल

गेल्या काही दिवसांपासून भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो मोठ्या संकटात सापडली आहे. याचा सर्वाधिक फटका, प्रवाशांना बसला आहे. पण अशातच इंडिगोच्या कर्मचाऱ्याने पत्रद्वारे मॅनेजरवर गंभीर आरोप केले आहे. हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे.  

नेहा चौधरी | Updated: Dec 7, 2025, 05:50 PM IST
'18 हजारात 3 जणांचं कामं अन्...'; 'त्या' पत्रातून IndiGo मॅनेजरवर गंभीर आरोप, कर्मचाऱ्याकडून इंडिगोची पोलखोल

भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या चर्चेत आहे. गेल्या 6 दिवसांपासून देशभरातील विमानतळावरील इंडिगोचे हजारो उड्डाणे रद्द झाली आहे. त्यामुळे विमानतळांवर प्रवाशांचा संताप पाहिला मिळतोय. प्रवाशांना मानसिक त्रासासह आर्थिक फटका बसलायचा पाहिला मिळला आहे. इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांना प्रवाशांचा राग निघतोय. इंडिगोच्या या गोंधळमागे हवाई मंत्रालयाने लावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या वेळपत्रकामुळे झाला असं सांगण्यात येतं. पण दुसरीकडे सोशल मीडियावर एक ओपन पत्र व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये पालयट, केबिन क्रू आणि ग्राउंड स्टाफनी आपली व्यथा मांडली आहे. त्यांनी या पत्रातून मॅनेजरवर गैरवर्तन, जास्त कामाचा ताण आणि नियोजनाचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. एवढंच नाही तर या पत्रात परदेशी अधिकाऱ्यांची नावेही आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

या व्हायरल पत्रात, एका कथित कर्मचाऱ्याने आरोप केला आहे की, ग्राउंड स्टाफ, पायलट आणि केबिन क्रू यांच्यावर प्रचंड कामाचा ताण पडतोय. त्याने लिहिलंय की, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अनेकदा असते, ज्यामुळे लांब शिफ्ट आणि थकवा येतो. काही धोरणे कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणी निर्माण करत आहेत, पण मॅनेजर त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. परदेशातील काही वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी वाईट वागणूक देतात आणि त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात असा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. 

18 हजारात 3 जणांचं कामं अन्...

धक्कादायक म्हणजे यात असं लिहिण्यात आलं की, ग्राउंड स्टाफ प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. महिन्याला 16 ते 18 हजार पगारात तीन जणांचं कामं त्यांच्याकडून करुन घेतलं जातंय. इंडिगोचे कर्मचारी हे भावनिक आणि शारीरिकरित्या थकले आहेत. एकीकडे केबिन क्रू चेहऱ्यावर हसू ठेवून स्वागत करतात आणि नंतर विमानातील आतल्या बाजूला जाऊन रडतात. 

हे ओपन लेटर ज्याने लिहिलंय त्याने केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करून विमान वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू करा अशी आवाहन केलंय. 

'या' पत्रातून करण्यात आल्या या मागण्या!

ग्राउंड स्टाफसाठी किमान वेतन निश्चित करा.
प्रत्येक विमानात पुरेसा कर्मचारी तैनात असावा.
थकव्याशी संबंधित नियमांचा आढावा घेतला पाहिजे.
कामकाजातील अनियमितता आणि निष्काळजीपणाविरुद्ध कठोर कारवाई केली जावी.

पत्र लिहिणाऱ्यांनी म्हटलंय की इंडिगो योग्य वेतन देणे थांबवणार नाही, पण जर कर्मचाऱ्यांना आदर आणि विश्रांती दिली गेली नाही तर एअरलाइनची प्रतिमा आणि कामकाज दोन्ही धोक्यात येऊ शकतं. 

हे पत्र, चर्चेत आलं कारण यात अनेक उच्च अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. शिवाय मॅनेजर भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप आहे. अनेक निर्णय बेफिकीरपणे घेतले जातात, ज्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते आणि कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण येतो. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Indigo Crisisindigo open letter viralflight ticket pricesMinistry of civil aviationairline fare cap

इतर बातम्या

गुंजनच्या लग्नाची सोशल मीडियावर धूम; पण तिचा जोडीदार कोण आह...

मनोरंजन