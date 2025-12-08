English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

इंडिगो विमान गोंधळाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; 6,10,00,00,000 रुपयांची रिफंड प्रोसेस

अहवालांनुसार, इंडिगो अजूनही गंभीर संकटात आहे. 7 डिसेंबर रोजी 650 उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यापूर्वी 6 डिसेंबर रोजी 850 आणि 5 डिसेंबर रोजी 1,000 उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 8, 2025, 12:10 AM IST
इंडिगो विमान गोंधळाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; 6,10,00,00,000 रुपयांची रिफंड प्रोसेस

IndiGo Flight Cancellation: गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक समस्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे इंडिगो एअरलाइन्समध्ये सतत होणाऱ्या उड्डाण रद्दीकरण आणि विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण अपडेट दिली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सांगितले की आतापर्यंत प्रवाशांना एकूण 610 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे रिफंड करण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी भागधारकांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली आणि परताव्याबाबत सूचना दिल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय सर्व विमान कंपन्यांसोबत पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इंडिगोने आतापर्यंत प्रवाशांना त्यांच्या विमानांच्या विस्कळीततेमुळे एकूण ₹610 कोटी परत केले आहेत. शनिवारी देशभरात विमान कंपनीने 3,000 बॅग सामान देखील पोहोचवले .

Add Zee News as a Preferred Source

गेल्या आठवड्यात, इंडिगोच्या बुकिंग आणि चेक-इन सिस्टीममध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे देशभरातील शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली किंवा तासन्तास विलंब झाला. हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले आणि अनेकांचे सामान हरवले. सोशल मीडियावर प्रवाशांचा संताप उसळला आणि मंत्रालयाने इंडिगोकडून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली.
या संकटाच्या काळात, इंडिगोने एक अपडेट जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की 7 डिसेंबर रोजी त्यांच्या 138 पैकी 137 ठिकाणांवरील उड्डाणे पुन्हा सुरू झाली. शनिवारी 1,500 हून अधिक उड्डाणांच्या तुलनेत आज 1,650 हून अधिक उड्डाणे चालविण्यात आली.

इंडिगोने म्हटले आहे की, ऑन-टाइम परफॉर्मन्स (OTP) शनिवारी 30 टक्के वरून 75  टक्के पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीचा असा दावा आहे की 10 डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण नेटवर्क पूर्णपणे स्थिर होईल. यापूर्वी, इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी रविवारी सांगितले की, एअरलाइन रविवारी अंदाजे 1,650 उड्डाणे चालवेल. कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या व्हिडिओ संदेशात, एल्बर्स म्हणाले की, रविवारी एअरलाइनची वेळेवर कामगिरी (ओटीपी) 75 टक्के असण्याची अपेक्षा आहे.

एका महत्त्वाच्या बैठकीनंतर, नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, सर्व विमानतळांवरील रिअल-टाइम परिस्थितीचे सतत निरीक्षण केले जात आहे. राम मोहन नायडू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, विमानतळांवर प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी, अनेक भागधारकांसोबत बैठका घेण्यात आल्या आणि गेल्या चार दिवसांपासून विमानतळांवरील रिअल-टाइम परिस्थितीचे सतत निरीक्षण केले जात आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्व ऑपरेटर, विमानतळ संचालक, ग्राउंड-हँडलिंग एजन्सी आणि इतर सर्व भागधारकांसोबत नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. अडकलेल्या प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा पुरवण्याचे निर्देश ऑपरेटरना देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग प्रवाशांवर विशेष लक्ष दिले जाईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Indigo Flight Crisis Biggest Updateindogo Refund Processइंडिगो

इतर बातम्या

तुमची किडनी कमजोर करणाऱ्या 4 नोकऱ्या, संशोधनातून धक्कादायक...

हेल्थ