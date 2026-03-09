English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इंडिगोच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड; UP चे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्र करत होते प्रवास

इंडिगोच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड झाला. या विमानात उत्तर प्रदेशचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्र प्रवास  करत होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 04:11 PM IST
Indigo Flight Faced Technical Issue :   उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील अमौसी विमानतळावरून कोलकाताला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. यामुळे प्रवासी सुमारे एक तास विमानात अडकून पडले. या प्रवाशांमध्ये राज्याचे दोन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांचा समावेश होता. लखनऊहून कोलकाताला जाणारे इंडिगोचे विमान धावपट्टीपूर्वीच थांबवण्यात आले, ज्यामुळे सर्वजण सुमारे एक तास अडकून पडले.

उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि केशव प्रसाद मौर्य हे देखील विमानात प्रवास करत होते. अभियांत्रिकी पथकाने विमानाची तांत्रिक तपासणी केली आणि त्यानंतर उड्डाणाची परवानगी दिली. इंडिगोच्या विमान क्रमांक 6E-505 मध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. हे विमान 9 मार्च रोजी सकाळी 7:40 वाजता लखनौहून कोलकात्यासाठी रवाना झाले.
इंजिनिअरिंग टीमने इंडिगो विमानाची तपासणी केली आणि नंतर उड्डाणासाठी परवानगी दिली. इंडिगोच्या विमान क्रमांक 6E-505 मध्ये हा तांत्रिक बिघाड झाला. परवानगी मिळाल्यानंतर, विमान सकाळी 7:40 वाजता लखनौहून कोलकात्यासाठी रवाना झाले. उत्तर प्रदेशच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या विमानात उपस्थितीमुळे गोंधळ उडाला.

जवळजवळ एक तास धावपट्टीवर गोंधळ उडाला. दोन्ही उपमुख्यमंत्री एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कोलकाता येथे जात होते. विमानात व्हीव्हीआयपींच्या उपस्थितीमुळे विमानतळ अधिकारी आणि सुरक्षा संस्था गोंधळात पडल्या. माहिती मिळताच, एक अभियांत्रिकी पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. जवळजवळ एक तासाच्या प्रयत्नानंतर, अभियंत्यांनी विमान उड्डाणासाठी योग्य असल्याचे घोषित केले आणि प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

उपमुख्यमंत्र्याच्या हेलिकॉप्टरचे इमर्जन्सी लँडिग

शनिवारी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थोडक्यात बचावले आहेत. लखनौहून कौशांबीसाठी उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. हेलिकॉप्टरच्या केबीनमधून अचानक धूर निघू लागला. अचानक केबिनमध्ये धुराचे लोट पसरले. पायलटने अमौसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. पायलटच्या सतर्कतेमुळे विमान अमौसी विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. या घटनेत केशव प्रसाद मौर्य थोडक्यात बचवाले आहेत. हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्याची माहिती मिळताच लखनऊचे अधिकारी अमौसी विमानतळावर पोहोचले.  

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Indigo Flight Faced Technical IssueUttar Pradesh Deputy Cm Keshav Maurya And Brajesh Pathakउत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि केशव प्रसाद मौर्यइंडिगो विमान तांत्रिक बिघाड

