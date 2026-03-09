इंडिगोच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड; UP चे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्र करत होते प्रवास

Indigo Flight Faced Technical Issue : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील अमौसी विमानतळावरून कोलकाताला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. यामुळे प्रवासी सुमारे एक तास विमानात अडकून पडले. या प्रवाशांमध्ये राज्याचे दोन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांचा समावेश होता. लखनऊहून कोलकाताला जाणारे इंडिगोचे विमान धावपट्टीपूर्वीच थांबवण्यात आले, ज्यामुळे सर्वजण सुमारे एक तास अडकून पडले.
उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि केशव प्रसाद मौर्य हे देखील विमानात प्रवास करत होते. अभियांत्रिकी पथकाने विमानाची तांत्रिक तपासणी केली आणि त्यानंतर उड्डाणाची परवानगी दिली. इंडिगोच्या विमान क्रमांक 6E-505 मध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. हे विमान 9 मार्च रोजी सकाळी 7:40 वाजता लखनौहून कोलकात्यासाठी रवाना झाले.
जवळजवळ एक तास धावपट्टीवर गोंधळ उडाला. दोन्ही उपमुख्यमंत्री एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कोलकाता येथे जात होते. विमानात व्हीव्हीआयपींच्या उपस्थितीमुळे विमानतळ अधिकारी आणि सुरक्षा संस्था गोंधळात पडल्या. माहिती मिळताच, एक अभियांत्रिकी पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. जवळजवळ एक तासाच्या प्रयत्नानंतर, अभियंत्यांनी विमान उड्डाणासाठी योग्य असल्याचे घोषित केले आणि प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
शनिवारी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थोडक्यात बचावले आहेत. लखनौहून कौशांबीसाठी उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. हेलिकॉप्टरच्या केबीनमधून अचानक धूर निघू लागला. अचानक केबिनमध्ये धुराचे लोट पसरले. पायलटने अमौसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. पायलटच्या सतर्कतेमुळे विमान अमौसी विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. या घटनेत केशव प्रसाद मौर्य थोडक्यात बचवाले आहेत. हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्याची माहिती मिळताच लखनऊचे अधिकारी अमौसी विमानतळावर पोहोचले.