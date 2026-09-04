/VIDEO: पार्किंगदरम्यान इंडिगोचं विमान VDGS पोलला धडकलं; श्रीनगर विमानतळावर मोठा अपघात टळला

Jammu-Kashmir News: श्रीनगर विमानतळावर इंडिगोच्या विमानाला पार्किंगदरम्यान अपघात झाला. मुंबईहून श्रीनगरला आलेलं इंडिगोचं 6E 225 हे विमान पार्किंग करत असताना विमानतळावरील व्हिज्युअल डॉकिंग गाइडन्स सिस्टिम (VDGS) च्या पोलला धडकलं. या घटनेत विमानाच्या पुढील भागाचं नुकसान झालं. सुदैवाने विमानातील सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स सुरक्षित असून, कोणालाही दुखापत झाल्याची माहिती नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगोचं 6E 225 (VT-NOG) विमान सकाळी श्रीनगर विमानतळावर दाखल झालं होतं. विमानाला बे क्रमांक 6वर पार्क केलं जात असताना ही घटना घडली.
विमान लँड झाल्यानंतर ते पार्किंग बेच्या दिशेने नेण्यात येत होतं. याचवेळी विमानाच्या ब्रेकिंग सिस्टिममध्ये बिघाड झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विमान अपेक्षित ठिकाणी वेळेत थांबू शकलं नाही आणि पार्किंग बेवर असलेल्या VDGS पोलला जाऊन धडकलं. धडकेमुळे विमानाच्या नोज सेक्शनला म्हणजेच पुढील भागाला नुकसान** झालं. त्यानंतर संबंधित विमानाची सेवा थांबवण्यात आली.
घटनेनंतर विमानातील प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सना मॅन्युअल जिन्याच्या मदतीने सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झालेली नाही.
श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुंबई से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान पार्किंग के दौरान एक खंभे से टकरा गई। यह घटना सुबह करीब 9:02 बजे बे नंबर 06 पर हुई। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यात्रियों को सीढ़ियों की मदद से विमान से pic.twitter.com/CY0qWHjicx— Vijay Sinha (@VijaySi67156108) September 4, 2026
या घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. विमान पार्किंगदरम्यान नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली आणि घटनेमागचं कारण काय होतं, याचा तपास केला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच अपघाताचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल. सध्या कोणत्याही एका कारणावर निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, श्रीनगर विमानतळाचं कामकाज सुरळीत सुरू असल्याचं विमानतळ प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. विमानांची ये-जा निर्धारित वेळापत्रकानुसार सुरू असून, प्रवासी आणि इतर संबंधितांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जात असल्याचं प्रशासनाने सांगितलं.