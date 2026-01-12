इंडिगोच्या विमानातील 216 प्रवासी सुखरुप बचावले; विमान हवेत उड्डाण घेत असताना अचानक विचित्र घटना घडली

IndiGo Flight Makes Emergency Landing In Varanasi : इंडिगोच्या गोरखपूर-बेंगळुरू विमानाचे वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. घटनेच्या वेळी विमानात 216 प्रवासी होते. सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. पक्षी धडकल्यामुळे विमानाच्या पुढच्या भागाचे नुकसान झाले. यानंतर पायलटने दाखवलेल्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सुरक्षेच्या कारणास्तव उड्डाण रद्द करण्यात आले होते, म्हणजेच पुढे उड्डाण करण्याची परवानगी नव्हती. त्यानंतर उड्डाण रद्द करण्यात आले. रविवारी संध्याकाळी वाराणसीच्या लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गोरखपूरहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमान 6E-437 ला पक्ष्याच्या धडकेमुळे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले तेव्हा एकच गोंधळ उडाला. विमानातील सर्व 216 प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. थोडीशी चूक झाली असती तरी प्रवाशांचा जीवला धोका निर्माण झाला असता.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान हवेत असताना एका पक्ष्याने अचानक धडक दिली. पक्ष्याच्या धडकेमुळे विमानाच्या पुढच्या भागाचे नुकसान झाले. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन, वैमानिकाने ताबडतोब वाराणसी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधला आणि खबरदारी म्हणून विमान जवळच्या सुरक्षित विमानतळावर वळवण्याचा निर्णय घेतला. विमान संध्याकाळी 7:05 वाजता वाराणसी विमानतळावर या विमानाचे सुरक्षितपणे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.
लँडिंगनंतर केलेल्या प्राथमिक तपासणीत विमानाच्या पुढच्या भागात एक खड्डा आणि किरकोळ भेगा आढळून आल्या. त्यानंतर इंडिगो विमान विमानतळावरील बे क्रमांक 03 मध्ये पार्क करण्यात आले. सुरक्षेच्या कारणास्तव, वैमानिकाने उर्वरित उड्डाण करण्यास नकार दिला, परिणामी गोरखपूर-बेंगळुरू उड्डाण रद्द करण्यात आले.ृृ
वैमानिकाने वाराणसी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधल्यानंतर रात्री 8:40 वाजता सर्व प्रवाशांना विमानातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. इंडिगो एअरलाइन्सने वाराणसीतील विविध हॉटेल्समध्ये प्रवाशांची राहण्याची व्यवस्था केली. विमानाच्या वळवण्याची माहिती मिळताच प्रवाशांचे कुटुंबीयही विमानतळावर आले आणि त्यांनी प्रशासनाशी संपर्क साधला. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इंडिगोची तांत्रिक टीम विमानाच्या नुकसानीची सविस्तर चौकशी करत आहे. दुरुस्ती आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच विमानाच्या पुढील उड्डाणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे वृत्त आहे.