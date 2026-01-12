English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • इंडिगोच्या विमानातील 216 प्रवासी सुखरुप बचावले; विमान हवेत उड्डाण घेत असताना अचानक विचित्र घटना घडली

इंडिगोच्या विमानातील 216 प्रवासी सुखरुप बचावले; विमान हवेत उड्डाण घेत असताना अचानक विचित्र घटना घडली

इंडिगोच्या विमानाचे वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानातील 216 प्रवासी सुखरुप बचावले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 12, 2026, 04:16 PM IST
IndiGo Flight Makes Emergency Landing In Varanasi : इंडिगोच्या गोरखपूर-बेंगळुरू विमानाचे  वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. घटनेच्या वेळी विमानात 216 प्रवासी होते. सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत.  पक्षी धडकल्यामुळे विमानाच्या पुढच्या भागाचे नुकसान झाले. यानंतर पायलटने दाखवलेल्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. 

प्रवासी थोडक्यात बचवाले

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सुरक्षेच्या कारणास्तव उड्डाण रद्द करण्यात आले होते, म्हणजेच पुढे उड्डाण करण्याची परवानगी नव्हती. त्यानंतर उड्डाण रद्द करण्यात आले. रविवारी संध्याकाळी वाराणसीच्या लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गोरखपूरहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमान 6E-437 ला पक्ष्याच्या धडकेमुळे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले तेव्हा एकच गोंधळ उडाला. विमानातील सर्व 216 प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. थोडीशी चूक झाली असती तरी प्रवाशांचा जीवला धोका निर्माण झाला असता.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान हवेत असताना एका पक्ष्याने अचानक धडक दिली. पक्ष्याच्या धडकेमुळे विमानाच्या पुढच्या भागाचे नुकसान झाले. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन, वैमानिकाने ताबडतोब वाराणसी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधला आणि खबरदारी म्हणून विमान जवळच्या सुरक्षित विमानतळावर वळवण्याचा निर्णय घेतला. विमान संध्याकाळी 7:05 वाजता वाराणसी विमानतळावर या विमानाचे सुरक्षितपणे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.

विमानाचे नुकसान 

लँडिंगनंतर केलेल्या प्राथमिक तपासणीत विमानाच्या पुढच्या भागात एक खड्डा आणि किरकोळ भेगा आढळून आल्या. त्यानंतर इंडिगो विमान विमानतळावरील बे क्रमांक 03 मध्ये पार्क करण्यात आले. सुरक्षेच्या कारणास्तव, वैमानिकाने उर्वरित उड्डाण करण्यास नकार दिला, परिणामी गोरखपूर-बेंगळुरू उड्डाण रद्द करण्यात आले.ृृ

विमानतळावरील यंत्रणा सतर्क 

वैमानिकाने वाराणसी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधल्यानंतर रात्री 8:40 वाजता सर्व प्रवाशांना विमानातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. इंडिगो एअरलाइन्सने वाराणसीतील विविध हॉटेल्समध्ये प्रवाशांची राहण्याची व्यवस्था केली. विमानाच्या वळवण्याची माहिती मिळताच प्रवाशांचे कुटुंबीयही विमानतळावर आले आणि त्यांनी प्रशासनाशी संपर्क साधला. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इंडिगोची तांत्रिक टीम विमानाच्या नुकसानीची सविस्तर चौकशी करत आहे. दुरुस्ती आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच विमानाच्या पुढील उड्डाणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे वृत्त आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
IndiGo Flight Makes Emergency Landing In Varanasi216 passengers escaped safelyThe bird hit the planeइंडिगोच्या विमानाचे वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंगइंडिगो

