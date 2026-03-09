भारतातून मँचेस्टरला निघालेल्या IndiGo विमानाचा हवेतच यू टर्न; एकाएकी काय घडलं?

IndiGo flight U Turn: दिल्लीच्या मँचेस्टरहून निघालेल्या एका विमानाला अचानकच इथइओपियाहून यू टर्न मारावा लागला. हवेतल्या हवेतच असं काय घडलं की विमानानं यू टर्न घेतला? हाच प्रश्न यानंतर उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान याचं नेमकं कारण अद्याप कळू शकलं नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार बोईंग 787-9 ड्रीमलायनर फ्लाईट 6E33 हे विमांन दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून मँचेस्टर युनायटेड किंग्डमच्या दिशेनं निघालं.
फ्लाईट ट्रॅकिंग डेटाच्या माहितीनुसार विमान इथिओपियाच्या सीमेनजीकच हवाई क्षेत्रात आलं असता एकाएकी त्यानं दिशा बदलली आणि यू टर्न घेत ते पुन्हा एकदा भारतीय हवाई क्षेत्रात आलं आणि इंदिया गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लँड झालं. विमानानं नेमका यू टर्न का घेतला याबातचे तर्क लावले जात असतानाच 9 मार्च रोजी कंपनीनं याबातची माहिती दिल्याचं वृत्त एका प्रतिष्ठीत माध्यमसमुहानं प्रसिद्ध केलं.
अधिकृत पत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली मँचेस्टर विमानसेवा थेट काही निर्बंधांमुळं प्रभावित झाली होती. परिणामी विमानाच्या उड्डाणानंतर काहीच वेळात हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळं विमान मागे वळवालं लागलं. मध्यपूर्वेसह नजीकच्या भागांमध्ये बदलणारी स्थिती पाहता काही उड्डाणांना मोठ्या मार्गानं किंवा नव्यानं आखण्यात आलेल्या हवाई मार्गानं प्रवास करावा लागत असल्याचंगी कंपनीनं सांगितलं.
‘6E0033 ही आमची दिल्ली मँचेस्टर विमानसेवा अखेरच्या क्षणी लागू करण्यात आलेल्या हवाई निर्बंधांमुळं पुन्हा माघारी बोलवण्यात आली. पश्चिम आशियाई क्षेत्रातील तणावामुळं हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या आम्ही जबाबदार यंत्रणांसोबत काम करत असून, हे उड्डाण पुन्हा कधी पूर्ववत होईल त्या दृष्टीनं निर्णय घेत आहोत. नेहमीप्रमाणं कर्मचारी आणि प्रवाशांची सुरक्षितता आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे’, असं इंडिगोच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच इंडिगोनं इराण आणि इतर आखाती देशांमधी हवाई क्षेत्रात लागू असणाऱ्या निर्बंधांमुळं 28 फेब्रुवारी ते 3 मार्चदरम्यान मध्यपूर्वेसह इतरही काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली होती. 500 हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आल्यानं प्रवाशांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता.