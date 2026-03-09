English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  भारतातून मँचेस्टरला निघालेल्या IndiGo विमानाचा हवेतच यू टर्न; एकाएकी काय घडलं?

भारतातून मँचेस्टरला निघालेल्या IndiGo विमानाचा हवेतच यू टर्न; एकाएकी काय घडलं?

IndiGo flight U Turn: विमान उड्डाणासंदर्भातील अतिशय धक्कादायक आणि काहीशी चिंतेत टाकणारी बातमी समोर आली आणि नेमकं काय घडलं असाच प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला.

सायली पाटील | Updated: Mar 9, 2026, 04:07 PM IST
भारतातून मँचेस्टरला निघालेल्या IndiGo विमानाचा हवेतच यू टर्न; एकाएकी काय घडलं?
IndiGo flight U turn to Delhi from near Ethiopia border plane was going to Manchester

IndiGo flight U Turn: दिल्लीच्या मँचेस्टरहून निघालेल्या एका विमानाला अचानकच इथइओपियाहून यू टर्न मारावा लागला. हवेतल्या हवेतच असं काय घडलं की विमानानं यू टर्न घेतला? हाच प्रश्न यानंतर उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान याचं नेमकं कारण अद्याप कळू शकलं नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार बोईंग 787-9 ड्रीमलायनर फ्लाईट 6E33 हे विमांन दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून मँचेस्टर युनायटेड किंग्डमच्या दिशेनं निघालं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुढे काय घडलं?

फ्लाईट ट्रॅकिंग डेटाच्या माहितीनुसार विमान इथिओपियाच्या सीमेनजीकच हवाई क्षेत्रात आलं असता एकाएकी त्यानं दिशा बदलली आणि यू टर्न घेत ते पुन्हा एकदा भारतीय हवाई क्षेत्रात आलं आणि इंदिया गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लँड झालं. विमानानं नेमका यू टर्न का घेतला याबातचे तर्क लावले जात असतानाच 9 मार्च रोजी कंपनीनं याबातची माहिती दिल्याचं वृत्त एका प्रतिष्ठीत माध्यमसमुहानं प्रसिद्ध केलं.

अधिकृत पत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली मँचेस्टर विमानसेवा थेट काही निर्बंधांमुळं प्रभावित झाली होती. परिणामी विमानाच्या उड्डाणानंतर काहीच वेळात हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळं विमान मागे वळवालं लागलं. मध्यपूर्वेसह नजीकच्या भागांमध्ये बदलणारी स्थिती पाहता काही उड्डाणांना मोठ्या मार्गानं किंवा नव्यानं आखण्यात आलेल्या हवाई मार्गानं प्रवास करावा लागत असल्याचंगी कंपनीनं सांगितलं.

हेसुद्धा वाचा : प्रिमियम कार कंपनी देतेय 5 लाखांची सवलत; याहून अधिक सवलत कुठं मिळेल?

‘6E0033 ही आमची दिल्ली मँचेस्टर विमानसेवा अखेरच्या क्षणी लागू करण्यात आलेल्या हवाई निर्बंधांमुळं पुन्हा माघारी बोलवण्यात आली. पश्चिम आशियाई क्षेत्रातील तणावामुळं हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या आम्ही जबाबदार यंत्रणांसोबत काम करत असून, हे उड्डाण पुन्हा कधी पूर्ववत होईल त्या दृष्टीनं निर्णय घेत आहोत. नेहमीप्रमाणं कर्मचारी आणि प्रवाशांची सुरक्षितता आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे’, असं इंडिगोच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं.

इंडिगोची 500 हून अधिक उड्डाणं रद्द...

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच इंडिगोनं इराण आणि इतर आखाती देशांमधी हवाई क्षेत्रात लागू असणाऱ्या निर्बंधांमुळं 28 फेब्रुवारी ते 3 मार्चदरम्यान मध्यपूर्वेसह इतरही काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली होती. 500 हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आल्यानं प्रवाशांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warflight newsflight updatesair trafficairways

