4.20 लाख रुपयांचं गोवा-मुंबई फ्लाइट तिकीट; 'या' मराठी सेलिब्रिटीला आर्थिक फटका

IndiGo flights Cancellation Delays: देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोची विमानसेवा गुरुवारीही विस्कळीत राहिली. मागील काही दिवसांमध्ये दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु आणि अन्य विमानतळांवरून 1400 पेक्षा जास्त देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांची उड्डाणे रद्द झाली आली. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे विमानतळावरील कामकाजात अडथळे येत असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले असून सलग चार दिवस वेगवेगळ्या शहरांमध्ये इंडिगोच्या हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये अनेक सेलिब्रिटींचाही समावेश आहे. यापैकी एका गायकला तर मुंबई ते गोवा प्रवासासाठी तब्बल सव्वाचार लाख रुपये खर्च करावे लागलेत. हा एकच सेलिब्रिटी नाही तर अनेक सेलिब्रिटींना याचा फटका बसला आहे.
गुरुवारी अभिनेत्री निया शर्मा आणि गायक राहुल वैद्य यांनाही इंडिगो विमानसेवेतील अडथळ्याचा फटका बसल्याचं दिसून आलं. या दोघांनीही त्यांना आलेले अनुभव सोशल मीडियावरुन शेअर केले. इन्स्टाग्रामवर दोन्ही कलाकारांनी स्टोरी शेअर केल्याचं दिसून आलं. निया शर्माने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला. "विमानतळावरील हा सर्वाधिक गोंधळ असलेला दिवस आहे. लोक अडकले आहेत. मी नुकतेच सर्वात महागडे देशांतर्गत विमान तिकीट घेतले आहे आणि मला अजूनही माहित नाही की मी माझ्या डेस्टीनेशनला मी पोहोचू शकेन की नाही. म्हणूनच मी जे काही घडेल ते सर्वोत्तम असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे," ती म्हणाली.
व्हिडीओ क्लिपवर नियाने, "माझी 4 जणांची टीम एकाच ठिकाणी जाण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या फ्लाइट घेत आहे," असं लिहिलेलं. दुसऱ्या एअरलाइनच्या बोर्डिंग पासच्या फोटोसोबत, नियाने, “माझा बोर्डिंग पास 54 हजारांचा आहे आणि तो देशांतर्गत प्रवासाचा आहे.” अशी कॅप्शन देत पोस्ट केली होती.
दुसरीकडे थेट इंडिगो एअरलाइन्सचे नाव न घेता, 'इंडियन आयडल'मधून समोर आलेला मराठी गायक राहुल वैद्यनेही त्याला विमान गोंधळाचा फटका बसल्याचं सांगितलं आहे. कोलकाता येथे होणारा कार्यक्रम होणार नसल्याचं त्याने सांगितलं."विमान प्रवासासाठी सर्वात वाईट दिवसांपैकी एक आहे. आज रात्री कोलकाता येथे आमचा एक कार्यक्रम आहे आणि अजूनही आम्हाला माहित नाही की आम्ही तिथे कसे पोहोचणार आहोत!" असे त्यांनी स्वतःच्या एक निराशाजनक सेल्फी पोस्ट करत लिहिले. गोव्याला जाणाऱ्या मुंबई विमानाच्या अनेक बोर्डिंग पास हातात धरलेला फोटो शेअर करत राहुल वैद्यने, या तिकिटांसाठी एकूण 4.20 लाख रुपये खर्च करावे लागले, असं म्हटलं आहे.
इंडिगो ही भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी आहे, जी भारतातील देशांतर्गत हवाई वाहतुकीपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक वाहतूक करते. नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) लागू झाल्यानंतर क्रू टंचाईचा मोठा फटका तिला बसला आहे. हे नवीन क्रू विश्रांती आणि ड्युटी नियमांसाठी जबाबदार असल्याने कर्मचाऱ्यांना पुरेसा विश्रांतीचा वेळ मिळतोय. मात्र यामुळे कंपनीचं सारं वेळापत्रक कोलमडलं आहे.