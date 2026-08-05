/भारतीय विमान कंपनी देतेय 20,000 प्रवाशांना Free Ticket! तर 10,000 पर्यंत मिळणार रिफंड; वर्धापनदिनानिमित्त खास ऑफर!

मुंबई: देशातील आघाडीची विमान कंपनी इंडिगो (IndiGo) आपल्या 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रवाशांसाठी आकर्षक ऑफर घेऊन आली आहे. 'IndiGoFree' या विशेष मोहिमेद्वारे 20,000 निवडक प्रवाशांना मोफत विमानप्रवासाची संधी मिळणार आहे. याशिवाय, पात्र ग्राहकांना त्यांच्या बुकिंगवर प्रति PNR 10,000 रुपयापर्यंतचा रिफंड देखील मिळू शकतो. ही ऑफर 4 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत केलेल्या बुकिंगसाठीच लागू आहे.
या ऑफरअंतर्गत पात्र ग्राहकांची निवड यादृच्छिक (Random) पद्धतीने केली जाणार आहे. निवड झालेल्या प्रवाशांना ई-मेल आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे सूचना पाठवली जाईल. यानंतर ग्राहकांना एक सोपा प्रश्न विचारला जाईल. योग्य उत्तर देण्यासाठी तीन संधी दिल्या जातील. प्रश्नाचे बरोबर उत्तर देणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या बुकिंगचे संपूर्ण भाडे, प्रति PNR कमाल ₹10,000 पर्यंत, 3 ते 5 कामकाजाच्या दिवसांत परत केले जाईल.
ही ऑफर मिळवण्यासाठी तिकीट बुकिंग IndiGo च्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरूनच करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कंपनीची अधिकृत वेबसाइट, मोबाईल अॅप किंवा AI व्हर्च्युअल असिस्टंट 6Eskai यांचा समावेश आहे. इतर कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या (Third-party) बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरून केलेल्या बुकिंगवर ही योजना लागू होणार नाही.
ही योजना देशांतर्गत (Domestic) उड्डाणांसाठी आहे. इकॉनॉमी क्लास तसेच IndiGoStretch या दोन्ही प्रकारच्या बुकिंगवर ही ऑफर लागू असेल. तसेच वन-वे आणि राउंड-ट्रिप अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रवासाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
20 वर्षांचा प्रवास पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने IndiGo ने आपल्या ग्राहकांसाठी हा विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांचे आभार मानण्यासाठी आणि त्यांचा प्रवास अधिक आनंददायी करण्याच्या उद्देशाने ही ऑफर सादर करण्यात आली आहे.