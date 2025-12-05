English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कमी किंमतीच्या विमान कंपनीतून उभारलं आर्थिक साम्राज्य, इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती? आकडा ऐकून व्हाल थक्क!

Indigo Owner Networth:  इंडिगो कोण चालवते?  इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती? जाणून घ्या

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 5, 2025, 12:51 PM IST
कमी किंमतीच्या विमान कंपनीतून उभारलं आर्थिक साम्राज्य, इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती? आकडा ऐकून व्हाल थक्क!
राहुल भाटिया

Indigo Owner: देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेली इंडिगो सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करतेय. देशभरात कंपनीची उड्डाणे रद्द केली जातायत. देशांतर्गत बाजारपेठेचा 60 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असलेली ही कंपनी सध्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करतेय. ज्यामुळे कंपनीची प्रतिष्ठा खराब होतेय आणि नुकसानही होतेय. मंगळवार आणि बुधवारी 200 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. पण इंडिगो कोण चालवते?  इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती? याबद्दल तुम्हाला माहितीय का? सविस्तर जाणून घेऊया.

इंडिगोची स्थापना 2005 मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी एकत्र केली. आज कंपनी पूर्णपणे राहुल भाटिया यांच्या नियंत्रणात आहे. ते इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनचे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्वात मोठे भागीदार आहेत. देशांतर्गत विमानसेवेत इंडिगोची मार्केट वॅल्यू 62% पेक्षा जास्त असून दररोज 2100 पेक्षा अधिक उड्डाणे आणि 39000 हून जास्त कर्मचारी आहेत.

कंपनी कधी आणि कशी सुरू झाली?

2005 मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी मिळून इंडिगोची स्थापना केली. 4 ऑगस्ट 2006 रोजी दिल्ली-इम्फाळ पहिली फ्लाइट उडाली. २०१५ मध्ये आयपीओ आला आणि आज कंपनीचे बाजार भांडवल 2.19 लाख कोटींवर पोहोचले आहे.
   
दोन्ही संस्थापकांमध्ये वाद का झाला?

2019 मध्ये राकेश गंगवाल यांनी सेबीकडे तक्रार दाखल करत राहुल भाटिया यांच्यावर एकाधिकार, नातेवाईकांना फायदा पोहोचवणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप केला. हा वाद लंडन लवादात गेला. अखेर 2022 मध्ये गंगवाल यांनी राजीनामा दिला.

नव्या नियमांमुळे नेमके काय बदल झाले?

मंगळवार-बुधवारी 200 पेक्षा जास्त फ्लाइट्स रद्द झाल्या. कंपनीकडू हवामान, ट्रॅफिक, तांत्रिक बिघाड अशी कारणे देण्यात आली. पण खरे कारण वेगळे आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेले DGCA चे नवे FDTL नियमाचा गंभीर परिणाम इंडिगोवर झालाय. वैमानिक-केबिन क्रूची नाईट शिफ्ट कमी झाली. मध्यरात्री 12 ते सकाळी 6 दरम्यान लँडिंग बंद झाले. आठवड्याची सक्तीची विश्रांती वाढली. दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशामुळे हे नियम कठोरपणे लागू झाले. परिणामी एकाएकी क्रूची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली.

कंपनीवर काय परिणाम होतोय?

इंडिगो प्रवाशांचा राग अनावर होतोय. गायक राहूल वैद्य, खासदार अमोल कोल्हे यांनी त्यांना आलेले धक्कादायक अनुभव सोशल मीडियातून शेअर केले. या घटनेमुळे इंडिगोच्या ब्रँड इमेजला धक्का बसलाय. सोबत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होतय. इंडिगो मोठ्या प्रमाणात नवीन पायलट-केबिन क्रूची भरती आणि ट्रेनिंग करतेय पण परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात यायला अजून काही महिने लागतील, असं चित्र दिसतंय.

इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती?

इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशन पूर्णपणे राहुल भाटिया यांच्या ताब्यात आहे. ते कंपनीचे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्वात मोठे भागीदार आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती सध्या 8.7 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 76 हजार कोटी रुपये आहे. पूर्वीचे सह-संस्थापक राकेश गंगवाल यांनी 2022 मध्ये बोर्ड सोडले आणि आपला हिस्सा हळूहळू विकत आहेत.

FAQ

१. प्रश्न: IndiGo एअरलाइन्सचा मालक कोण आहे?

उत्तर: IndiGo ची स्थापना २००५ मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी केली होती. सध्या कंपनी पूर्णपणे राहुल भाटिया यांच्या नियंत्रणात आहे. ते InterGlobe Aviation (IndiGo ची पालक कंपनी) चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्वात मोठे भागीदार आहेत.

२. प्रश्न: IndiGo मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांच्यात वाद का झाला?

उत्तर: २०१९ मध्ये राकेश गंगवाल यांनी सेबीकडे तक्रार करून राहुल भाटिया यांच्यावर कंपनीवर एकाधिकार, संबंधित पक्ष व्यवहार आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला. हा वाद लंडन आंतरराष्ट्रीय लवादापर्यंत गेला आणि फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गंगवाल यांनी संचालक मंडळातून राजीनामा देऊन पुढील ५ वर्षांत आपला संपूर्ण हिस्सा विकण्याची घोषणा केली.

३. प्रश्न: सध्या IndiGo ची इतकी उड्डाणे का रद्द होत आहेत?

उत्तर: १ नोव्हेंबर २०२५ पासून DGCA चे नवे FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियम लागू झाले आहेत, ज्यामुळे वैमानिक आणि केबिन क्रूची रात्रपाळी मर्यादित झाली, मध्यरात्री १२ ते सकाळी ६ या वेळेत लँडिंगवर बंदी आली आणि आठवड्याची विश्रांती वाढली. यामुळे क्रूची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली असून त्यामुळेच २०० हून अधिक उड्डाणे सलग रद्द करावी लागत आहेत.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

