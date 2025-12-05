कमी किंमतीच्या विमान कंपनीतून उभारलं आर्थिक साम्राज्य, इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती? आकडा ऐकून व्हाल थक्क!

Indigo Owner: देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेली इंडिगो सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करतेय. देशभरात कंपनीची उड्डाणे रद्द केली जातायत. देशांतर्गत बाजारपेठेचा 60 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असलेली ही कंपनी सध्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करतेय. ज्यामुळे कंपनीची प्रतिष्ठा खराब होतेय आणि नुकसानही होतेय. मंगळवार आणि बुधवारी 200 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. पण इंडिगो कोण चालवते? इंडिगोच्या मालकाचे नेटवर्थ किती? याबद्दल तुम्हाला माहितीय का? सविस्तर जाणून घेऊया.
इंडिगोची स्थापना 2005 मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी एकत्र केली. आज कंपनी पूर्णपणे राहुल भाटिया यांच्या नियंत्रणात आहे. ते इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनचे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्वात मोठे भागीदार आहेत. देशांतर्गत विमानसेवेत इंडिगोची मार्केट वॅल्यू 62% पेक्षा जास्त असून दररोज 2100 पेक्षा अधिक उड्डाणे आणि 39000 हून जास्त कर्मचारी आहेत.
2019 मध्ये राकेश गंगवाल यांनी सेबीकडे तक्रार दाखल करत राहुल भाटिया यांच्यावर एकाधिकार, नातेवाईकांना फायदा पोहोचवणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप केला. हा वाद लंडन लवादात गेला. अखेर 2022 मध्ये गंगवाल यांनी राजीनामा दिला.
मंगळवार-बुधवारी 200 पेक्षा जास्त फ्लाइट्स रद्द झाल्या. कंपनीकडू हवामान, ट्रॅफिक, तांत्रिक बिघाड अशी कारणे देण्यात आली. पण खरे कारण वेगळे आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेले DGCA चे नवे FDTL नियमाचा गंभीर परिणाम इंडिगोवर झालाय. वैमानिक-केबिन क्रूची नाईट शिफ्ट कमी झाली. मध्यरात्री 12 ते सकाळी 6 दरम्यान लँडिंग बंद झाले. आठवड्याची सक्तीची विश्रांती वाढली. दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशामुळे हे नियम कठोरपणे लागू झाले. परिणामी एकाएकी क्रूची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली.
इंडिगो प्रवाशांचा राग अनावर होतोय. गायक राहूल वैद्य, खासदार अमोल कोल्हे यांनी त्यांना आलेले धक्कादायक अनुभव सोशल मीडियातून शेअर केले. या घटनेमुळे इंडिगोच्या ब्रँड इमेजला धक्का बसलाय. सोबत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होतय. इंडिगो मोठ्या प्रमाणात नवीन पायलट-केबिन क्रूची भरती आणि ट्रेनिंग करतेय पण परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात यायला अजून काही महिने लागतील, असं चित्र दिसतंय.
इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशन पूर्णपणे राहुल भाटिया यांच्या ताब्यात आहे. ते कंपनीचे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्वात मोठे भागीदार आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती सध्या 8.7 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 76 हजार कोटी रुपये आहे. पूर्वीचे सह-संस्थापक राकेश गंगवाल यांनी 2022 मध्ये बोर्ड सोडले आणि आपला हिस्सा हळूहळू विकत आहेत.
