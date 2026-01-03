भयंकर! दूषित पाण्यानं घेतले 16 बळी; यंत्रणांचा भोंगळ कारभार, महापालिका आयुक्त, अधिकारी सस्पेंड!

Contaminated water case : दूषित पाण्यामुळं काही आरोग्याच्या समस्या उद्भवल्याच्या अनेक बातम्या आजवर पाहिल्या असतील मात्र देशातील एका महत्त्वाच्या शहरात अशी घटना घडली आहे, जिथं हे पाणीच नागरिकांच्या जीवावर बेतलं आहे. आतापर्यंक या प्रकरणात 16 जणांचा मृत्यू झाला असून न्यायालयानं आता या प्रकरणात लक्ष घालत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश जारी केले आहेत.
मध्य प्रदेशातील इंदूर इथं भागीरथपुरा क्षेत्रात दुषित पाण्यामुळं नागरिकांमध्ये मळमळ, उलटी आणि अतिसार अशा समस्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. शुक्रवारी दूषित पाणी प्यायल्यानं आणखी दोघांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली ज्यामुळं या प्रकणी मृतांचा आकडा वाढून 16 वर पोहोचल्याचं भयभीत दृश्य समोर आलं. (Indore contaminated water Case)
प्राथमि माहितीनुसार या भागातील जवळपास 208 नागरिकांना परिसरातील विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलं असून, त्यातील 27 रुग्ण अतिदक्षता विभागात तर, एक रुग्ण अत्यवस्थ असून व्हेंटिलेटरवर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सरकारनं उच्च न्यायालयाला सोपवलेल्या अहवालानुसार याप्रकरणी आतापर्यंत 16 मृत्यूंची नोंद करणय्त आली असून, प्रशासनाचा हा भोंगळ कारभार पाहता न्यायालयानं त्यावर ताशेरे ओढत तातडीनं स्वच्छ आणि शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचा केल्या आहेत. या प्रकरणातील जनहित याचिका अद्याप न्यायप्रविष्ठ असून 6 जानेवारीला त्यावर सुनावणी केली जाणार आहे.
देशातील सर्वाधिक स्वच्छ शहरांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या इंदूरमध्येच दूषित पाण्यामुळं नागरिकांचा मृत्यू ओढावल्यामुळं राज्य शासन आणि सातत्यानं याप्रकरणी मौन बाळगणाऱ्या मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांच्यावर विरोधी पक्षासह अनेकांनीच निशाणा साधल आहे. भाजप नेता आणि माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी याप्रकरणी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान भागीरथपुरा क्षेत्रातील परिस्थिती इतकी भीषण आहे,की इथं प्रशासनाकडून नागरिकांना स्वच्छ पाणी आणि औषधं वाटली जात आहेत. मात्र तरीही अनेक नागरिक उल्टी, अतिसार यांसारख्या समस्यांनी रुग्णालयात दाखल होण्याचं सत्र मात्र थांबलेलं नाही. ज्यामुळं ही परिस्थिती आणखी भीषण होताना दिसत आहे.
यातच सरकारनं पालिका आयुक्तांवर कठोर कारवाई करत दिलीप यादव (आयुक्त) पदावरून हटवलं असून, अप्पर आयुक्त पोहित सिसोनिया आणि एक्झ्युकिटीव्ह इंजिनियर संजीव श्रीवास्तव यांना सस्पेंड केलं आहे.