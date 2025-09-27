English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गर्लफ्रेंडने Live-In मध्ये राहण्यास नकार दिल्याने बॉयफ्रेंडने रस्त्यावरच... हादरवणारं CCTV फुटेज

Man Rams To Ex Girlfriend Scooter : हा सारा प्रकार कॅमेरामध्ये कैद झाला असून या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 27, 2025, 12:34 PM IST
समोर आलं सीसीटीव्ही फुटेज

Man Rams To Ex Girlfriend Scooter: प्रेमात आणि युद्धात सारं काही माफ असतं असं म्हटलं जातं. मात्र कधीतरी प्रेमात पडल्यानंतर आपल्या विश्वासघात झाल्यासारखं एखाद्या जोडीदाराला वाटतं आणि त्याच्या हातून नको ते घडतं. असाच एक विचित्र प्रकार मध्य प्रदेशमधील इंदूरमध्ये घडला आहे. संतापलेल्या प्रियकराने प्रेयसीवर हल्ला केल्याचा प्रकार कॅमेरात कैद झाला आहे.

हा सारा प्रकार घडला कुठे?

हा सारा प्रकार गुरुवारी सायंकाळी इंदूरमधल्या कल्पना नगरमध्ये घडला आहे. येथील एका व्यक्तीने त्याच्या प्रेयसीला जाणूनबुजून धडक दिली आहे. स्कूटरवरुन आलेल्या एका तरुणीने त्याच्या एक्स गर्लफ्रेंडला धडक दिली. आपल्या प्रेयसीने आपल्याला सोडून जाऊ नये. आपलं नातं कायम ठेवावं अशी या तरुणाची मागणी होती. मात्र हा नकार तरुणाला पचवता आला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रियकराचा नकार धुडकावून लावत त्याच्या प्रेयसीने त्याच्यासोबत ब्रेकअप केलं आणि नात्याला पूर्णविराम दिला. मात्र असं असतानाही या तरुणाने प्रेयसीला धमकावलं. मात्र तरुणी तिच्या निर्णयावर ठाम राहिली आणि तिने नातं पुढे कायम ठेवण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा तरुण आक्रमक झाला आणि त्याने या तरुणीला धडा शिकवण्याचं ठरवलं.

काही फुटांपर्यंत फेकली गेली

या तरुणाने आपल्या अॅक्टिवाने रस्त्याने चालत असलेल्या आपल्या एक्स गर्लफ्रेंडला धडक दिली. या महिलेने वाटेतून दूर होण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वेगाने येणाऱ्या दुचाकीचा अंदाज तिला आला नाही आणि तिच्याच एक्स बॉयफ्रेंडने तिला उडवलं. दुचाकीने धडक दिल्यानंतर ही तरुणी काही फुटांवर फेकली गेली. तिचा आधीचा प्रियकर स्कुटीवरुन फरार झाला. तर स्थानिक लोकांनी येऊन मदत करेपर्यंत जखमी अवस्थेमध्ये ही तरुणी रस्त्याच्याकडेला पडून होती. 

महिलेने तक्रारीत काय म्हटलं?

महिलेवर उपचार करण्यात आल्यानंतर तिने हिरानगर पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवली आहे. पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी मराहणा, धमकी आणि जाणूनबुजून हानी पोहचवण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासामध्ये अशी माहिती समोर आली आहे की आरोपी हा हिस्ट्री शीटर असून यापूर्वी त्याच्यावर सात गुन्हे दाखल आहेत. "आरोपीची ओळख पटवून त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी स्पष्ट झाली आहे. त्याचा शोध सुरु असून लवकरच त्याला अटक करु," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. तरुणीने दिलेल्या महितीनुसार, आरोपी तिच्यावर लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी दबाव टाकत होता. त्याला तरुणीने विरोध केल्याने दोघांमध्ये वाद झाला आणि त्यामधूनच वादातून प्रकरण ब्रेकअपपर्यंत पोहोचलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

