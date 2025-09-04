English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IndusInd Bank: व्हिसल ब्लोअरची एकट्याची लढाई अन् 2600 कोटींचा झटका! CFO ची चिठ्ठी आणि दशकभरापूर्वीचा घोटाळा

IndusInd Bank Scam: 26ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या एका पत्रानंतर हे सर्व सुरु झालं, जी थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली होती. हे पत्र इंडसइंड बँकेचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) गोविंद जैन यांनी लिहिलं होतं. त्यांनी त्यांच्या पत्रात जे उघड केले ते स्फोटक होतं. "बँकेच्या ट्रेझरी कामकाजात एका दशकाहून अधिक काळ गंभीर अनियमितता सुरू होती," असा खुलासा यात कऱण्यात आला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 4, 2025, 01:19 PM IST
IndusInd Bank Scam: काही मोठ्या बँकांमध्ये पडद्याआड नेमकं काय सुरु आहे याची सर्वसामान्यांना कल्पनाही नसते. कशाप्रकारे आतील लोक यंत्रणेला आपल्या तालावर नाचवतात याची कोणाला माहिती नसते. आज आम्ही तुम्हाला इंडसइंड बँकेची असाच एक किस्सा सांगणार आहोत, ज्यामध्ये एका माजी सीएफओने 10 वर्ष जुन्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. ही गोष्ट फक्त आकड्यांची नाही, तर एका व्यक्तीने दाखवलेली हिंमत, भीतीचं वातावरण आणि अंतर्गत संघर्षाची आहे. 

CFO च्या चिठ्ठीने उघड केला एक दशक जुना घोटाळा

ही कहाणी 26 ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या एका पत्राने सुरू होते, जी थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली होती. इंडसइंड बँकेचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) गोविंद जैन यांनी हे पत्र लिहिलं होतं. त्यांनी त्यांच्या पत्रात जे उघड केले ते अत्यंत स्फोटक होतं. "बँकेच्या ट्रेझरी ऑपरेशन्समध्ये एका दशकाहून अधिक काळ गंभीर अनियमितता सुरू होत्या," असं त्यांनी पत्रात लिहिलं होतं. दहा वर्षं हे सुरु असल्याचा त्यांचा आरोप होता आणि आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे गोविंद जैन यांनी ही अनियमितता पकडणारे आपण एकमेक असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हा संपूर्ण घोटाळा उघड करण्यासाठी त्यांनी 'एकट्याने लढाई' लढली.

भीतीचं वातावरण आणि लक्ष्य होणारे कर्मचारी

गोविंद जैन यांचा आरोप केवळ अनियमिततेपुरता मर्यादित नव्हता. त्याची एक भयावह बाजूही होती. त्यांनी आरोप केला आहे की, बँकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, विशेषतः सुनील मेहता आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी बँकेत 'भीतीचे वातावरण' निर्माण केले होते. आपण या गोष्टी अधोरेखित केल्या असता जाणूनबुजून लक्ष्य करण्यात आलं आणि खऱ्या गुन्हेगारांना वाचवण्यात आले. काही कर्मचाऱ्यांनी जैन यांना पाठिंबा देण्याचं धाडस दाखवलं असता त्यांनाही वेगळं कऱण्यात आलं. हे सर्व एखाद्या चित्रपटाच्या कथेला साजेल असं होतं, जिथे सत्याचा आवाज उठवणाऱ्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. 

बँकेने फेटाळले सर्व आरोप

याची दुसरी बाजू म्हणजे इंडसइंड बँकेने जैन यांचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. बँकेचं म्हणणं आहे की हे सर्व आरोप निराधार आणि काही हेतूने प्रेरित आहेत. बँकेने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलं आहे की, मार्च ते मे 2025 दरम्यान डेरिव्हेटिव्ह्ज, मायक्रोफायनान्स आणि इतर महसूल स्रोतांमधील अकाउंटिंग अनियमिततेबद्दल त्यांनी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली होती. इतकेच नाही तर बँकेने बाहेरील एजन्सींकडून स्वतंत्र चौकशी देखील केली, नियामकाकडे फसवणुकीची तक्रार केली आणि SFIO (गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय) आणि मुंबई EOW (आर्थिक गुन्हे शाखा) कडे तक्रारी देखील दाखल केल्या.

बँकेने जैन यांची तक्रार फेटाळून लावण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे अपील केलं आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने पूर्ण प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेने काम केलं असून, जैन सध्या सुरु असलेल्या तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप बँकेच्या संचालक मंडळाने केला आहे. बँकेच्या प्रवक्त्याने असंही म्हटलं आहे की, त्यांनी डेरिव्हेटिव्ह पोर्टफोलिओमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेबद्दल आणि त्यावर केलेल्या कारवाईबद्दल सर्व माहिती स्टॉक एक्सचेंजला दिली आहे.

2600 कोटींचा झटका आणि शेअर बाजारात त्सुनामी

हे सर्व अचानक घडलं नाही. मार्चमध्ये, हिंदुजा-प्रमोटेड या बँकेने काही संशयास्पद घोटाळ्याची तक्रार केली होती. ज्यामुळे एका तिमाहीत सुमारे 2000 कोटींचं नुकसान झालं. लेखापरीक्षकांनी 2600 कोटींच्या लेखा अनियमिततेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले होते.

या घोटाळ्यात कोणत्या गोष्टींचा समावेश होता?

- मायक्रोफाइनेंस कर्जांमधून वाढलेले उत्पन्न
- चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकृत केलेली मालमत्ता आणि दायित्वे.
- अंतर्गत डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडमधून मिळालेल्या 1960 कोटी रुपयांच्या काल्पनिक नफ्याला "Write Off" खात्यात टाकले. 

याचा परिणाम काय झाला?

बँकेच्या शेअर्समध्ये त्सुनामी आली. या बातम्यांनंतर, पुढच्या ट्रेडिंग सत्रात शेअर्स 27 टक्क्यांनी घसरले, जी लिस्टिंगनंतरची सर्वात मोठी घसरण होती. ज्या गुंतवणूकदारांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशावर याचा थेट परिणाम झाला त्या गुंतवणूकदारांचे काय झाले असेल याची कल्पना करणंही कठीण आहे. 

कोणाची बाजू खरी?

ही गोष्ट इथेच संपलेली नाही. एका बाजूला एक व्हिसल ब्लोअर आहे जो व्यवस्थेशी लढत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला एक मोठी बँक आहे जी आपण निर्दोष असल्याचं सांगत आहे. नेमकं सत्य काय आहे हे येणाऱ्या काळात कळेल. पण हे निश्चित आहे की हे प्रकरण भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि कॉर्पोरेट प्रशासनावर अनेक मोठे प्रश्न उपस्थित करते.

जैन खरं बोलत आहेत का? बँकेच्या दाव्यांमध्ये तथ्य आहे का? की सत्य याच्यात मधे कुठे तर आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला चौकशीनंतरच मिळतील. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, बँकिंग क्षेत्राची ही अंतर्गत लढाई केवळ कागदपत्रे आणि आकडेवारीबद्दल नाही तर विश्वास आणि प्रामाणिकपणाबद्दल देखील आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

