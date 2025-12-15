वर्षाची सुरुवातच असुरी महागाईनं! AI खिसा रिकामा करणार? सर्वकाही महागणार... आतापासूनच चिंतेत भर

Price Hike Budget 2026 : मागील काही दिवसांमध्ये सातत्यानं डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण अनेक अडचणींमध्ये भर टाकताना दिसत असून नव्या वर्षामध्ये आर्थिक गोष्टींवर त्याचा नेमका कसा परिणाम होणार आहे याचा प्राथमिक अंदाज नुकताच समोर आला आहे. भारतात केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर जीएसटी कपातीमुळं अनेक वस्तूंचे दर कमी झाल्याचं दिसून आलं. टीव्हीपासून अगदी स्मार्टफोन आणि कारच्या दरातही या निर्णयामुळं फरक दिसून आले. मात्र, रुपयाचा उलट प्रवास पाहता त्याचा परिणाम सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होताना दिसत आहे.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून अर्थात 2026 पासूनच भारतीय चलनावर असणाऱ्या दबावामुळं टीव्हीचे दर वाढतील. इतकंच नव्हे तर अनेकही इतर गोष्टींमध्ये 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मेमरी चिपच्या वाढत्या किमती आणि भारतीय रुपयाच्या किमतीत होणारी सातत्यपूर्ण घट यामुळं ही दरवाढ होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. टेलिव्हिजन उत्पादक कंपन्यांनीसुद्धा या संभाव्य दरवाढीचे संकेत दिले असून, हायर अप्लायंसेज इंडियाचे अध्यक्ष एन एस सतीश यांच्या माहितीनुसार AI च्या वाढच्या मागणी आणि वापरामुळं मेमरी चिपचं प्रमाण घटताना दिसत आहे.
हैराण करणारी बाब म्हणजे मेमरी चिपच्या उत्पादनात 500 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ही वाढती मागणी पाहता किमतीतसुद्धा वाढ होत असून, याची भरपाई कंपन्या ग्राहकांकडूनच करताना दिसत आहेत. फक्त मेमरी चिपच नव्हे, 90 रुपये प्रति डॉलर इतक्या दरानं रुपया सातत्यानं घरंगळत असल्यानं संपूर्ण विद्युत उपकरण आणि Electronic क्षेत्रावरच याचा परिणाम होताना दिसत आहे.
LED टीव्हीमध्ये घरगुती सामान फक्त 30 टक्के असून, उर्वरित ओपन सेल, सेमीकंडक्ट चिप, मदरबोर्ड आणि इतर घटकांची आयात करावी लागते. रुपयाची किंमत कमी होत असल्या कारणानं आयातखर्च वाढत असून, त्याचा थेट परिणाम हा त्या उपकरणाच्या बाजार मूल्यावर पडत आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI च्या एका क्रांतिकारी लाटेमुळं मेमरी चिपची वाढ अतिशय झपाट्यानं वाढली. हा घटक AI तंत्रज्ञानात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, तज्ज्ञांच्या मते Advance Memory सारख्या 'हायबँडविड्थ मेमरी'ची मागणी वाढली असून, पुरवठा कमी असल्या कारणानं फक्त टीव्हीच नव्हे तर, कार, स्मार्टफोन, लॅपटॉप अशा गोष्टींचे दर येत्या काळात प्रचंड प्रमाणात वाढू शकतात. ज्यामुळं सामान्यांच्या खिशावर या दरवाढीमुळं ताण येऊ शकतो.