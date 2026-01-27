English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • गुडघाभर बर्फात तिने अचानक साडी सोडली अन्...; मनालीतला Video पाहून देश हादरला

गुडघाभर बर्फात तिने अचानक साडी सोडली अन्...; मनालीतला Video पाहून देश हादरला

Manali Bikini Video: उत्तराखंडमधील मनालीमध्ये सध्या जोरदार बर्फवृष्टी होत असून मोठ्या संख्येनं पर्यटक या ठिकाणी दाखल झालेले असतानाच एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 27, 2026, 07:58 AM IST
गुडघाभर बर्फात तिने अचानक साडी सोडली अन्...; मनालीतला Video पाहून देश हादरला
व्हिडीओ पाहून एकच खळबळ

Manali Bikini Video: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक सोशल मिडिया इन्फ्युएन्सर बिकिनीमध्ये मनालीमधील बर्फात फिरताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागावं याचं भान असलं पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलं आहे. तसेच स्थानिक संस्कृतीबद्दल पर्यटकांनी जागृक राहिलं पाहिजे आणि अशापद्धतीने काही लाईक्स आणि सोशल मिडिया रिल्ससाठी अंगप्रदर्शन करणं टाळावं असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. बऱ्याच जणांनी तर या महिलेविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

तिचे समर्थकही आले धावून

इन्स्टाग्रामबरोबरच एक्स (आधीचं ट्विटर) आणि फेसबुकवरही बिकिनीमध्ये मनालीमधील बर्फाच्छादीत डोंगरावर आपली साडी भिरकावत फिरणाऱ्या तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून बहुमतांशी लोकांनी संताप व्यक्त केला असला तरी या महिलेला पाठिंबा दर्शवणाऱ्यांनीही कमेंट बॉक्समधून आपली मतं मांडली आहेत.

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

गुडघाभर बर्फात ही महिला इन्फ्युएन्सर आपल्या अंगावरील लाल साडी काढून केवळ बिकिनीमध्ये फिरताना दिसत आहे. हातात साडी घेऊन ती भिरकावून देत आपण कमालीच्या थंडीत बर्फातून चालत असल्याचं ही महिला दाखवत आहे. व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या महिला इन्फ्युएन्सरचं नाव मेघा राणी असं आहे. मेघाचा व्हिडीओ सध्या सगळीकडे व्हायरल झाला असून दोन गट पडल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.

पाठराखण करणाऱ्यांचं म्हणणं काय?

मेघाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी, तिला कसं वागायचं हा तिचा खासगी प्रश्न असल्याचं म्हटलं आहे. लोकांना काय वाटतं यावरुन आपल्याला कपड्यांची निवड करण्यासाठी एखाद्यावर दबाव आणणं चुकीचं असल्याचं मेघाच्या समर्थकांनी म्हटलं आहे. तिने काय परिधान करावं आणि काय नाही हे सांगणं म्हणजे मॉरल पोलिसींग असल्याचं या लोकांचं म्हणणं आहे. केवळ महिला असल्याने मेघाला लक्ष्य केलं जात असल्याचंही काही समर्थकांनी म्हटलं आहे.

टीकाकारांचं म्हणणं काय?

दुसरीकडे मेघाच्या व्हिडीओवर आक्षेप घेणाऱ्यांनी हे असं अर्धनग्नावस्थेत फिरणं म्हणजे तेथील स्थानिकांच्या भावना दुखावण्यासारखं असल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी हा असला प्रकार म्हणजे मनालीमधील संस्कृतीचा अपमान करण्यासारखं असल्याचंही म्हटलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी हा असला कंटेट शूट करणं नियमांना आणि नितिमत्तेला धरुन नसल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे. मनालीला धार्मिक महत्त्व असून त्याचं तरी तार्तम्य बाळगलं पाहिजे अशी अपेक्षा काहींनी व्यक्त केली आहे. 

...तरच कारवाई करणार?

मेघाविरोधात स्थानिक प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मनालीमध्ये कपड्यांसंदर्भातील कोणतेही लिखित नियम नाहीत. सावर्नजिक ठिकाणी अश्लील चाळे करणे किंवा सार्वजनिक शांततेला धोका पोहचेल असं वर्तन केल्याप्रकरणी कोणी तक्रार केल्यास कारवाई होऊ शकते असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सध्या तरी मेघाविरोधात कोणतीही अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही. 

या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा रिल्स आणि कंटेटच्या नादात लोक विचित्र गोष्टी करत असतात हे पुन्हा अधोरेखित होत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Manali Bikini VideoinfluencerManaliBikini DanceVideo

इतर बातम्या

Weather News : महाराष्ट्राला कसा बसतोय ओसरत्या थंडीचा तडाखा...

महाराष्ट्र बातम्या