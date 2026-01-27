गुडघाभर बर्फात तिने अचानक साडी सोडली अन्...; मनालीतला Video पाहून देश हादरला

Manali Bikini Video: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक सोशल मिडिया इन्फ्युएन्सर बिकिनीमध्ये मनालीमधील बर्फात फिरताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागावं याचं भान असलं पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलं आहे. तसेच स्थानिक संस्कृतीबद्दल पर्यटकांनी जागृक राहिलं पाहिजे आणि अशापद्धतीने काही लाईक्स आणि सोशल मिडिया रिल्ससाठी अंगप्रदर्शन करणं टाळावं असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. बऱ्याच जणांनी तर या महिलेविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.
इन्स्टाग्रामबरोबरच एक्स (आधीचं ट्विटर) आणि फेसबुकवरही बिकिनीमध्ये मनालीमधील बर्फाच्छादीत डोंगरावर आपली साडी भिरकावत फिरणाऱ्या तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून बहुमतांशी लोकांनी संताप व्यक्त केला असला तरी या महिलेला पाठिंबा दर्शवणाऱ्यांनीही कमेंट बॉक्समधून आपली मतं मांडली आहेत.
गुडघाभर बर्फात ही महिला इन्फ्युएन्सर आपल्या अंगावरील लाल साडी काढून केवळ बिकिनीमध्ये फिरताना दिसत आहे. हातात साडी घेऊन ती भिरकावून देत आपण कमालीच्या थंडीत बर्फातून चालत असल्याचं ही महिला दाखवत आहे. व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या महिला इन्फ्युएन्सरचं नाव मेघा राणी असं आहे. मेघाचा व्हिडीओ सध्या सगळीकडे व्हायरल झाला असून दोन गट पडल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.
An influencer’s bikini dance in snowy Manali has triggered backlash online.
Critics call it disrespectful to local culture; supporters say it’s about personal freedom.
Where should the line be drawn between self-expression and shared spaces?#Manali #SocialMediaDebate pic.twitter.com/kJ6rFpqNeK
— Bollywood Critics (@BollyCritBuzz) January 23, 2026
मेघाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी, तिला कसं वागायचं हा तिचा खासगी प्रश्न असल्याचं म्हटलं आहे. लोकांना काय वाटतं यावरुन आपल्याला कपड्यांची निवड करण्यासाठी एखाद्यावर दबाव आणणं चुकीचं असल्याचं मेघाच्या समर्थकांनी म्हटलं आहे. तिने काय परिधान करावं आणि काय नाही हे सांगणं म्हणजे मॉरल पोलिसींग असल्याचं या लोकांचं म्हणणं आहे. केवळ महिला असल्याने मेघाला लक्ष्य केलं जात असल्याचंही काही समर्थकांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे मेघाच्या व्हिडीओवर आक्षेप घेणाऱ्यांनी हे असं अर्धनग्नावस्थेत फिरणं म्हणजे तेथील स्थानिकांच्या भावना दुखावण्यासारखं असल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी हा असला प्रकार म्हणजे मनालीमधील संस्कृतीचा अपमान करण्यासारखं असल्याचंही म्हटलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी हा असला कंटेट शूट करणं नियमांना आणि नितिमत्तेला धरुन नसल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे. मनालीला धार्मिक महत्त्व असून त्याचं तरी तार्तम्य बाळगलं पाहिजे अशी अपेक्षा काहींनी व्यक्त केली आहे.
When we thought nothing worse was left to see, social media proves us wrong again. No respect for the place, no respect for locals. These are family spots and tourist destinations, not cheap content zones. Because of such people, these places are slowly getting ruined. pic.twitter.com/miGFHponVY
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) January 22, 2026
मेघाविरोधात स्थानिक प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मनालीमध्ये कपड्यांसंदर्भातील कोणतेही लिखित नियम नाहीत. सावर्नजिक ठिकाणी अश्लील चाळे करणे किंवा सार्वजनिक शांततेला धोका पोहचेल असं वर्तन केल्याप्रकरणी कोणी तक्रार केल्यास कारवाई होऊ शकते असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सध्या तरी मेघाविरोधात कोणतीही अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा रिल्स आणि कंटेटच्या नादात लोक विचित्र गोष्टी करत असतात हे पुन्हा अधोरेखित होत आहे.