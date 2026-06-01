/प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सरचा मृत्यू! मानसी घरातच मृतावस्थेत आढळली, कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप; 6 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Influencer Mansi Found Dead at Home: लखनऊ येथील एका तरुण सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचा सासरच्या घरी मृत्यू झाला आहे. हुंड्यामुळे झालेल्या कथित छळामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचा दावा असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. मानसीच्या कुटुंबीयांनी तिचा पती सागर राजपूत आणि सासरच्या मंडळींवर सततचा मानसिक व शारीरिक छळाचा आरोप केला आहे. तिचा छळ करत तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कुटुंबाचा आरोप आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सासरच्या सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
2024 मध्ये लग्न झाल्यानंतर मानसीवर वारंवार हुंड्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप आहे. गाडीच्या स्वरुपात तिच्याकडे अतिरिक्त हुंड्याची मागणी केली जात होती. पोलिसांनी तिच्या पतीच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे हुंडाबळी आणि नवविवाहित महिलांशी संबंधित कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांविषयीची चर्चा पुन्हा एकदा नव्याने उफाळून आली आहे.
मानसी आणि सागर राजपूत दोघेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रीय होते. राजपूतचे सोशल मीडियावर चांगले फॉलोअर्स होते. यामुळे या प्रकऱणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. मानसीच्या कुटुंबाने केलेल्या आरोपांनंतर युजर्स कठोर कारवाईची आणि चौकशीची मागणी करत आहेत.
मानसीच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, लग्नादरम्यान मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, भेटवस्तू आणि घरगुती वस्तू देण्यात आल्या होत्या. मात्र इतकं देऊनही लग्नानंतरही तिच्या सासरच्या मंडळींनी अधिक पैसे आणि महागड्या वस्तूंची मागणी करणं सुरूच ठेवलं होतं असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हुंड्याच्या नावाखाली मानसीचा रोज अपमान केला जात असे आणि तिला मानसिक त्रास दिला जात असे, असं नातेवाईकांनी सांगितलं आहे. जेव्हा या मागण्या पूर्ण केल्या जात नसत, तेव्हा तिचा शारीरिक छळही केला जात असे असा कुटुंबाचा आरोप आहे.
कुटुंबीयांनी सांगितलं आहे की, मानसीने आपल्या सासरच्या परिस्थितीबद्दल त्यांना अनेकदा माहिती दिली होती. दोन्ही कुटुंबांमधील तणाव निवळण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करण्यात आले, तसंच मध्यस्थी करण्यासाठी नातेवाईकांनी अनेकदा लखनौला प्रवास केला, असा दावा त्यांनी केला.
मानसीच्या कुटुंबाला शनिवारी तिच्या मृत्यूबद्दल कळवण्यात आलं. तिने आत्महत्या केल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र कुटुंबीयांचा दावा आहे की, तिची हत्या करुन ती आत्महत्या असल्याचा बनाव करण्यात आला. यानंतर पोलिसांकडून मृत्यू नेमका कसा झाला यासंदर्भात तपास सुरु करण्यात आला आहे.
कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून, पोलिसांनी सहा जणांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याने मृत्यू झाल्याप्रकरणी Dowry Death) गुन्हा दाखल केला आहे. एफआयआरमध्ये (FIR) नाव असलेल्यांमध्ये पती सागर राजपूत, सासरा राजेश, दीर अनु, नणंदा बरखा आणि चांदनी, तसेच आत्या-सासू आशा यांचा समावेश आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासाचा एक भाग म्हणून सागर राजपूत याची चौकशी केली जात आहे; तर मानसीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या घटनांचा नेमका क्रम निश्चित करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे. सध्या सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून, तपास अधिकारी फॉरेन्सिक पुरावे, नातेवाईकांचे जबाब आणि डिजिटल संवादाच्या नोंदी (Digital Communication Records) यांची तपासणी करतील अशी अपेक्षा आहे.