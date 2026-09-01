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इन्फोसिस पब्लिक सर्व्हिसेसचे CEO नेपाळच्या महाप्रलयानंतर बेपत्ता, आठवडा झाला तरी संपर्क नाहीच

नेपाळ-तिबेटमध्ये आलेल्या महापुरामुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत इन्फोसिसचे सीईओ बेपत्ता आहेत. त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होत नाहीये.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:18 PM IST
इन्फोसिस पब्लिक सर्व्हिसेसचे CEO नेपाळच्या महाप्रलयानंतर बेपत्ता, आठवडा झाला तरी संपर्क नाहीच
Image Credit: Infosys Public Services CEO

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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