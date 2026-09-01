/इन्फोसिस पब्लिक सर्व्हिसेसचे CEO नेपाळच्या महाप्रलयानंतर बेपत्ता, आठवडा झाला तरी संपर्क नाहीच

नेपाळच्या महाप्रलयानंतर देशातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. महापुराला आता सहा दिवस अलटून गेले आहेत. तरीही अद्याप बचावकार्य सुरू आहे. या महापुरात शेकडो नागरिक मृत्यूमुखी पडले आहेत. तर, हजारो नागरिक बेपत्ता आहेत. यात भारतीयांची संख्यादेखील अधिक आहे. बेपत्ता भारतीयांच्या यादीत भारतातील दिग्गज आयटी कंपनी इन्फोसिसचे सीईओदेखील आहेत. इन्फोसिस पब्लिक सर्व्हेसेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लक्स गोपीसेट्टी हे बेपत्ता आहेत.
लक्स गोपीसेट्टी हे नेपाळला व्यक्तिगत किंवा व्यावसायिक दौऱ्यावर गेले होते का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र पुरानंतर त्यांच्याशो कोणताही संपर्क होत नाहीये. इन्फोसिसच्या एका अधिकाऱ्याने हा वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, आमची पहिली प्राथमिकता गोपीसेट्टी यांच्याशी लवकरात लवकर संपर्क साधणे आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही आहे. आमची टीम स्थानिक यंत्रणांसोबत काम करत त्यांचा शोध घेत आहेत. आम्ही त्यांच्या कुटुंबासोबतही सातत्याने संपर्कात आहोत. या कठिण काळात आम्ही त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतो.
लक्स गोपीसेट्टी हे इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेसचे सीईओ आहेत. ते अमेरिका आणि कॅनडामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील रणनिती, विकास आणि ऑपरेशन्स सांभाळतात. या आधी ते इन्फोसिसमध्ये ग्लोबल व्हॉइस प्रेसिडेंट म्हणून कार्यरत होते. इन्फोसिससोबत काम करण्याआधी ते एक्सचेंरमध्ये मॅनेजिंग डायरेक्टच्या पदावर काम करत होते. तिथे त्यांनी उत्तर अमेरिकेत हेल्थ अँड पल्बिक सर्विस बिझनेसचे नेतृत्व केले होते. या व्यतिरिक्त त्यांनी IBM, PWC, BearingPoint सारख्या बड्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ पदांवर काम केले आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल यांनी या स्थितीची माहिती देताना म्हटलं की, भारत सरकार काठमांडू प्रशासना एकत्र काम करत आहेत. चीनच्या सीमेवर अडकलेल्या 153 भारतीय सुरक्षित नेपाळला पोहोचवले आहेत. मंत्रालयानुसार, पुरामुळं बाधित झालेल्या क्षेत्रातून 21 भारतीय नागरिक काठमांडुच्या मार्गे शुक्रवारी दिल्लीत पोहोचले. तर अद्याप 320 लोक बेपत्ता आहेत.
नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या पुरामधील मृतांची संख्या 939 इतकी झाली असून अजूनही चार हजारांपेक्षा जास्त लोक बेपत्ता आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. बेपत्ता स्थानिक आणि परदेशी नागरिकांचा शोध सुरू असून सातत्याने मृतदेह हाती लागत असल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढत आहे.