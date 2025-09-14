वारसाहक्काने मिळालेले सोनं विकताना किती टक्के TAX लागतो? हा कर कसा वाचवाल? वाचा सविस्तर

Inherited Gold Tax India: भारतात सोनं फक्त मौल्यवान धातु म्हणूनच नव्हे तर पारंपारिक आणि भावनात्मक दृष्ट्या जोडले जाते. भारतात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकर सोन्याचे दागिने हस्तातंरित केले जातात. अनेकदा सासूकडून सुनेला किंवा आईकडून मुलीला वारसाहक्काने सोन्याचे दागिने मिळतात. या दागिन्यांकडे आर्थिक गुंतवणुकीपेक्षा भावनात्मक पद्धतीने पाहिले जाते. खरंतर वारसा हक्काने मिळणाऱ्या सोनंवर कोणत्याही प्रकारची टॅक्स द्यावा लागत नाही. मात्र जेव्हा तुम्ही हे सोनं विक्री करण्यासाठी जातात तेव्हा त्यावर कर लागतो.
वारसाहक्काने मिळालेले सोनं हे करपात्र उत्पन्न मानले जात नाही. त्यामुळं अशा वेळी तुमच्यावर तत्काळ करदायित्व येत नाही. मात्र हे सोनं विकले तर भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गे्न्स टॅक्स) लागू होतो.
वारसा हक्काने मिळालेले सोनं जेव्हा तुम्ही विकता तेव्हाच त्यावर कर लागू होतो. 24 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकलेल्या सोन्यावर दीर्घकालीन भांडवली लाभ लागू होतो. वर्ष 2024 पासून त्यावर 12.5 टक्के कर आकारला जातो.
वारसा हक्काने मिळालेल्या सोन्यावरील कर वाचवण्यासाठी आयकर कायद्यातील काही तरतुदींचा आधार घेता येतो. कलम 54 एफ अंतर्गंत सोन्याची विक्री करुन मिळवलेली रक्कम ठराविक वेळेत निवासी घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी गुंतवली तर करातून सूट मिळू शकते. जमीन किंवा इमारतीस लागू होणारे कलम 54 ईसी सोन्यावर लागू होत नाही.
मृत्यूपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा मूळ खरेदी कागदपत्रे जतन करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा कर विभाग स्वतःचे बाजारमूल्य ठरवू शकतो. ज्यामुळं कर भार वाढू शकतो. म्हणून वारसा हक्काचे सोने विकताना योग्य नियोजन आवश्यक आहे.
जर तुमच्या पालकांनी तुम्हाला सोने भेट दिले, तरीही ते करमुक्त आहे. पण जवळच्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू करपात्र नाहीत. परंतु जर हे सोने नातेवाईक नसलेल्या व्यक्तीकडून मिळाले असेल आणि त्याची किंमत ₹50,000 पेक्षा जास्त असेल, तर ते तुमचे उत्पन्न मानले जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल. तर वारसा (पालकांकडून मिळालेले सोने) नेहमीच करमुक्त असतो.
