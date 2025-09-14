English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वारसाहक्काने मिळालेले सोनं विकताना किती टक्के TAX लागतो? हा कर कसा वाचवाल? वाचा सविस्तर

Inherited Gold Tax India: या वर्षात सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. अशावेळी अनेकजण सोनं विकून त्यावर चांगला परतावा मिळवत आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 14, 2025, 03:31 PM IST
Inherited Gold Tax India: भारतात सोनं फक्त मौल्यवान धातु म्हणूनच नव्हे तर पारंपारिक आणि भावनात्मक दृष्ट्या जोडले जाते. भारतात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकर सोन्याचे दागिने हस्तातंरित केले जातात. अनेकदा सासूकडून सुनेला किंवा आईकडून मुलीला वारसाहक्काने सोन्याचे दागिने मिळतात. या दागिन्यांकडे आर्थिक गुंतवणुकीपेक्षा भावनात्मक पद्धतीने पाहिले जाते. खरंतर वारसा हक्काने मिळणाऱ्या सोनंवर कोणत्याही प्रकारची टॅक्स द्यावा लागत नाही. मात्र जेव्हा तुम्ही हे सोनं विक्री करण्यासाठी जातात तेव्हा त्यावर कर लागतो. 

वारसाहक्काने मिळालेले सोनं हे करपात्र उत्पन्न मानले जात नाही. त्यामुळं अशा वेळी तुमच्यावर तत्काळ करदायित्व येत नाही. मात्र हे सोनं विकले तर भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गे्न्स टॅक्स) लागू होतो. 

कर केव्हा लागेल?

वारसा हक्काने मिळालेले सोनं जेव्हा तुम्ही विकता तेव्हाच त्यावर कर लागू होतो. 24 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकलेल्या सोन्यावर दीर्घकालीन भांडवली लाभ लागू होतो. वर्ष 2024 पासून त्यावर 12.5 टक्के कर आकारला जातो. 

कर कसा वाचवाल?

वारसा हक्काने मिळालेल्या सोन्यावरील कर वाचवण्यासाठी आयकर कायद्यातील काही तरतुदींचा आधार घेता येतो. कलम 54 एफ अंतर्गंत सोन्याची विक्री करुन मिळवलेली रक्कम ठराविक वेळेत निवासी घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी गुंतवली तर करातून सूट मिळू शकते. जमीन किंवा इमारतीस लागू होणारे कलम 54 ईसी सोन्यावर लागू होत नाही. 

कागदपत्रे जपून ठेवा

मृत्यूपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा मूळ खरेदी कागदपत्रे जतन करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा कर विभाग स्वतःचे बाजारमूल्य ठरवू शकतो. ज्यामुळं कर भार वाढू शकतो. म्हणून वारसा हक्काचे सोने विकताना योग्य नियोजन आवश्यक आहे. 

जर तुमच्या पालकांनी तुम्हाला सोने भेट दिले, तरीही ते करमुक्त आहे. पण जवळच्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू करपात्र नाहीत. परंतु जर हे सोने नातेवाईक नसलेल्या व्यक्तीकडून मिळाले असेल आणि त्याची किंमत ₹50,000 पेक्षा जास्त असेल, तर ते तुमचे उत्पन्न मानले जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल. तर वारसा (पालकांकडून मिळालेले सोने) नेहमीच करमुक्त असतो. 

FAQ

1. वारसाहक्काने मिळालेले सोनं करपात्र आहे का?

नाही, वारसाहक्काने मिळालेले सोनं करपात्र उत्पन्न मानले जात नाही. त्यामुळे अशा सोन्यावर तत्काळ करदायित्व लागू होत नाही.

2 . वारसाहक्काने मिळालेले सोनं विकल्यास कर लागतो का?

होय, वारसाहक्काने मिळालेले सोनं विकल्यास त्यावर भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) लागू होतो.

3. सोन्याच्या विक्रीवर कोणता कर लागतो आणि त्याचा दर काय आहे?

सोनं २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकल्यास दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर लागतो. २०२४ पासून यावर १२.५ टक्के कर आकारला जातो.

मानसी क्षीरसागर

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

