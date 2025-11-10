Lal Quila Blast Update : सकाळी पकडले गेले दहशतवादी आणि संध्याकाळी राजधानीत स्फोट; दिल्ली हादरवण्याची Inside स्टोरी

Lal Quila Blast Update: दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी झाले आहेत. जखमींना एलएनजेपी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचून तपास करत आहेत. या स्फोटामागे दहशतवादी आहेत की अन्य काही कारणं आहेत याचा तपास सुरु आहे.
दरम्यान फक्त एक दिवस आधी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आणि अन्सार गजवत-उल-हिंदशी (एजीयूएच) संबंधित एका मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला होता. त्यांनी श्रीनगर, अनंतनाग, गंदरबल, शोपियान, फरीदाबाद आणि सहारनपूरमध्ये छापे टाकून सात जणांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर, संध्याकाळी उशिरा लाल किल्ल्याजवळ एक मोठा स्फोट झाला. सूत्रांच्या मते, स्फोटाचा या दहशतवाद्यांशी संबंध असू शकतो.
दहशतवाद्यांकडून पोलिसांनी जप्त केलेल्या गोष्टींची यादी धक्कादायक आहे. जप्त केलेल्या सामग्रीत एक चायनीज स्टार पिस्तूल आणि दारूगोळा, एक बेरेटा पिस्तूल आणि गोळ्या, एके-56 रायफल आणि दारूगोळा, एके क्रिन्कोव्ह रायफल आणि दारूगोळा आणि सुमारे 2900 किलो आयईडी बनवण्याचे साहित्य ज्यामध्ये स्फोटकं, रसायनं, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बॅटरी, वायर, रिमोट कंट्रोल, टायमर आणि धातूच्या शीटचा समावेश आहे,