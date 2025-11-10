English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Lal Quila Blast Update : सकाळी पकडले गेले दहशतवादी आणि संध्याकाळी राजधानीत स्फोट; दिल्ली हादरवण्याची Inside स्टोरी

Lal Quila Blast Update : सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ अचानक झालेल्या स्फोटामुळे राजधानी हादरली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, एका कारचा मोठा आवाज झाला आणि त्यामुळे जवळच उभ्या असलेल्या तीन वाहनांना आग लागली. पोलिस आणि फॉरेन्सिक टीम स्फोटाचं कारण जाणून घेत आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 10, 2025, 08:28 PM IST
Lal Quila Blast Update: दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी झाले आहेत. जखमींना एलएनजेपी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचून तपास करत आहेत. या स्फोटामागे दहशतवादी आहेत की अन्य काही कारणं आहेत याचा तपास सुरु आहे. 

दरम्यान फक्त एक दिवस आधी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आणि अन्सार गजवत-उल-हिंदशी (एजीयूएच) संबंधित एका मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला होता. त्यांनी श्रीनगर, अनंतनाग, गंदरबल, शोपियान, फरीदाबाद आणि सहारनपूरमध्ये छापे टाकून सात जणांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर, संध्याकाळी उशिरा लाल किल्ल्याजवळ एक मोठा स्फोट झाला. सूत्रांच्या मते, स्फोटाचा या दहशतवाद्यांशी संबंध असू शकतो. 

मोठा कट उधळला! 12 सुटकेसमध्ये सापडली 350 किलो स्फोटकं, AK-47, 20 टायमर्स; तपासात मोठा ट्विस्ट, डॉक्टर कनेक्शन आलं समोर

 

दहशतवाद्यांकडून पोलिसांनी जप्त केलेल्या गोष्टींची यादी धक्कादायक आहे. जप्त केलेल्या सामग्रीत एक चायनीज स्टार पिस्तूल आणि दारूगोळा, एक बेरेटा पिस्तूल आणि गोळ्या, एके-56 रायफल आणि दारूगोळा, एके क्रिन्कोव्ह रायफल आणि दारूगोळा आणि सुमारे 2900 किलो आयईडी बनवण्याचे साहित्य ज्यामध्ये स्फोटकं, रसायनं, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बॅटरी, वायर, रिमोट कंट्रोल, टायमर आणि धातूच्या शीटचा समावेश आहे,

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

