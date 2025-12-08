English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
3 लाखाचा हार, आयफोनची हौस... लेडी कॉन्स्टेबल मीनाक्षीकडे होते इंस्पेक्टर अरुण राय यांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ

स्टेशन इन्चार्ज अरुण कुमार राय यांच्या आत्महत्येप्रकरणी महिला कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्माची भूमिका संशयास्पद आढळली आहे. काय आहे हा नेमका प्रकार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 8, 2025, 06:35 PM IST
उत्तर प्रदेशातील जालौनमधील कुथौंडचे स्टेशन इन्चार्ज इन्स्पेक्टर अरुण कुमार राय यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण गूढ बनले आहे. त्यांच्या खोलीतून ओरडत पळणाऱ्या महिला कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्मा यांना अटक करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणात मीनाक्षीची भूमिका सुरुवातीपासूनच संशयास्पद आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला कॉन्स्टेबल आणि इन्स्पेक्टरमधील जवळच्या संबंधांमुळे त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिस निरीक्षकांच्या पत्नी माया राय यांच्या तक्रारीवरून हत्येचा गुन्हा दाखल करत आहेत आणि प्रत्येक कोनातून तपास करत आहेत.

डिसेंबरच्या रात्री, निरीक्षक अरुण कुमार राय यांनी मंदिरात त्यांच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने स्वतःवर गोळी झाडली. गोळी त्यांच्या डोक्यातून गेली. त्यांच्या पोटात पिस्तूल आढळून आली. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. या घटनेत, महिला कॉन्स्टेबल रात्री ९:१५ वाजता इन्स्पेक्टरच्या निवासस्थानी पोहोचली आणि रात्री ९:१८ वाजता गोळी लागल्याची ओरड करत पळून गेली.

बदलीनंतरही इन्स्पेक्टरशी संवाद साधत राहिली

सूत्रांनुसार, महिला कॉन्स्टेबल २०२४ पासून इन्स्पेक्टरच्या संपर्कात होती. या काळात दोघांमध्ये जवळीक वाढू लागली. जुलै २०२४ मध्ये, कोंच पोलिस स्टेशनमध्ये तैनात असताना, मीनाक्षी शर्मा अरुण कुमार राय यांच्या संपर्कात आली. राय यांची कोंचहून ओराई येथे बदली झाली. त्यानंतरही, मीनाक्षी इन्स्पेक्टरला भेटत राहिली. जेव्हा त्यांची कुथौंड येथे बदली झाली तेव्हा मीनाक्षी तिथेही त्यांना भेटत राहिली.

ती इन्स्पेक्टरला ब्लॅकमेल करत होती

रविवारी, जेव्हा मीनाक्षी शर्माला ताब्यात घेऊन तुरुंगात नेण्यात आले, तेव्हा तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. पोलिसांनी तिला अनेक प्रश्न विचारले, परंतु तिने फक्त काही प्रश्नांची बरोबर उत्तरे दिली. पोलिस सूत्रांनुसार, महिला कॉन्स्टेबलच्या ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून इन्स्पेक्टर अरुण कुमार यांनी आत्महत्या केली. मीनाक्षी शर्माचे इन्स्पेक्टर अरुणशी प्रेमसंबंध होते असे वृत्त आहे.

तिने ३ लाख रुपयांचा नेकलेस खरेदी केला. शनिवारी आत्महत्या करण्यापूर्वी, महिला कॉन्स्टेबलने इन्स्पेक्टर अरुणशी फोनवर बोलणे केले. ती त्याच्याकडून काहीतरी मागत होती. दोघांमध्ये फोनवर वाद झाला. त्यानंतर मीनाक्षी शर्मा इन्स्पेक्टर अरुणच्या पोलिस स्टेशनमध्ये आली. तिला पाहताच इन्स्पेक्टरने त्याच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने स्वतःवर गोळी झाडली. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, महिला कॉन्स्टेबलने काही आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवले होते आणि इन्स्पेक्टरला ब्लॅकमेल करत २५ लाख रुपयांची मागणी करत होती. तिने अलीकडेच ३ लाख रुपयांचा नेकलेस खरेदी केला होता.

मीनाक्षीने आयफोनसह तीन फोन वापरले

मीनाक्षी शर्मा यूपी पोलिसात कॉन्स्टेबल पदावर होती तरी तिची जीवनशैली इतर पोलिस अधिकाऱ्यांपेक्षा खूप वेगळी होती. तिच्या संयमी स्वभावामुळे तिचा इतर सहकाऱ्यांशी फारसा संवाद नव्हता. पोलिसांनी मीनाक्षीकडून आयफोनसह तीन मोबाईल फोन जप्त केले. या सर्व फोनवरील डेटा पोलिस तपासत आहेत.

पिलीभीतमधील एका कॉन्स्टेबलविरुद्ध गुन्हा दाखल 

मेरठ जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या मीनाक्षी शर्मा यांना २०१९ मध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. त्या वर्षी त्यांची पहिली पोस्टिंग पिलीभीतमध्ये होती. या काळात त्यांनी एका कॉन्स्टेबलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला, त्यानंतर त्यांची जालौन येथे बदली करण्यात आली.

