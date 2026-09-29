/9 मुलांच्या आईला 4 नवरे, तिसऱ्या नवऱ्याला गावी बोलवलं अन् मग...मिशा कापून आणि गळ्यात...

उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यातील हरपालपूर परिसरातून एक धक्कादायक घटनेमुळे खळबळ माजली आहे. 9 मुलांच्या आईने आपल्या चौथ्या नवऱ्यासोबत तिसऱ्या पतीला केवळ ओलीस ठेवले नाही, तर त्याच्यावर अत्यंत क्रूर अत्याचारही केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिने तिसऱ्या नवऱ्याचे अर्ध डोक्याचे मुंडन केलं, अर्धी मिशी कापली आणि संपूर्ण गावासमोर त्याला चपलांचा हार घालून अपमानित केल्याची क्रूर कृत्य तिने केलं. या घटनेनंतर पोलीस त्या महिलेचा शोध आहेत. तिचा शोधत घेत असताना तिच्या प्रेम जीवनाबद्दलचे धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. त्या महिलेचे तीन वेळा लग्न झाले असून तिला नऊ मुले आहेत. एवढंच नाहीतर तेच चौथ्या पुरुषासोबत संबंध होते. जेव्हा तिच्या तिसऱ्या पतीने तसे करण्यास नकार दिला, तेव्हा तिने आपल्या पतीच्या नावाचा बहाणा करून त्याला बोलावले आणि त्याचे अपमान केलं.
या महिलेचे नाव सोनिया यादव असं आहे. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, जेव्हा सोनिया यादव यांच्या चौथ्या प्रियकरासोबतच्या संबंधांवर त्यांच्या तिसऱ्या पतीने, नरेंद्रने, प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा तिने हे धक्कादायक कृत्य केलं. तिसऱ्या पतीला ओलीस ठेवलं आणि नरेंद्रचा एक व्हिडीओ देखील बनवला. या व्हिडीओमध्ये तो हात जोडून रडताना आणि दयेची याचना करताना दिसतोय. सोमवारी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर हे प्रकरण समोर आले. पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तिचा शोध घेत आहेत.
दादोस कुसमारा गावात राहणाऱ्या नरेंद्रने पोलिसांना सांगितलं की, त्याची सोनिया यादवशी इंस्टाग्रामवरून ओळख झाली होती. सोनियाने त्याला अनेकदा फोन केले आणि मग नंतर त्यांच्यात प्रेमाबद्दल बोलणे सुरू झाले. सततच्या संभाषणानंतर, नरेंद्र सोनियाला भेटण्यासाठी कन्नौजमधील गौरीघाटला गेला. तिथून नरेंद्र तिला गुरुग्रामला घेऊन गेला आणि सुमारे दोन दिवसांनंतर त्यांनी एका मंदिरात लग्न केलं. कुटुंबाचा विरोध असूनही, नरेंद्रचा दावा आहे की तो सोनियासोबत सुमारे अडीच वर्षे राहिला. नंतर, जेव्हा त्याला त्या महिलेच्या भूतकाळाबद्दल कळले, तेव्हा त्याला धक्का बसला. नरेंद्रला समजले की सोनियाची यापूर्वी दोनदा लग्ने झाले असून तिला नऊ मुलं आहेत.
नरेंद्रने पोलिसांना सांगितलं की, जुलै २०२६ मध्ये, जेव्हा सोनिया आजारी पडली, तेव्हा तिच्या विनंतीनुसार त्याने तिला गौरीघाट इथे सोडलं. यानंतरही ते दोघे संपर्कात राहिले. ते गुरसहाईगंजमधील एका हॉटेलमध्ये तीन ते चार वेळा भेटले. नरेंद्रचा दावा आहे की सोनियाने वेगवेगळ्या प्रसंगी त्याच्याकडून अंदाजे ४०,००० रुपये घेतले. २५ सप्टेंबर रोजी, नरेंद्र बहादूरगडहून गुरसहाईगंजला गेला आणि सोनियाला भेटला. यावेळी त्याने त्या महिलेचा मोबाईल फोन तपासला. असा आरोप आहे की, फोनवर चौथ्या व्यक्तीसोबतचे संभाषण आढळल्यावर त्यांच्यात वाद झाले. यावेळी तिच्या पाच महिन्यांच्या गरोदरपणाबद्दल स्पष्टीकरण मिळवण्याचा मुद्दाही समोर आला. रागाच्या भरात नरेंद्रने सोनियाला कानशिलात लगावली, ज्यामुळे वाद आणखी वाढला. त्यातून सोनियाने हे धक्कादायक कृत्य केले.