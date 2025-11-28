Sofik SK MMS: सोशल मीडियावर खळबळ उडवणारा 'तो' बेडरुममधील खासगी व्हिडीओ कोणाचा? कोण आहे हा सोफिक एसके?

Instagram viral couple leaked video controversy, Who are Sofik SK: सोशल मीडियावर सोफिक (Sofik SK) मागील काही दिवसांपासून अचानक चर्चेत आला आहे. ऑनलाइन जगतात त्यांच्या एका व्हिडीओशी संबंधित वाद निर्माण झाल्यानंतर अनेकजण त्यांच्याबद्दल माहिती शोधत आहेत. सोफिक आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबतचा बेडरुममधील खासगी व्हिडीओ सार्वजनिक झाला असून त्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे. आता दोघेही व्हिडीओ प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत. या प्रकरणानंतर त्याने आणि त्यांच्या पार्टनरने सार्वजनिक प्रतिक्रिया देत सांगितले की ही घटना त्याच्या ओळखीतील एका व्यक्तीमुळे घडल्याचा त्यांचा दावा आहे. या सगळ्यांमुळे आता हा सोफिक नक्की कोण आहे याचा शोध सगळेच घेत आहेत.
सोफिक पश्चिम बंगालमधील एक उदयोन्मुख कंटेंट क्रिएटर आहे. इंस्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरतो कॉमेडी, बंगाली ड्रामाशी संबंधित व्हिडीओ आणि मनोरंजनात्मक कॉन्टेन्ट शेअर करत असतो. त्यांच्या हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीमुळे त्याला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळते.
सोफिकच्या इंस्टाग्रामवर हजारो फॉलोअर्स आहेत आणि त्यांच्या अनेक व्हिडीओंना नियमितपणे उत्तम प्रतिसाद मिळतो. त्याच्या “Sofiker Chalaki” सीरिजला तर विशेष लोकप्रियता मिळाली आणि याच मालिकेमुळे तो सोशल मीडियाच्या मुख्य प्रवाहात आला.
सोफिक ‘Palli Gram TV’ या यूट्यूब चॅनलवरील प्रमुख कलाकारांपैकी एक आहेत. डिजिटल क्रिएटर म्हणून तो ग्रामीण कथानक आणि मनोरंजनात्मक व्हिडीओ तयार करतो.
अलीकडेच उद्भवलेल्या व्हिडीओ प्रकरणावर सोफिक आणि त्याच्या पार्टनरने प्रतिक्रिया देत सांगितले की, ऑनलाइन व्हायरल असलेला व्हिडीओ त्याच्या संमतीशिवाय शेअर करण्यात आल्याचा त्याचा दावा आहे. त्याने या प्रसंगी गोपनीयतेचा भंग झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. या संपूर्ण घटनेमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगल्या असून, अनेकांनी सोफिकच्या बाजूने सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
या घटनेमुळे पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरील गोपनीयता, सुरक्षा, आणि वैयक्तिक सामग्रीचा गैरवापर या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ञांच्या मते, आजच्या डिजिटल काळात संवेदनशील माहितीची चोरी आणि चुकीच्या हेतूने प्रसार होणे ही गंभीर समस्या आहे.