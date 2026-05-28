/बकरी ईदला बकऱ्याऐवजी कापला ‘बकऱ्याच्या फोटोचा केक’; मुस्लिम कुटुंबाकडून मानवतेचा अनोखा संदेश

Bakrid Cake Cutting: समाजात शांतता आणि सौहार्दाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न ही या संपूर्ण घटनेत सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
Bakrid Cake Cutting: बकरी ईद म्हटले की कुर्बानी, धार्मिक परंपरा आणि सणाची उत्सुकता यांची चर्चा सुरू होते. मात्र उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे एका मुस्लिम कुटुंबाने यंदा वेगळा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला निर्णय घेतला आहे. या कुटुंबाने पारंपरिक पद्धतीने बकऱ्याची कुर्बानी न देता बकऱ्याच्या चित्राचा केक कापून मानवता, प्रेम आणि अहिंसेचा संदेश दिला. या अनोख्या उपक्रमाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून देशभरात त्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
आग्र्यातील शाहगंज परिसरातील शेरवानी मार्गावर राहणारे अॅडव्होकेट गुल चमन शेरवानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने हा अनोखा उपक्रम राबवला. बकरी ईद निमित्त घरात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी बकऱ्याच्या आकाराचा आणि चित्र असलेला केक आणण्यात आला. संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र येऊन तो केक कापला आणि समाजाला वेगळा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला.सामान्यतः बकरी ईदच्या काळात बाजारात बकऱ्यांच्या खरेदी-विक्रीची चर्चा रंगलेली असते. कोणता बकरा किती महाग, किती वजनाचा आणि कोणत्या कुर्बानीसाठी वापरला जाणार, यावर चर्चा सुरू असते. मात्र या कुटुंबाने त्याऐवजी प्रतीकात्मक पद्धतीने सण साजरा करत सर्वांचे लक्ष वेधले.हा कार्यक्रम समजल्यानंतर परिसरातील अनेक हिंदू आणि मुस्लिम नागरिकही तिथे पोहोचले. अनेकांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत “सणांचा खरा अर्थ म्हणजे प्रेम आणि एकोपा” असल्याचे मत व्यक्त केले.
अॅडव्होकेट गुल चमन शेरवानी यांनी या उपक्रमामागील भूमिका स्पष्ट करताना महत्त्वाचे वक्तव्य केले. त्यांच्या मते, अल्लाहला दिखावा किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन महत्त्वाचे नसून माणसाची वृत्ती महत्त्वाची असते. “खरी कुर्बानी म्हणजे मनातील लोभ, द्वेष, अहंकार आणि वाईट प्रवृत्ती सोडणे,” असे त्यांनी सांगितले.त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, आज अनेकजण कुर्बानीच्या नावाखाली पैशाचे प्रदर्शन करतात. मात्र गरीब माणूससुद्धा प्रामाणिक मनाने आणि चांगल्या हेतूने खरी कुर्बानी देऊ शकतो. त्यांच्या या विधानाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होत आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान कुटुंबाने समाजात द्वेष नव्हे तर प्रेम आणि मानवतेचे वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केले. धार्मिक सण हे समाजाला जोडण्यासाठी असतात, विभाजनासाठी नाहीत, असा संदेश त्यांनी दिला.
या अनोख्या उपक्रमाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत “मानवतेचा खरा संदेश” असे म्हटले आहे. काही सोशल मीडिया युजर्सनी “सण जर लोकांना जोडत असतील, तर समाज अधिक चांगला होऊ शकतो,” अशा प्रतिक्रिया दिल्या.दुसरीकडे काहींनी पारंपरिक धार्मिक प्रथांबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. मात्र बहुसंख्य प्रतिक्रियांमध्ये या कुटुंबाने दिलेल्या शांतता आणि सौहार्दाच्या संदेशाचे कौतुक करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे याआधीही देशात काही संघटना आणि सामाजिक गटांनी प्रतीकात्मक पद्धतीने बकरी ईद साजरी करण्याचे उपक्रम राबवले होते. काही ठिकाणी बकऱ्याच्या आकाराचे केक कापून किंवा गरजूंना मदत करून सण साजरा करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात सण साजरे करण्याच्या पद्धतींमध्ये काळानुसार बदल होताना दिसत आहेत. विशेषतः तरुण पिढी आणि शहरी भागांमध्ये पर्यावरणपूरक, प्रतीकात्मक आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या उपक्रमांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे.तज्ज्ञांच्या मते, धार्मिक श्रद्धा आणि सामाजिक जबाबदारी यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न अनेकजण करत आहेत. काही कुटुंबे सणांमधून सामाजिक ऐक्य, पर्यावरण संरक्षण आणि मानवतेचे संदेश देण्याचा प्रयत्न करतात.आग्र्यातील या घटनेमुळे “खरी कुर्बानी म्हणजे काय?” यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी याला आधुनिक विचारसरणीचे उदाहरण म्हटले, तर काहींनी वैयक्तिक श्रद्धेचा भाग म्हणून पाहिले. मात्र या उपक्रमाने देशभरात चर्चा निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे.
या संपूर्ण घटनेत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजात शांतता आणि सौहार्दाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न. धार्मिक सण अनेकदा सामाजिक ऐक्य वाढवण्याचे काम करतात. आग्र्यातील या कुटुंबानेही त्याच दिशेने प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.सामाजिक जाणकारांच्या मते, सणांचा मूळ उद्देश लोकांना एकत्र आणणे आणि सकारात्मकता पसरवणे हा असतो. त्यामुळे अशा उपक्रमांमुळे समाजात संवाद वाढण्यास मदत होऊ शकते.दरम्यान, या घटनेनंतर सोशल मीडियावर “मानवता सर्वात मोठा धर्म” अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर आग्र्यातील या कुटुंबाने दिलेला संदेश आता देशभर चर्चेचा विषय बनला आहे.