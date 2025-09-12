English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'शिवाजीनगर' नाव बदलून 'सेंट मेरी' करण्याची काँग्रेसची मागणी ऐकताच फडणवीस संतापले; 'नेहरुंपासून...'

Renaming Station From Chhatrapati Shivaji Maharaj St Mary: काँग्रेसचे आमदाराने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव हटवून स्टेशनचं नाव बदलावं अशी मागणी केली आहे.  यासाठी हलचालीही सुरु झाल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 12, 2025, 02:55 PM IST
'शिवाजीनगर' नाव बदलून 'सेंट मेरी' करण्याची काँग्रेसची मागणी ऐकताच फडणवीस संतापले; 'नेहरुंपासून...'
फडणवीसांनी व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

Renaming Station From Chhatrapati Shivaji Maharaj St Mary: महाराष्ट्राच्या शेजारचं राज्य असलेल्या कर्नाटकमध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने बंगळुरुमधील एका मेट्रो स्थानकाचं नाव बदलण्याच्या हलचाली सुरु केल्या आहेत. येथील शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचं नाव बदलण्यात येणार आहे. या स्थानकाचं नाव 'सेंटर मेरी स्टेशन' करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने संताप व्यक्त केला जातोय.

कोणी केलेली नाव बदलण्याची मागणी?

काँग्रेसचे आमदार रिझवान अर्शद यांनी शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलण्याची मागणी केलेली. विशेष म्हणजे या मागणीला मुख्यमंत्र्‍यांनी तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याची तयारी दर्शवली आहे.

हा शिवरायांचा, महाराष्ट्राचा अपमान

मात्र महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव हटवून त्याच्याऐवजी दुसरं नाव देण्यास मराठी लोकांबरोबरच महाराष्ट्रातील लोकांचा तीव्र विरोध आहे. महाराष्ट्रामध्ये शत्रूला थोपवून धरल्याने दक्षिण भारताला सुरक्षित ठेवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा अपमान असल्याचं शिवप्रेमींचं म्हणणं आहे. हा असा निर्णय महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा धक्का देणारा आणि सर्व मराठी लोकांचा अपमान करण्यासारखा आहे.

फडणवीस संतापले

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयावरुन संताप व्यक्त केला आहे. "बंगळुरुमधील शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलून सेंट मेरी करणं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे. काँग्रेसमध्ये हा अपमान करण्याची परंपरा नेहरुंच्या काळापासून दिसून येते," असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.

सुबुद्धी काँग्रेस सरकारला मिळो

फडणवीसांनी पुढे बोलताना नेहरुंच्या 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' या पुस्तकातील विचारांचा संदर्भ देत काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. "ज्यांच्यामुळे देशाने स्वराज्य पाहिलं. त्या शिवरायांचं नाव काढून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी सुबुद्धी काँग्रेस सरकारला मिळो," असा खोचक टोला फडणवीसांनी लगावला.

