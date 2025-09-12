'शिवाजीनगर' नाव बदलून 'सेंट मेरी' करण्याची काँग्रेसची मागणी ऐकताच फडणवीस संतापले; 'नेहरुंपासून...'

Renaming Station From Chhatrapati Shivaji Maharaj St Mary: महाराष्ट्राच्या शेजारचं राज्य असलेल्या कर्नाटकमध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने बंगळुरुमधील एका मेट्रो स्थानकाचं नाव बदलण्याच्या हलचाली सुरु केल्या आहेत. येथील शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचं नाव बदलण्यात येणार आहे. या स्थानकाचं नाव 'सेंटर मेरी स्टेशन' करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने संताप व्यक्त केला जातोय.
काँग्रेसचे आमदार रिझवान अर्शद यांनी शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलण्याची मागणी केलेली. विशेष म्हणजे या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मात्र महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव हटवून त्याच्याऐवजी दुसरं नाव देण्यास मराठी लोकांबरोबरच महाराष्ट्रातील लोकांचा तीव्र विरोध आहे. महाराष्ट्रामध्ये शत्रूला थोपवून धरल्याने दक्षिण भारताला सुरक्षित ठेवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा अपमान असल्याचं शिवप्रेमींचं म्हणणं आहे. हा असा निर्णय महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा धक्का देणारा आणि सर्व मराठी लोकांचा अपमान करण्यासारखा आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयावरुन संताप व्यक्त केला आहे. "बंगळुरुमधील शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलून सेंट मेरी करणं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे. काँग्रेसमध्ये हा अपमान करण्याची परंपरा नेहरुंच्या काळापासून दिसून येते," असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.
फडणवीसांनी पुढे बोलताना नेहरुंच्या 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' या पुस्तकातील विचारांचा संदर्भ देत काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. "ज्यांच्यामुळे देशाने स्वराज्य पाहिलं. त्या शिवरायांचं नाव काढून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी सुबुद्धी काँग्रेस सरकारला मिळो," असा खोचक टोला फडणवीसांनी लगावला.
FAQ
शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचे नाव का बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे?
कर्नाटक सरकारने बेंगळुरूतील शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचे नाव 'सेंट मेरी' (St. Mary) करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव स्ट. मेरीच्या बेसिलिका चर्चच्या वार्षिक उत्सवात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आर्चबिशप पीटर माचाडो यांना दिलेल्या आश्वासनावरून पुढे आला आहे. केंद्र सरकारला याबाबत पत्र लिहिण्याची तयारी सुरू आहे.
नाव बदलण्याची मागणी कोणी केली आहे?
काँग्रेसचे आमदार रिझवान अर्शद यांनी शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचे नाव 'शिवाजीनगर सेंट मेरी' करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, ते केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत आहेत.
या निर्णयावर महाराष्ट्रात काय प्रतिक्रिया आहे?
महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज हे आराध्य दैवत असल्याने या निर्णयाला तीव्र विरोध होत आहे. शिवप्रेमी आणि मराठी लोक याला महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अपमान मानत आहेत. ते म्हणतात की, शिवरायांनी शत्रूंना थोपवून दक्षिण भारताला सुरक्षित ठेवले, तरी असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे.