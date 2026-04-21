न्यायालयात गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायाधीश पेनाची निब का तोडतात?

Interetsing Facts : भारतीय न्यायसंहितेमध्ये प्रत्येक गुन्ह्यासाठी त्याच धर्तीवर विविध शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. फाशी, जन्मठेप, कारावास, तुरुंगवास अशा या शिक्षा असून, गुन्ह्यानुसार गुन्हेगाराला न्यायसंहितेच्या चौकटीत राहून न्यायाधीश शिक्षा सुनावत असतात. पण, या शिक्षांनंतरही काही अशी कामं असतात, जी सहसा चर्चेत येत नाहीत. असंच एक काम म्हणजे पेनाची निब तोडणं.
न्यायालयात फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पेनाची निब तोडली जाते. पण, असं का करतात? फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर (death sentence) न्यायाधिशांकडून पेनाची निब तोडणं ही एक प्रतीकात्मक कृती (symbolic) आहे. त्यामागची काही कारणं असून, याची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर 1949 पासून झाली होती. जेव्हा महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याप्रकरणी नथुराम गोडसेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
हा निर्णय सुनावणं सोपी बाब नसून, निब तोडून न्यायाधीश शिक्षा सुनावत होताना त्यांना होणारा त्रास या कृतीतून व्यक्त होतो. फाशी हा सर्वात कठोर आणि अंतिम दंड आहे. त्यामुळे न्यायाधीश या निर्णयाची गंभीरता व्यक्त करण्यासाठी निब मोडत त्याचं गांभीर्य दर्शवतात. हे दाखवते की हा साधा निर्णय नाही. पेनाची निब मोडणं म्हणजे हा निर्णय आता बदलता येणार नाही (trial court स्तरावर). या कृतीनं न्यायालयानं आपलं काम पूर्ण केल्याचं दर्शवलं जातं. अशी शिक्षा सुनावण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये असाही त्यामागचा हेतू असतो.
पेनाची निब तोडण्याची कृती किंवा ही परंपरा भावनिक अलिप्तता दर्शवते. न्यायाधिशाने वैयक्तिक भावना बाजूला ठेवून कायद्याला सर्वोच्च स्थानी ठेवत त्याच अनुषंगानं निर्णय दिला असून, या क्षणानंतर ते त्या निर्णयापासून दूर राहतात. ज्या पेनाने फाशीसारखा अंतिम निर्णय लिहिला/सही केली, त्याचा पुन्हा वापर न करण्याचं प्रतीक म्हणून निब तोडली जाते. दरम्यान, ही कृती कायद्यात बंधनकारक किंवा नियम नसून एक जुनी न्यायालयीन परंपरा आहे. ज्यामुळं सर्वच न्यायालयं किंवा न्यायाधीश ही परंपरा पाळतातच असं नाही. फाशीचा निर्णय दिल्यानंतरही वरच्या न्यायालयात (High Court, Supreme Court) या निर्णयाला आव्हान देण्याची संधी असते.