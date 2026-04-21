English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
न्यायालयात गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायाधीश पेनाची निब का तोडतात?

Interetsing Facts : न्यायालयीन कामकाजामध्ये काही अशाही गोष्टी असतात, ज्या कायमच हैराण करून सोडतात. अशीच एक गोष्ट म्हणजे फाशीच्या शिक्षेनंतर न्यायाधिशांकडून केली जाणारी एक कृती. काय आहे त्यामागचं कारण? पाहा...  

सायली पाटील | Updated: Apr 21, 2026, 02:42 PM IST
(छाया सौजन्य- AI) / interesting fact Why judges break the nib of pen after signing death sentence know detail

Interetsing Facts : भारतीय न्यायसंहितेमध्ये प्रत्येक गुन्ह्यासाठी त्याच धर्तीवर विविध शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. फाशी, जन्मठेप, कारावास, तुरुंगवास अशा या शिक्षा असून, गुन्ह्यानुसार गुन्हेगाराला न्यायसंहितेच्या चौकटीत राहून न्यायाधीश शिक्षा सुनावत असतात. पण, या शिक्षांनंतरही काही अशी कामं असतात, जी सहसा चर्चेत येत नाहीत. असंच एक काम म्हणजे पेनाची निब तोडणं. 

Add Zee News as a Preferred Source

फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पेनाची निब तोडतात? 

न्यायालयात फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पेनाची निब तोडली जाते. पण, असं का करतात? फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर (death sentence) न्यायाधिशांकडून पेनाची निब तोडणं ही एक प्रतीकात्मक कृती (symbolic) आहे. त्यामागची काही कारणं असून, याची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर 1949 पासून झाली होती. जेव्हा महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याप्रकरणी नथुराम गोडसेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 

हेसुद्धा वाचा : भारताची टायटॅनिक की खजिन्याचा पेटारा? जपानच्या हल्ल्यामुळं मिळाली जलसमाधी, 75 वर्षांनंतर मिळाली 60 टन संपत्ती

हा निर्णय सुनावणं सोपी बाब नसून, निब तोडून न्यायाधीश शिक्षा सुनावत होताना त्यांना होणारा त्रास या कृतीतून व्यक्त होतो. फाशी हा सर्वात कठोर आणि अंतिम दंड आहे. त्यामुळे न्यायाधीश या निर्णयाची गंभीरता व्यक्त करण्यासाठी निब मोडत त्याचं गांभीर्य दर्शवतात. हे दाखवते की हा साधा निर्णय नाही. पेनाची निब मोडणं म्हणजे हा निर्णय आता बदलता येणार नाही (trial court स्तरावर). या कृतीनं न्यायालयानं आपलं काम पूर्ण केल्याचं दर्शवलं जातं. अशी शिक्षा सुनावण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये असाही त्यामागचा हेतू असतो. 

भावनिक अलिप्तता

पेनाची निब तोडण्याची कृती किंवा ही परंपरा भावनिक अलिप्तता दर्शवते. न्यायाधिशाने वैयक्तिक भावना बाजूला ठेवून कायद्याला सर्वोच्च स्थानी ठेवत त्याच अनुषंगानं निर्णय दिला असून, या क्षणानंतर ते त्या निर्णयापासून दूर राहतात. ज्या पेनाने फाशीसारखा  अंतिम निर्णय लिहिला/सही केली, त्याचा पुन्हा वापर न करण्याचं प्रतीक म्हणून निब तोडली जाते. दरम्यान, ही कृती कायद्यात बंधनकारक किंवा नियम नसून एक जुनी न्यायालयीन परंपरा आहे. ज्यामुळं सर्वच न्यायालयं किंवा न्यायाधीश ही परंपरा पाळतातच असं नाही. फाशीचा निर्णय दिल्यानंतरही वरच्या न्यायालयात (High Court, Supreme Court) या निर्णयाला आव्हान देण्याची संधी असते.

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
courtLawmarathi newsnewsinteresting Facts

इतर बातम्या

भारताची टायटॅनिक की खजिन्याचा पेटारा? जपानच्या हल्ल्यामुळं...

भारत