  • भारत
  • Womens Day Speech in Marathi: आंतरराष्ट्रीय महिला दिनावर मराठीतून सोपे भाषण; सभागृहात होईल टाळ्यांचा कडकडाट!

Womens Day Speech in Marathi: आंतरराष्ट्रीय महिला दिनावर मराठीतून सोपे भाषण; सभागृहात होईल टाळ्यांचा कडकडाट!

8th march women day Speech:  तुम्ही शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात भाषण देण्याचा विचार करत असाल तर पुढील भाषण तुमच्या उपयोगी नक्की येऊय शकते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 6, 2026, 10:40 PM IST
महिला दिन भाषण

8th march women day Speech: दरवर्षी ८ मार्च रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. 8 मार्च हा दिवस महिलांना समर्पित आहे. हा दिवस नारीशक्ती आणि महिलांच्या यशस्वी कामगिरीला अभिवादन करण्याचा आहे. महिला दिन आम्हाला महिलांच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या लढाईला मान देण्याची आणि त्यांच्या स्वप्नांना उड्डाण देण्याची संधी देतो. हा दिवस महिलांनी समाजात दिलेल्या योगदानाची, त्यांच्या संघर्षाची आणि त्यांच्यासमोर येणाऱ्या आव्हानांची आठवण करून देतो. त्या आमच्यासाठी किती विशेष आहेत, हे या दिवशी त्यांना जाणवून दिले जाते.  

भारतात स्वातंत्र्यानंतर सतत सुधारणांमुळे महिलांना पुरुषांप्रमाणे सशक्त बनवले गेले आहे. त्या आज आत्मनिर्भर आणि स्वतंत्र आहेत. म्हणूनच आता असे म्हटले जाते की भारतीय महिलांच्या मर्यादा आकाशासारख्या अमर्याद झाल्या आहेत.महिला दिनाच्या दिवशी ठिकठिकाणी अनेक चर्चासत्रे, परिसंवाद इत्यादी कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि महिलांना अधिक सक्षम करण्याच्या मार्गांवर विचारमंथन केले जाते. त्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजनांची घोषणा देखील केली जाते. जर तुम्ही शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात भाषण देण्याचा विचार करत असाल तर पुढील भाषण तुमच्या उपयोगी नक्की येऊय शकते. 

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६ भाषण 

आदरणीय मुख्य पाहुणे/मुख्याध्यापक, माझे शिक्षक आणि माझे मित्र...

आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आहे. दरवर्षी जगभरात हा दिवस ८ मार्च रोजी उत्सवासारखा साजरा केला जातो. हा दिवस महिलांना वाहिला गेलेला आहे. आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या यशाने भरलेले आहे. भारताबद्दल बोलायचे तर इथल्या स्त्रियांमध्ये अमर्याद क्षमता आहेत आणि त्या विविध प्रकारची यश मिळवत देखील आहेत, ज्यात भारतीय संविधान आणि कायद्यांचा विशेष सहभाग आहे. हा प्रवास 1950 मध्ये संविधान लागू झाल्यापासून सुरू झाला. यात महिला आणि पुरुष दोघांना समान मानले गेले आहे.आधुनिक काळात एक महिला पूर्ण वर्तुळ आहे. तिच्यात सर्जन, पालनपोषण आणि बदलाची अमर्याद शक्ती आहे. ही शक्ती आणखी मजबूत होते जेव्हा एक महिला घराच्या उंबरठ्यातून बाहेर येऊन स्वतःला काम करणाऱ्या महिलांच्या रांगेत उभी करते. 

खरंच, काम करणाऱ्या महिला महिला सशक्तीकरणाच्या समानार्थी आणि पूरक आहेत. आपल्या शहरात एका ठेल्यावर भाज्या विकण्यापासून ते मोठ्या उद्योगाच्या मालकीणपर्यंत अशी अनेक उदाहरणे आहेत जी महिला सशक्तीकरणाची मिसाल देत आहेत. महिलांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा उत्साह वाढला आहे. स्टार्टअप सुरू करत आहेत. आता त्या आर्थिक गुलामीतून मुक्त झाल्या आहेत.मागील सुमारे २५ वर्षांत महिलांनी कायद्याच्या जोरावर पूर्णपणे समान हक्क मिळवले आहेत. २००५ मध्ये हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायद्याने संयुक्त कुटुंबातील मुलीला संपत्तीत मुलाच्या बरोबरीने हक्क दिला गेला. हा हक्क जन्मापासून मिळतो. लग्नानंतर देखील असे अनेक हक्क आहेत ज्यांचा फायदा स्त्रिया घेऊ शकतात. 

आता त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीडणावर बंदी घातली गेली आहे. लिंग गुणोत्तर सुधारत आहे. स्टेम (STEM) म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितात अर्धे प्रवेश मुलींचे होत आहेत. एनडीए आणि सैनिक शाळांमध्ये मुलींचे प्रवेश होत आहेत. सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षेत मुली अव्वल येत आहेत. सशस्त्र दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे. आता कार्यस्थळावर महिलांचा शारीरिक, मानसिक आणि भौतिक शोषण बऱ्याच प्रमाणात थांबले आहे.

याशिवाय महिला दिनाच्या दिवसाचा उद्देश महिलांच्या हक्कांबाबत जागृती पसरवणे देखील आहे जेणेकरून त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल आणि त्या पुरुषांसोबत पाऊल टाकून चालू शकतील. राजकारण असो, विज्ञान असो, क्रीडा असो किंवा कला आणि व्यापार प्रत्येक ठिकाणी महिला कमाल करत आहेत. अवकाश क्षेत्रात देखील महिला जबरदस्त यश मिळवत आहेत. शाळेच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये देखील मुली भरपूर अव्वल येत आहेत. त्यांचा उत्तीर्ण दर मुलांपेक्षा जास्त असतो.

दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन एका थीमसोबत साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2026 ची जागतिक थीम आहे, 'दानातून लाभ' म्हणजे जेव्हा तुम्ही कोणाला काही देता तेव्हा त्याच्या बदल्यात तुम्हालाही फायदा होतो. दुसऱ्यांना मदत करता किंवा समाजासाठी काही चांगले करता, तर त्याचा सकारात्मक प्रभाव तुमच्या जीवनावर देखील चांगला पडतो.

ही गोष्ट खरी आहे की महिला प्रत्येक क्षेत्रात ध्वज फडकावत आहेत. पण हे देखील कटू सत्य आहे की आजही अनेक ठिकाणी त्यांना लैंगिक असमानता, भेदभाव सहन करावा लागतो. शिक्षण आणि आरोग्यापासून ते रोजगारापर्यंत पुरुष आणि महिलांमध्ये एक गहन खड्डा दिसतो. कन्या भ्रूणहत्या प्रकरणे आजही येतात. महिलांविरुद्ध गुन्हे वाढत आहेत.सामाजिक दुष्ट प्रवृत्तींचा अंत करण्यासाठी आणि भारताच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी महिलांनाही त्यांची विचारसरणी बदलावी लागेल. वेळेनुसार त्यांना त्यांच्या विचारात सकारात्मक बदल आणावा लागेल. भारत जोपर्यंत विकसित देशात सामील होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक वर्गात मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभावाची मानसिकता पूर्णपणे संपुष्टात येत नाही.याचसोबत मी माझ्या भाषणाचा समारोप करू इच्छितो. तुम्ही माझ्या विचारांना ऐकले, यासाठी खूप खूप धन्यवाद.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

