/योगसाधना अन् भटकंती... अंतर्मनाची साद ऐकायला भाग पाडतात भारतातील 5 ठिकाणं, एकदातरी नक्की जा!

मुंबई | धकाधकीचं जीवन, अनेकांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्तीसाठी सातत्यानं प्रयत्न करणारं शरीर आणि मन, यातूनच येणारा ताण, त्या जोडीला येणाऱ्या कैक समस्या एका साधनेच्या बळावर दूर करता येतात. इथं गरज असते ती सातत्याची, विश्वासाची आणि अंतर्मनाची साद ऐकण्याची. शरीर थकल्याचे अनेक संकेत देत असतं, ते संकेत समजून घेतले तर गोष्टी लगेचच पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होते. मात्र, त्यासाठी नियमित रहाटगाड्यातून काहीसं दूर, निसर्गाच्या सानिध्ध्यात जाण्याचीही तितकीच गरज असते. आपल्या मनाता आवाज ऐकण्यासाठी आणि भटकंतीसह योगसाधनेच्या माध्यमातून आपल्यातला आपलेपणा नव्यानं शोधण्यासाठी भारतातील काही खास ठिकाणांवर फक्त देशातूनच नव्हे तर अगदी परदेशी नागरिकही हक्कानं येतात. साधारण 1500 इसवी सनपूर्वीपासून रुढ असणाऱ्या योगसाधनेचा या विविध ठिकाणांवर अभ्यास करतात. ही ठिकाणं कोणती माहितीयेत?
हिमालयाच्या कुशीत असणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक, हिमाचल प्रदेशात अनेक योगा रिट्रीट आणि संस्था योगसाधनेला जवळून अनुभवण्याची संधी देतात. इथं वशिष्ट गावापासून ते अगदी धरमशालेपर्यंत अनके अशी केंद्रही आहेत जिथं शांततापूर्ण वातावरणात ध्यानधारणा आणि योगसाधना करता येते. अनेक गुरूसुद्धा इथं योगाचं प्रशिक्षण देतात. प्रामुख्यानं हिमालयन योग- रेकी सेंटर, भागसू योग सेंदर, सुवर्णगुण योग, सिद्धी योग, योग इंडिया, आऊटसाईड इन सात्विक रिट्रीट अशा ठिकाणी योगसाधना करता येते.
भारतातील योगसाधनेची राजधानी अशीही ऋषीकेशची ओळख. इथं गंगा नदीच्या किनारी अनेक प्रतिष्ठीत आश्रम आहेत, जितं योगाचं शिक्षण दिलं जातं. इथं आंतरराष्ट्रीय योगा महोस्तवाचंही आयोजन केलं जातं. ऋषीकेशमध्ये योगसाधनेसाठी लोकप्रिय असणाऱ्या ठिकाणांमध्ये परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम, ओंकारानंद गंगा सदन, योग निकेतन, साधना मंदिर, स्वामी दयानंद आश्रम, फूल चट्टी, हिमालयन योग आश्रम यांचा समावेश आहे.
निर्धास्त आणि मनमोकळ्या भटकंतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्यातही योगा रिट्रीट चालवल्या जातात. जिथं अगदी निवांत क्षणांचा आनंद घेता येतो. गोव्यातील लोकप्रिय योगा केंद्रांमध्ये त्रिमूर्ति योग केंद्र, लोटस नेचर केयर, बांस योग रिट्रीट, सत्संग रिट्रीट, हिमालय योग वॅली, पर्पल वॅली योग रिट्रीटचा समावेश आहे.
नैसर्गिक सौंदर्यानं नटलेल्या दक्षिण भारतातील पाँडिचेरी इथंसुद्दा योगसाधनेसाठी काही सुरेख ठिकाणं आहेत. योग प्रेमींसाठी येथील शांततापूर्ण वातावरण हे मानसिक शांततेस अनुकूरल असतं. इथं प्रामुख्यानं थिरूमूलर योग केंद्र, चंद्रू आश्रम, आनंदम योग केंद्र, सप्तांग योग, प्राकृतिक उपचार केंद्र, प्रचुर जीवन योग केंद्र या ठिकाणांचा समावेश आहे.
आयुर्वेदिक चिकित्सेसह योगसाधनेसाठी केरळ एक उत्तम पर्याय. इथला निसर्ग कायमच प्रत्येक रुपात भुरळ पाडतो आणि शरीराला नव्यानं उलगडून दाखवतो. अंर्तमनाची साद ऐकण्यास भाग पाडणाऱ्या या केळात आयुर्वेदिक चिकित्सा हा अनेकांच्या येण्यामागचा मुख्य हेतू. त्यातही येथील काही महत्त्वाची केंद्र, शिव ऋषि योग एकम योग शाळा, ऋषिकुल योगशाळा, पद्मकर्म योग, आर्ष योग विद्या पीठ, ऋषिकेश योगपीठ.
(वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित आहे. )