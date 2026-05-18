/1 लाखाच्या FD वर मिळतंय ₹64000 व्याज, देशातील सर्वात मोठी सरकारी बॅंक देतेय सुविधा!

SBI FD Investment:सध्या डिजिटल बँकिंगमुळे SBI मध्ये घरबसल्या FD सुरू करणेही सोपे झाले आहे. इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून काही मिनिटांत प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
SBI FD intest: देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयच्या फिक्स्ड डिपॉझिट योजनांकडे पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढताना दिसतोय. शेअर बाजारातील चढ-उतार, सोन्याच्या किंमतीतील अस्थिरता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा शोध यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय नागरिक आता FD कडे वळत आहेत. विशेष म्हणजे एसबीआयच्या दीर्घकालीन एफडी योजनेत 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यास तब्बल 64 हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्याज मिळू शकते, अशी माहिती समोर आली आहे.
SBI सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी आकर्षक व्याजदर देत आहे. या योजनेत गुंतवलेली रक्कम सुरक्षित राहते आणि ठराविक व्याजदरामुळे भविष्यातील परताव्याबाबत स्पष्टता मिळते. विशेषतः निवृत्त कर्मचारी, पगारदार वर्ग आणि कमी जोखीम पसंत करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना फायदेशीर मानली जाते.अहवालानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने SBI मध्ये 1 लाख रुपये 7 वर्षांसाठी FD मध्ये ठेवले, तर मुदतपूर्तीच्या वेळी त्याला एकूण सुमारे 1.52 लाख रुपये मिळू शकतात. यामध्ये सुमारे 64 हजार 227 रुपयांचे व्याज समाविष्ट आहे.
FD मध्ये मिळणारे व्याज हे कंपाउंडिंग पद्धतीने वाढत जाते. म्हणजेच मूळ रक्कमेवरच नव्हे, तर आधी मिळालेल्या व्याजावरही पुढील व्याज मिळते. त्यामुळे दीर्घकालीन FD मध्ये परतावा अधिक दिसून येतो. उदाहरणार्थ गुंतवणूक रक्कम – 1,00,000 रुपये, कालावधी 7 वर्षे असेल आणि अंदाजे व्याजदर SBI च्या विद्यमान FD दरानुसार असेल तर मुदतपूर्ती रक्कम – सुमारे 1.52 लाख रुपये असेल. यातून स्पष्ट होते की, दीर्घकाळ पैसे ठेवले तर स्थिर आणि सुरक्षित उत्पन्न मिळू शकते.
SBI आपल्या FD योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त व्याजाचा लाभ देते. त्यामुळे सीनियर सिटिझन्सना सामान्य ग्राहकांच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळतो. निवृत्तीनंतर नियमित आणि सुरक्षित उत्पन्न शोधणाऱ्या नागरिकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरतो.अनेक आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या बचतीचा काही भाग FD मध्ये ठेवणे योग्य ठरू शकते. कारण यात बाजारातील घसरणीचा धोका तुलनेने कमी असतो.
फिक्स्ड डिपॉझिट सुरक्षित मानली जात असली तरी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुदतपूर्व पैसे काढल्यास दंड लागू शकतो. व्याजावर कर लागू शकतो. महागाई दर जास्त असल्यास प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. एकाच ठिकाणी संपूर्ण गुंतवणूक करणे टाळावे. तज्ज्ञांच्या मते, FD हा “संपूर्ण गुंतवणुकीचा पर्याय” नसून “संतुलित आर्थिक नियोजनाचा भाग” असावा.
देशातील व्याजदरांवर Reserve Bank of India च्या निर्णयांचा थेट परिणाम होतो. RBI रेपो रेट वाढवते किंवा कमी करते, त्यानुसार बँकाही FD चे व्याजदर बदलतात. गेल्या काही काळात अनेक बँकांनी FD व्याजदरात बदल केले आहेत. त्यामुळे नवीन FD करण्यापूर्वी अद्ययावत व्याजदर तपासणे महत्त्वाचे ठरते. SBI सारख्या मोठ्या बँका स्थिरता आणि विश्वासामुळे अजूनही अनेक गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती ठरत आहेत.
ही योजना विशेषतः पुढील लोकांसाठी फायदेशीर मानली जाते. जोखीम टाळणारे गुंतवणूकदार, निवृत्त नागरिक, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गट, भविष्यासाठी सुरक्षित बचत करू इच्छिणारे कर्मचारी,मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा भविष्यातील खर्चासाठी निधी तयार करणारे पालक,FD मध्ये बाजारातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम होत नसल्याने मानसिक समाधानही मिळते.
कोणतीही FD करण्यापूर्वी फक्त “जास्त व्याज” पाहून निर्णय घेणे योग्य नाही. खालील गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे. बँकेची विश्वासार्हता,व्याजदर स्थिर आहेत का?, कंपाउंडिंगची पद्धत, TDS नियम, मुदतपूर्व पैसे काढण्याचे नियम, ऑनलाइन FD सुविधा उपलब्ध आहे का? हे तपासावे लागणार आहे.