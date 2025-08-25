English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील कोट्यवधी महिलांसाठी आनंदाची बातमी; म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केल्यास मोठा फायदा; जाणून घ्या SEBI ची योजना!

Mutual Funds Investment: महिलांना आर्थिक गुंतवणुकीच्या मुख्य प्रवाहात जोडणे आणि आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी महत्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 25, 2025, 08:56 AM IST
म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक

Mutual Funds Investment:  म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करु इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे.पहिल्यांदाच म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली जातेय. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने आयोजित कार्यक्रमात सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी याची घोषणा केली. महिलांना आर्थिक गुंतवणुकीच्या मुख्य प्रवाहात जोडणे आणि आर्थिक समावेशन वाढवणे हा यामागचा हेतू आहे.

महिलांचा सहभाग का आवश्यक?

सध्या म्युच्युअल फंड उद्योगाचा आकार सुमारे 57 लाख कोटी रुपयांचा झाला असला तरी त्यात महिलांचा वाटा अत्यंत कमी आहे.महिला समान भागीदार झाल्याशिवाय आर्थिक समावेश अपूर्ण राहील, असे पांडे म्हणाले. महिलांचा सहभाग वाढल्यास बाजारात नवीन ऊर्जा येईल आणि लहान शहरांमधील (टियर-२ आणि टियर-३) महिलांना गुंतवणुकीची संधी मिळेल. हे धोरण सेबीचे बी३० शहरी नवीन गुंतवणूकदारांसाठीचे प्रोत्साहन धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीची समज वाढेल आणि उद्योगाचा विस्तार होईल, असे पांडे यांनी स्पष्ट केले.

प्रोत्साहन देण्यामागचा फायदा काय?

सेबीच्या या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन मिळणार आहे. ज्यामुळे महिलांना कमी रकमेपासून सुरुवात करता येईल. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य तर मिळेलच सोबत म्युच्युअल फंड उद्योग नवीन गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचेल. विशेषतः ज्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची माहिती मर्यादित आहे तिथे हा फायदा महत्त्वाचा ठरेल. सेबीचा असा विश्वास आहे की, यामुळे महिलांचा सहभाग वाढून बाजार अधिक समावेशक होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

गुंतवणूक प्रक्रिया होईल सोपी

सेबी गुंतवणूकदारांना पारदर्शकता देण्यासाठी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेते., ज्यामुळे ओव्हरलॅपची समस्या दूर होणार आहे.म्युच्युअल फंड कंपन्यांना 52 पेक्षा जास्त अहवाल आणि सूचना दाखल करण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे. येत्या काही महिन्यांत नियमन अधिक सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली जातील, ज्यामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी होईल आणि महिलांसारख्या नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे शक्य होईल, असे  तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितले.

देशाच्या आर्थिक विकासात वाढेल योगदान 

सेबीच्या या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि म्युच्युअल फंड उद्योगाचा विस्तार होईल. सोप्या शब्दांत, कमी रकमेपासून सुरुवात करणाऱ्या महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याची संधी उपलब्ध होईल. हे पाऊल आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने महत्वाचे असून, महिलांचा सहभाग वाढवून देशाच्या आर्थिक विकासात त्यांचे योगदान वाढणार आहे.

FAQ

प्रश्न: सेबीच्या नवीन योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना कोणते फायदे मिळतील?

उत्तर: सेबी पहिल्यांदा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन (First-time women mutual fund incentives) देण्याची योजना आखत आहे. यामुळे कमी रकमेपासून गुंतवणूक सुरू करणे सोपे होईल आणि महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत होईल. या योजनेचा उद्देश अधिकाधिक महिलांना गुंतवणुकीच्या मुख्य प्रवाहात जोडणे आणि आर्थिक समावेशन वाढवणे आहे.

प्रश्न: सेबीच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे आणि त्याचा म्युच्युअल फंड उद्योगावर कसा परिणाम होईल?

उत्तर: सेबीच्या योजनेचा उद्देश महिलांचा म्युच्युअल फंडातील सहभाग वाढवणे आणि आर्थिक समावेशन साध्य करणे आहे. सध्या ५७ लाख कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड उद्योगात महिलांचा वाटा कमी आहे. या योजनेमुळे नवीन महिला गुंतवणूकदार, विशेषतः टियर-२ आणि टियर-३ (बी३०) शहरांमधून, आकर्षित होतील. यामुळे उद्योगाचा विस्तार होईल आणि बाजारात नवीन ऊर्जा येईल, तसेच गुंतवणुकीची समज मर्यादित असलेल्या क्षेत्रातही प्रवेश वाढेल.

प्रश्न: सेबी म्युच्युअल फंड नियमन आणि योजनांमध्ये कोणते बदल करत आहे?

उत्तर: सेबी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना पारदर्शकता मिळेल आणि योजनांमधील ओव्हरलॅपची समस्या दूर होईल. तसेच, म्युच्युअल फंड कंपन्यांना ५२ पेक्षा जास्त अहवाल आणि सूचना दाखल करण्याची आवश्यकता रद्द केली आहे. येत्या काही महिन्यांत नियमन सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली जातील, ज्यामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी होईल आणि महिलांसारख्या नवीन गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

