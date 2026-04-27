SIP vs PPF उत्तम परतावा कुठं मिळणार? ₹1000 मध्ये 10 लाखांचा परतावा कुठं अधिक वेगानं मिळेल?

SIP vs PPF Investment : बँक खात्यात, पोस्टात, विविध योजनांमध्ये किंवा गुंतवणुकीच्या बहुविध मार्गांनी एक ठराविक रक्कम परतावा स्वरुपात मिळावी या अपेक्षा ठेवली जाते. काहींना चांगला परतावा मिळतो. अशा या गुंतवणुकीच्या वर्तुळात सध्या बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यात चांगल्या परताव्याची हमी दिली जाते. असे महत्वाचे आणि सध्याच्या पिढीसाठी अतिशय मदतीचे ठरणारे पर्याय म्हणजे एसआयपी आणि पीपीएफ. इथं असणारी गुंतवणुकीची समीकरणं ही तितकीच खास.
समजा तुम्ही एसआयपीमध्ये 1000 रुपयांची गुंतवणूक करता, तर तुमच्या हातात 10 लाखांची रक्कम यायला साधारण 24 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. प्रत्यक्षात ही रक्कम 23 वर्षांमध्येतच मिळेल. मात्र लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स दिल्यानंतर तुमचा परतावा 10 लाखांहून कमी होईल. यासाठी 24 वर्ष हा तो कालावधी आहे जेव्हा सर्व किमती कमी कापून 10 लाखांची रक्कम तुमच्या हातात येईल.
1 हजार रुपयांच्या एसआयपीमध्ये 24 वर्षांत तुम्ही 2 लाख 88 हजार रुपये गुंतवता. ज्यावर 10 टक्क्यांच्या वार्षिक व्याजानुसार 24 वर्षांमध्ये 8 लाख 30 हजार रुपयांचा परतावा तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणजे 24 वर्षांत तुमच्या एसआयपीची किंमत असेल 11 लाख 18 हजार रुपये.
अगदी त्याचप्रणामणे महिन्याला 1 हजार प्रमाणे वर्षाचे 12 हजार रुपये पीपीएफ खात्यात गुंतवले तर, 30 वर्षांमध्ये तुमच्या हातात 10 लाख रुपये असतील. पीपीएफ खातं हे 15 वर्षांसाठी सुरू करता येतं. यानंतर 5-5 वर्षांसाठी त्याचा कालावधी वाढवता येतो.
पीपेफमधील गुंतवणुकीत 7.1 टक्क्यांचा निर्धारित परतावा मिळतो. 30 वर्षांच्या गुंतवणुकीत तुमची एकूण गुंतवणूक असेल 3,60,000 रुपये. यावर मिळणारं व्याज असेल 8,76,073 रुपये आणि मॅच्योरिटी असेल 12,36,073 रुपये. म्हणजेच ही संपूर्ण रक्कम करमुक्त असेल.
SIP आणि PPF या दोंन्ही गुंतवणुकींचे आपले वेगळे फायदे असून, एसआयपीमध्ये सहसा 8 ते 12 टक्के व्याजदरानं परतावा मिळतो आणि त्यावर होणाऱ्या कमाईचा आकडा हा शेअर बाजारातील आकड्यांवर आधारित असतो. म्हणजे इथं गुंतवणूक काहीशी जोखमीची असते. उलटपक्षी पीपीएफमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक पूर्णपणे करमुक्त आणि सुरक्षित असते. इथं परतावा निर्धारित असतो. ज्यामुळं स्थिर आणि सुरक्षित गुंतवणूक हवी असल्यास हा पर्याय योग्य ठरतो.
