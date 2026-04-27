  SIP vs PPF उत्तम परतावा कुठं मिळणार? ₹1000 मध्ये 10 लाखांचा परतावा कुठं अधिक वेगानं मिळेल?

SIP vs PPF उत्तम परतावा कुठं मिळणार? ₹1000 मध्ये 10 लाखांचा परतावा कुठं अधिक वेगानं मिळेल?

SIP vs PPF Investment : काळानुरुप गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये बरेच बदल झाले. मुळात गुंतवणुकीची गणितं बदलली आणि त्यातूनह सामान्यांना आर्थिक पाठबळसुद्धा मिळालं. त्यातलेच दोन पर्याय म्हणजे एसआयपी अन् पीपीएफ.

सायली पाटील | Updated: Apr 27, 2026, 05:47 PM IST
SIP vs PPF Investment : बँक खात्यात, पोस्टात, विविध योजनांमध्ये किंवा गुंतवणुकीच्या बहुविध मार्गांनी एक ठराविक रक्कम परतावा स्वरुपात मिळावी या अपेक्षा ठेवली जाते. काहींना चांगला परतावा मिळतो. अशा या गुंतवणुकीच्या वर्तुळात सध्या बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यात चांगल्या परताव्याची हमी दिली जाते. असे महत्वाचे आणि सध्याच्या पिढीसाठी अतिशय मदतीचे ठरणारे पर्याय म्हणजे एसआयपी आणि पीपीएफ. इथं असणारी गुंतवणुकीची समीकरणं ही तितकीच खास.

1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीतून समजून घ्या गणित...

समजा तुम्ही एसआयपीमध्ये 1000 रुपयांची गुंतवणूक करता, तर तुमच्या हातात 10 लाखांची रक्कम यायला साधारण 24 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. प्रत्यक्षात ही रक्कम 23 वर्षांमध्येतच मिळेल. मात्र लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स दिल्यानंतर तुमचा परतावा 10 लाखांहून कमी होईल. यासाठी 24 वर्ष हा तो कालावधी आहे जेव्हा सर्व किमती कमी कापून 10 लाखांची रक्कम तुमच्या हातात येईल.

1 हजार रुपयांच्या एसआयपीमध्ये 24 वर्षांत तुम्ही 2 लाख 88 हजार रुपये गुंतवता. ज्यावर 10 टक्क्यांच्या वार्षिक व्याजानुसार 24 वर्षांमध्ये 8 लाख 30 हजार रुपयांचा परतावा तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणजे 24 वर्षांत तुमच्या एसआयपीची किंमत असेल 11 लाख 18 हजार रुपये.

पीपीएफचं गणितसुद्धा समजून घ्या ...

अगदी त्याचप्रणामणे महिन्याला 1 हजार प्रमाणे वर्षाचे 12 हजार रुपये पीपीएफ खात्यात गुंतवले तर, 30 वर्षांमध्ये तुमच्या हातात 10 लाख रुपये असतील. पीपीएफ खातं हे 15 वर्षांसाठी सुरू करता येतं. यानंतर 5-5 वर्षांसाठी त्याचा कालावधी वाढवता येतो.

पीपेफमधील गुंतवणुकीत 7.1 टक्क्यांचा निर्धारित परतावा मिळतो. 30 वर्षांच्या गुंतवणुकीत तुमची एकूण गुंतवणूक असेल 3,60,000 रुपये. यावर मिळणारं व्याज असेल 8,76,073 रुपये आणि मॅच्योरिटी असेल 12,36,073 रुपये. म्हणजेच ही संपूर्ण रक्कम करमुक्त असेल.

कोणती गुंतवणूक अधिक फायद्याची?

SIP आणि PPF या दोंन्ही गुंतवणुकींचे आपले वेगळे फायदे असून, एसआयपीमध्ये सहसा 8 ते 12 टक्के व्याजदरानं परतावा मिळतो आणि त्यावर होणाऱ्या कमाईचा आकडा हा शेअर बाजारातील आकड्यांवर आधारित असतो. म्हणजे इथं गुंतवणूक काहीशी जोखमीची असते. उलटपक्षी पीपीएफमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक पूर्णपणे करमुक्त आणि सुरक्षित असते. इथं परतावा निर्धारित असतो. ज्यामुळं स्थिर आणि सुरक्षित गुंतवणूक हवी असल्यास हा पर्याय योग्य ठरतो.

(गुंतवणुकीचा निर्णय या सर्वस्वी व्यक्तीच्या अर्थार्जनावर अवलंबून असून त्याच्या परताव्याबाबत कोणतीही शंका किंव प्रश्न असल्यास अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही.)

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

