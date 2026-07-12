/वर्षभरात 1 लाखांचे झाले 10 लाख; कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीवर गुंतवणूकदारांचा वाढला विश्वास!

कमी कालावधीत जास्त परतावा मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदार म्युच्यूअल फंडमध्ये गुंतवणूक करतात. चांगला परतावा दिलेल्या कंपनीवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक वाढतो. दरम्यान स्मॉलकॅप क्षेत्रातील क्युपिड लिमिटेड (Cupid Ltd.) या कंपनीच्या शेअरने गेल्या एका वर्षात गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला आहे. अवघ्या वर्षभरात या शेअरने सुमारे 900 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवत 1 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे जवळपास 10 लाख रुपये केले आहेत. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी महसूल वाढीचा अंदाजही सुधारित केल्याने बाजारात या शेअरबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की, केवळ भूतकाळातील परतावा पाहून गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊ नये.
क्युपिडच्या शेअरने मागील 12 महिन्यांत तब्बल 900 ते 940 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे या शेअरने स्मॉलकॅप श्रेणीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या मल्टिबॅगर शेअर्समध्ये स्थान मिळवले आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी एक वर्षापूर्वी 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती, त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य आता सुमारे 10 लाख रुपयांच्या जवळ पोहोचले आहे. अलीकडील तेजीमुळे कंपनीचा शेअर 52 आठवड्यांच्या उच्चांकावरही पोहोचला होता.
कंपनीने जून तिमाहीतील प्राथमिक व्यवसायिक कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली राहिल्याचे सांगितले आहे. पहिल्या तिमाहीत १५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महसूल मार्गदर्शन (Revenue Guidance) किमान 10 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. व्यवस्थापनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक बळकट झाला आहे.
मुंबईस्थित क्युपिड लिमिटेड ही हेल्थकेअर आणि पर्सनल केअर क्षेत्रातील कंपनी आहे. पुरुष आणि महिलांसाठी कंडोम, वैयक्तिक आरोग्यविषयक उत्पादने, ल्युब्रिकंट्स तसेच इन-व्हिट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) किट्सच्या निर्मितीत कंपनीचे विशेष स्थान आहे. अलीकडच्या काळात कंपनीने उत्पादनांचा विस्तार करत इतर पर्सनल केअर विभागातही पाऊल टाकले आहे. या विस्तारामुळे भविष्यातील वाढीच्या शक्यता अधिक मजबूत मानल्या जात आहेत.
शेअरमध्ये जोरदार तेजी असली तरी काही दिवसांत नफावसुलीमुळे मोठी घसरणही दिसून आली. ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकानंतर शेअरमध्ये एकाच दिवसात लक्षणीय घसरण झाली होती. त्यानंतर पुन्हा खरेदी वाढल्याने शेअरने सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या शेअरमध्ये चढ-उतार मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतात, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
उत्कृष्ट व्यवसायिक वाढ आणि महसूलातील सुधारणा या कंपनीसाठी सकारात्मक बाबी आहेत. मात्र, शेअरची किंमत मोठ्या वेगाने वाढल्याने त्याचे मूल्यांकन (Valuation) तुलनेने महाग झाले असल्याचे अनेक बाजार विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे नवीन गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीची आर्थिक स्थिती, तिमाही निकाल, भविष्यातील वाढ आणि स्वतःची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ मल्टिबॅगर परताव्याच्या आकर्षणामुळे गुंतवणूक करणे योग्य ठरणार नाही.
क्युपिडच्या शेअरने अल्पावधीत मोठी संपत्ती निर्माण केली असली तरी शेअर बाजारात भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातही तशीच राहील, याची कोणतीही हमी नसते. कंपनीची वाढ, नफा, व्यवस्थापनाची कामगिरी आणि बाजारातील परिस्थिती यांचा सातत्याने आढावा घेतल्यास अधिक सुजाण गुंतवणूक निर्णय घेता येऊ शकतात. दीर्घकालीन गुंतवणूक करताना विविधीकरण (Diversification) आणि जोखीम व्यवस्थापन यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे.
(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.)