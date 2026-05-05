फक्त 7 वर्षांची नोकरी अन् 1 कोटींची Saving; पैशात खेळणाऱ्या तरुणीनं सर्वांनाच सांगितलं श्रीमंतीचं सिक्रेट

Investment Tips : जीवनात आर्थिक स्थैर्य मिळावं असा जवळपास सर्वांचाच प्रयत्न असतो. किंबहुना त्यासाठी बरीच मंडळी असंख्य प्रयत्नसुद्धा करतात. पण, सर्वांच्याच प्रयत्नांना यश मिळतं असं नाही. काहींना पैशांचं गणित अचूकरित्या गवसतं, तर काहींना या गणिताशी हुज्जतच घालावी लागते. अशा या गुंतवणुकीचं एक कमाल सूत्र आणि त्याचे परिणाम नुकतेच सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहेत. कारण ठरतंय ते म्हणजे अवघ्या 28 व्या वर्षी एका तरुणीनं मिळवलेलं आर्थिक यश. अवघ्या 7 वर्षांच्या नोकरीत तिनं जमवलेली रक्कम पाहता साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या.
रेडिटवर शेअर करण्यात आलेल्या एका पोस्टमुळं तरुणीची पैशांबाबतची समज आणि तिचं नियोजन दाद मिळवून जात आहे. 'टेक सेल्स' विभागात काम करणाऱ्या या तरुणीनं लग्नाच्या एक आठवड्यापूर्वीच एक कोटी रुपये जमा केले. अर्थात एका झटत्यात नव्हे तर आर्थिक नियोजन आणि शिस्तीच्या बळावर तिनं ही रक्कम जमवली.
साधारण 28 व्या वर्षी कोट्यधीश झालेल्या या तरुणीनं वयाच्या 21 व्या वर्षापासून पैसे कमवण्यास सुरुवात केली. नोकरीसोबतच तिनं याच वयापासून गुंतवणूक सुरु केली होती. कोणा बड्या अर्थतज्ज्ञाचा सल्ला नव्हे तर, तिनं नियमित Saving वरच भर दिला. सात वर्षांच्या गुंतवणूक आणि सेव्हिंगमुळं तिच्या पोर्टफोलिओचा आकडा एक कोटींच्याही पलिकडे पोहोचला.
उपलब्ध माहितीनुसार या तरुणीनं म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ईपीएफ, शेयर आणि सेविंग अशा विविध विभागांत तिनं पैसे टाकले. यामध्ये कुठंही तिनं सोप्या मार्गाचा अवलंब केला नाही. उलटपक्षी नियमित गुंतवणूकीवर तिनं भर दिला. टप्प्याटप्प्यानं अर्थार्जनाची मर्यादा वाढवत गुंतवणुकीवर भर देत संयमी नियोजनाला तिनं प्राधान्य दिलं.
पगार जसजसा वाढत गेला, तसतसं तिनं गुंतवणुकीतही वाढ केली. जीवनशैलीवरही नियंत्रण ठेवत फारसं महत्त्वं नसणाऱ्या गोष्टींवर खर्च केला नाही. 'मी काही गुंतवणूक तज्ज्ञ नाही. माझा पोर्टफोलिओ अतिशय सोपा आणि सिक्योर असून त्यानंच मला मदत केली. त्यामुळं गुंतवणूक शक्य तितकी लवकर सुरू करा, कमी रक्कम का असेना, यामध्ये तज्ज्ञ होण्याची गरज नाही, फक्त Saving आणि Investment लवकरात लवकर सुरू करण्य़ाचीच गरज असते', असं तिनं रेडिट पोस्टमध्ये लिहिलं.
गुंतवणुकीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये या तरुणीनं 'लार्ज कॅप' म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे गुंतवले आणि त्यानंतर पोर्टफोलिओ नियंत्रित ठेवला. मात्र, सुरुवातीलाच अधिक जोखीम घेत इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करायला हवी होती, अशी खंतही तिनं व्यक्त केली. या तरुणीनं सोन्यात अधिक गुंतवणूक केली जो लिमिटेड डायवर्सिफिकेशन असा पर्याय ती मानते.
एक कोटींचा पोर्टफोलिओ असणाऱ्या या तरुणीनं भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी नवे पर्याय पाहिले आहेत. अधिक शेअर आणि जागतिक गुंतवणुकीमध्ये ती प्रवेश करु इच्छिते. जमीन, भूखंडामध्ये गुंतवणूक करत हा 'पॅसिव्ह इनकम सोर्स' म्हणून एक चांगला पर्याय असल्याचंही तिनं सांगितलं. गुंवतणूक म्हटलं की, अनेकदा हे गणित इतक्या गंभीरपणे समोर मांडलं जातं की पैसे गुंतवू इच्छिणाऱ्यांना जोखमीचीच भीती जास्त, असते. मात्र या तरुणीचा अनुभव काही वेगळंच सांगतो. त्यामुळं तिच्या अनुभवातून अगदी घेऊ इच्छिता तशी माहिती मिळतेय असं म्हणायला हरकत नाही.
गुंतवणुकीचा कोणताही मार्ग सोयीचा नसतो. मुळात गुंतवणूक येते तिथं परतावा, सुरक्षितता, टक्केवारी आणि आर्थिक गणितं यांची सांगड पाहायला मिळते. एफडीमध्ये निश्चित परतावा मिळतो, तर एसआयपीमध्ये शेअर बाजारातील चढ-उतारांनुसार परताव्याचा आकडा ठरतो. एफडी अत्यंत सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते, तर एसआयपीमध्ये मात्र जोखीम असते, मात्र जास्त परताव्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जर तुम्ही नवीन गुंतवणूकदार असाल आणि जोखीम नको असेल तर एफडी (FD) हा गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय ठरतो. एसआयपी (SIP - Systematic Investment Plan) द्वारे बचत आणि गुंतवणूक करण्याचा पर्याय जोखमीच्या क्षमतेवरही आधारित असतो. यातही दीर्घकाळासाठी आणि समाधानकारत परताव्यासाठी इक्विटी म्युच्युअल फंड (Equity Mutual Funds) चांगला पर्याय मानले जातात. तरीही कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्याआधी अनुभवी व्यक्ती किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या, कारण हा जोखमीचा विषय आहे.