₹164900 चा iPhone 18 Pro तिसऱ्या दिवशी चोरीला; महिलेला 'नवीन मॉडेल आहे का?' विचारलं अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर

नव्यानेच बाजारपेठेत दाखल झालेल्या आयफोन 18 ची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यापासूनच तो खरेदी करण्यासाठी आयफोन चाहत्यांनी गर्दी केल्याचं दिसून आलं. मात्र महागड्या स्मार्टफोनपैकी एक असलेल्या आयफोन 18 ची प्रो अवृत्ती घेतलेल्या महिलेच्या फोनवर चोरांनी अगदी विचित्र पद्धतीने डल्ला मारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सोनसाखळी चोरी करतात त्याप्रमाणे दुचाकीवरुन येऊन दोन चोरांनी या महिलेचा नवाकोरा आयफोन 18 प्रो चोरला. रिक्षातून प्रवास करताना ऑनलाइन पेमेंट करत असतानाच तिच्या हातातला फोन चोरट्यांनी खेचून धूम ठोकली.
शुभी भंडारी नावाच्या नोएडामध्ये राहणाऱ्या महिलेसोबत हा प्रकार घडला आहे. शुभी ई-रिक्षातून प्रवास करत होत्या. ऑनलाइन पेमेंट करण्यासाठी त्यांनी आपला नवा आयफोन 18 प्रो फोन बाहेर काढला होता. 'इंडिया टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शुभी यांनी आपला फोन बाहेर काढला त्याचवेळी हेल्मेट घातलेले दोन पुरुष मागून मोटारसायकलवरून त्यांच्या रिक्षाजवळ आले. चोरांनी कथितरित्या शुभी यांना त्यांच्या नवीन आयफोनबद्दल विचारले.
त्या दोघांनी शुभी यांच्याकडून आयफोन 18 बद्दलची माहिती जाणून घेण्याच्या बहाण्याने संवाद साधण्यास सुरुवात केली. बाईकवरील दोघांनी शुभी यांना त्यांच्या राहत्या घराचा पत्ता या दोघांनी विचारला. त्यानंतर बोलता बोलता अचानक त्यांनी शुभी यांच्या हातातील स्मार्टफोन खेचून घेत तिथून पळ काढला.
शुभी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, संशयितांनी तिला, हा फोन नवीन आयफोन मॉडेल आहे का? असा प्रश्न विचारला. शुभी भंडारी यांनी या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर दिले, तेव्हा त्या दोघांनी कथितरित्या त्यांच्या हातातून तो फोन हिसकावून घेतला आणि लगेचच त्यांच्या मोटारसायकलवरून तिथून पळ काढला.
शुभी यांनी अवघ्या तीन दिवसांपूर्वीच हा नवीन आयफोन 18 प्रो घेतला होता. या फोनची भारतातील किंमत ₹1,64,900 इतकी आहे. शुभी यांचे पती साकेत गुप्ता यांनी चोरीला गेलेला फोन जवळजवळ नवीनच होता असं तो तीन दिवसांपूर्वीच घेतल्याचं नमूद करत सांगितलं. या प्रकरणामध्ये पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. या प्रकरणानंतर शुभीच्या कुटुंबियांनी सकाळच्या वेळी रस्त्यांवर पोलिस पेट्रोलिंग करत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
ज्या ठिकाणी फोन हिसकावून घेण्याची ही घटना घडली, त्या परिसरातील आणि आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेजची पोलीस तपासणी करत आहेत. मोटारसायकलचा माग काढण्यासाठी आणि दोन्ही व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी पोलीस अधिकारी फुटेज तपासत आहेत. तपासाचा भाग म्हणून इतर उपलब्ध पुराव्यांचीही तपासणी केली जात असल्याचं डीसीपी सेंट्रल नोएडाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे.