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₹164900 चा iPhone 18 Pro तिसऱ्या दिवशी चोरीला; महिलेला 'नवीन मॉडेल आहे का?' विचारलं अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर

आयफोन 18 हा मागील आठवड्यामध्ये भारतीय बाजारपेठेमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाला असून एका महिलेसोबत अत्यंत विचित्र प्रकार घडला आणि तिचा तीन दिवसांपूर्वीच नवा आयफोन चोरीला गेला. नेमका घटनाक्रम जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:40 PM IST
₹164900 चा iPhone 18 Pro तिसऱ्या दिवशी चोरीला; महिलेला 'नवीन मॉडेल आहे का?' विचारलं अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर
Image Credit: संपूर्ण घटनाक्रम फोन चोरीला गेलेल्या महिलेनेच सांगितला (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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